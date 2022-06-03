«Шанхай» для гурмана

Десяток лет назад весна в город приходила вместе с шатровыми кафешками. Хлипкие конструкции с кричащей рекламой безалкогольных и спиртных напитков, зонтики с пластиковыми основаниями и шаткие креслица были буквально на каждом шагу, заполоняя площади, скверы и даже тротуары. По вечерам они превращались в островки агрессивного веселья, и мы старались обходить их стороной.

Между тем в кино показывали уличные кафе совсем иными. Изящные столики под полосатым навесом, трепещущим от морского бриза, вьется пар от чашки утреннего кофе, смешиваясь с теплым ароматом свежей выпечки и цветущих роз. Что же, наш «ответ Европе» 90-х годов сильно отличался от мечты. А что сейчас? Удалось ли в Уфе достичь идиллической картинки европейского лоска?

Проверить решила в центре города, на площади перед Гостиным двором. Самое место для летних кафе!

Первое, что бросается в глаза…. А нет, как раз в глаза ничего и не бросается. Давно исчезли подозрительные харчевни и «разливайки». Теперь на Верхнеторговой площади царят два сезонных павильона ресторана «Бен-Эмир», с вазонами, яркими скамейками и арками фонариков наверху. В сумерках он наверняка превращается в сияющий коридор, где приятно прогуляться. Огромные зонты над столиками сложены – как призналась официант, из-за сильного ветра их не всегда удается разворачивать.

А вот в ресторане «Перчини» посетители защищены от ветра стеной Гостинки. Официанты выносят стулья с мягкими подушками, кашпо с лавандой и мятой. Трудно пройти мимо.

- Самое популярное место в любую погоду, - подтверждает управляющий рестораном Вадим Харисов. – В холодную погоду народу не меньше - просят пледы, но в помещение не стремятся.

А мы отправимся дальше. На площади двух фонтанов, помнится, к самим фонтанам было не пройти из-за обилия точек общепита. Сейчас глаз радует простор, зелень и крепкая деревянная конструкция веранды кафетерия.

- Лето у нас короткое, а до отпуска еще далеко. Так что не упускаю возможности побыть на воздухе даже в обеденный перерыв! – улыбается Елена, ожидающая бизнес-ланч за столиком. Я понимающе киваю и скашиваю глаза в меню. Пожалуй, если бы обедала здесь каждый день, то на отпуск точно не накопила…

Несмотря на цены и прохладную погоду, место для обеда под сенью уютного шатра выбрали многие. А уж по вечерам для официантов кафе с летними террасами наступает горячая пора. Здесь еще и танцы устраивают.

Семь километров простора

Летом так хочется полюбоваться на водную гладь. Отправляюсь на набережную Белой, в надежде увидеть множество кафешек, что наверняка усеяли все семь километров комфортного берега.

Собственно простора тут оказалось достаточно. Я нашла (не без труда) даже три киоска с разной едой, а вот с тусовочными уголками как-то не задалось. Это никого особенно не смущает: с мороженым или бургером посидеть на парапете можно с тем же удовольствием, что и за столом, но…. Впрочем, скоро здесь все изменится. Как это будет – рассказал бизнес-шериф Уфы Дамир Галиуллин.

В будущем набережная протянется еще дальше, до железнодорожного моста. Причем ресторанную жизнь планируют сконцентрировать в той части, где сейчас стоят синие «времянки» компании «РусГидро», которая занималась проектированием и строительством гидротехнических сооружений. Мэрия определила здесь 4 участка под капитальные строения, где можно будет предлагать и алкоголь, что существенно повышает привлекательность для бизнеса.

Второй участок, под памятником Салавату Юлаеву, сейчас наиболее обжитой. Хотя, по мнению бизнес-шерифа, юридически здесь настоящий «шанхай» - одно и то же кафе может выставить и мороженщика, и сдавать в аренду велосипеды. Между тем торговые точки планируют переместить на вторую линию, а на первой устроить арт-променад.

- В Уфе 39 тысяч человек делают самые разные вещи, от запонок до бисера, попадается и настоящий эксклюзив. Здесь они смогут найти своего покупателя, - уверен Галиуллин.

Далее, после бассейна «Юность», виды на набережную строят еще более грандиозные. По замыслу, на пространстве до Монумента Дружбы будет построена зона экстремального спорта – воркаут, паркур и прочая молодежная тема. Определят площадку под фудтраки, то есть мобильные рестораны на колесах. Башкирская кухня и узбекский плов, шаурма и шашлыки – на этом квадрате может быть все что угодно, на выбор.

Напротив Монумента Дружбы готовят место под ресторанные комплексы. Пока здесь расположился туристический информационный комплекс, его переместят поближе к первой линии. В общем, скоро жизнь здесь закипит, осталось дело за предпринимателями! Им, между прочим, готовят неплохие субсидии, финансирование существенно увеличили. И некоторые уже откликнулись на призыв. Например, на заседании Межведомственной инвестиционной комиссии рассмотрели и одобрили проект компании «ДжетСтар» - директор Сергей Пестов предложил развивать производство маломерных судов с уникальными гидрореактивными силовыми установками. Мы же мечтали о яхт-клубе на набережной, правда? Свою лепту в концепцию развития набережной готов внести предприниматель Азам Амаков – он предлагает организовать у Белой кафе семейного формата, обустроить детскую игровую площадку, зону для пляжного волейбола.

Копить и купить

Но насколько бизнесмены горят желанием открывать новые точки питания, выгодно ли это? По данным социологических служб, в среднем посидеть за столиком уфимцы выбираются не реже двух раз в месяц. За вечер готовы заплатить около трех тысяч рублей. Из миллионов горожан можно смело вычитать 90% тех, кому за 40 - они с большим удовольствием поспешат к семейному ужину. Так что стоит рассчитывать в основном на молодежь.

С местом тоже не все так замечательно, как этого бы хотелось. Предприниматель выбирает многолюдные точки - у фонтанов, рядом с торговыми рядами и центрами, на местном «Бродвее», которым, по замыслу, когда-нибудь станет и набережная Белой. Но пока активность здесь не зашкаливает.

Задумываться о летнем бизнесе надо как минимум в октябре, ведь до открытия сезона необходимо зарегистрировать вид деятельности, арендовать землю и получить разрешение на строительство, оформить площадку, установить оборудование, разработать меню и нанять исполнителей, провести рекламную кампанию. Дамир Галиуллин подчеркнул особо, что ставить столики на первом попавшемся месте - незаконно. А чтобы процесс согласования проходил быстрее, предложил собирать комиссию, в составе которой будут чиновники, отвечающие за все нюансы, от кронирования деревьев до планирования дорог и коммуникаций.

Пока еще на уфимских террасах не редкость зонты и мебель с рекламой пива – это выгодно для бизнесмена, но скоро такую практику пресекут. Летняя веранда и нестационарное кафе являются частью городской среды и должны гармонично вписываться в архитектурный стиль. Поэтому в мэрии разработали несколько проектов по стандартизации точек общепита, чтобы они были оформлены в едином стиле. Так что в следующем сезоне, вероятно, предпринимателям придется раскошелиться на новые материалы для ограждений, навесы, мебель, флористику и осветительные приборы.

Юлия ПАХОМОВА.