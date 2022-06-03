Врач с фотокамерой

У большинства стариков жизненный опыт складывается весьма удачно. Вот и я, когда был молодым и работал в театре, все казалось красивым: и люди, и небо, и даже коллеги. Прошло полвека и теперь мне снится, что лучшие люди на планете – врачи и медсестры.

Но есть и то, что людей этих профессий объединяет – неоправданное чувство доброты и любви. Без этих божественных явлений не будет ни аплодисментов публики, ни здоровья, ни даже продолжения жизни.

Обо всем этом я размышлял, когда случайно познакомился с детским врачом по специальности и художником по жизни Региной Ивановой из Стерлитамака.

В престижном выставочном зале Союза художников республики доктор-фотохудожник представила публике выставку своих работ. Я давно слежу за творчеством коллег, но не припомню ни одной авторской экспозиции ни художников, ни фотографов, где бы один автор демонстрировал сто двадцать снимков. Это огромный, просто непостижимый труд и серьезные финансовые ресурсы.

Переступив «порог» выставочного зала, вы сразу же видите четыре детских портрета, на мой взгляд, украшение вернисажа. Такие работы не только удача автора, но и демонстрация любящего сердца, таланта увидеть и показать не очаровательную красоту детства.

А дальше – обыкновенный газетный репортаж хорошего качества, несколько отдельных снимков с «претензией» на художественное видение больничной жизни. Мы видим терапевтов, гинекологов, хирургов. Все они похожи, и в таких драматических сюжетах покой и отсутствие борьбы характеров. Разве что только фотографии из роддома, где сама тема заставляет волноваться. Привязанность детского доктора Ивановой позволяет ей подсмотреть или даже срежиссировать несколько очень симпатичных снимков школьников на приеме в медицинском кабинете. Таким образом, эти две серии, которые я обозначил как «Человек родился» и «Школьная медицина», - лучше всего, что представлено автором.

Четверть выставки посвящены «Красной зоне». Мне почти все снимки понравились. Но так как за последние годы я сделал две фотокниги о врачах, признаюсь, что в них есть, я бы сказал, медицинская неаккуратность, что снижает технический и художественный потенциал работ.

Хочу подчеркнуть, выставка, безусловно – удача Регины Ивановой и полезный опыт начинающего фотохудожника. Несмотря на то, что фотовернисаж – первая публичная работа, хочу сказать, что такой работоспособный и потенциально талантливый автор познакомит нас еще с новыми творческими удачами.

Конечно, не хватает консультации бильд-редактора, который бы помог созданию грамотной экспозиции, во-вторых, иногда «серая», невыразительная печать придает работам любительский «шарм», и совершенно недопустимо, что все работы без подписей, это некорректно по отношению к публике. Но это так, небольшое чисто профессиональное замечание.

Надеюсь, что Регина Валерьевна без обид примет мои пожелания. Когда я начинал заниматься фотографией (это был 1964 год), то обратился к главному редактору журнала «Советское фото» Марине Иосифовне Бугаевой за советом. И маэстро сказала:

- Вам нужно взять несколько уроков у профессионального художника, познакомится с правилами композиции, работы с цветом, светом. «Походить» в художественные музеи и обязательно почитать книгу-учебник профессора ВГИКа Лилии Павловны Дыко по фотоискусству. И я последовал ее совету.

Вячеслав Стрижевский, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ.