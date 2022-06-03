На острие Hi-Tech, на страже безопасности 

Какие новые специальности и льготы предлагают уфимские вузы в этом году? Изменились ли условия приема? На эти вопросы нам ответили в двух ведущих университетах столицы.

УГАТУ – можно сказать, уфимская Мекка для желающих стать программистами. Действительно, по самому поверхностному подсчету здесь предлагают 11 IT-специальностей. Как подтвердил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Радик Калимуллин, в этом году и так сверхпопулярное направление соберет еще больше желающих.

- Можно сказать, и так каждый первый наш абитуриент мечтает получить профессию, связанную с программированием. А теперь у айтишников есть поддержка со стороны правительства: отсрочка от службы в армии, налоговые льготы предприятиям, и не только. Кстати, по уровню зарплат таких специалистов УГАТУ занимает 16 место по стране.

В прошлом году проходной балл на «Программную инженерию» составлял 252 по результатам трех ЕГЭ – думаю, в этом году будет не ниже.

Также, как я заметил, абитуриентов привлекает слово «безопасность»: информационная, экономическая, пожарная, информбезопасность в правоохранительной сфере - все эти направления привлекательны.

- Сколько у вас в этом году бюджетных мест?

- 1594 места на бакалавриат и специалитет, примерно 5312 – для платного приема. Из 37 программ подготовки бакалавриата 41% - «айтишные» специальности. В этом году у нас 545 мест в магистратуре, их количество увеличили, и из 149 новых мест 40 – тоже для программистов. Одном словом, государство ощущает жесткую нехватку кадров в этой сфере. И желающих восполнить ее хватает.

Стоит отметить, что у нас остались стипендии в 50 тыс. рублей ежемесячно для ребят, которые поступают к нам по результатам олимпиад - сумма выплачивается ежемесячно в течение семестра, до первой сессии. А для тех, кто поступает учиться на платной основе, предусмотрена скидка в 30% на 1 курс обучения, если их результат ЕГЭ составляет или превышает 240 баллов.

В рамках существующих направлений у нас появились новые программы - можно сказать, профессии будущего: «Проектировщик беспилотной техники», «Специалист для решения системных экологических проблем», «Специалист в области автоматизированных систем в умном производстве», «Инженер виртуальных симуляторов и компьютерных игр».

Симуляторы – это множество разработок, где можно сначала отработать сложную ситуацию в виртуальной реальности.

Также разработаны сетевые программы в сотрудничестве с другими вузами: МФТИ, Санкт-Петербургским морским университетом. Например, люди поступают на программную инженерию - и их обучают не только наши преподаватели, но и из МФТИ. Это хороший обмен опытом.

Вообще свои особо популярные специальности есть на каждом факультете. В первую очередь это автоматизация технологических процессов и производств, а также мехатроника и робототехника. Есть отдельная категория абитуриентов, которые интересуются только авиастроением или двигателями внутреннего сгорания. Плюс теплоэнергетика и энергетическое машиностроение, биотехнические системы и технологии, которые сейчас переживают бурное развитие – по этой специальности у нас есть совместная программа с Санкт-Петербургским электротехническим университетом (ЛЭТИ). Наконец, очень популярен и факультет защиты в чрезвычайных ситуациях (ФЗЧС). Он может похвастаться самым большим количеством студентов, которые проходят стажировки за рубежом, например, в Италии и Испании, в том числе и сейчас. Ведь польза от этого обоюдная.

Еще один известный наш плюс – военная кафедра и военный учебный центр. Занятия на военной кафедре начинаются со второго курса практически на всех специальностях, и ребята оканчивают вуз офицерами запаса. С другой стороны, если человек идет на «проектирование авиационных двигателей» изначально от военкомата – он, наоборот, должен отслужить по контракту три года. И станет высококвалифицированным военным специалистом.

Кто в урбанисты, кто - в востоковеды

- Мы начали принимать документы на платную форму обучения с 15 апреля, а 20 июня стартовала полноценная приемная кампания на все формы обучения, в том числе на бюджетную, - рассказал «УВ» проректор БашГУ Азат Галимханов. - Бюджетных мест в целом у нас на 10 процентов больше, чем в прошлом году, 3272, причем в Уфе - 1299 для бакалавров и специалистов и 745 - для магистров. Обращаем внимание, что на некоторые направления магистратуры, в частности на такие программы, как «Искусственный интеллект в кибербезопасности», «Прикладные математика и физика», «Физика», «Радиофизика», «Химия», «Химия, физика и механика материалов», «Цифровые технологии в петрофизике», «Биология», «Материаловедение и технологии материалов», «Социокреативная урбанистика», «Социальная работа», «Востоковедение и африканистика», буквально неделю назад нам дополнительно выделили 188 бюджетных мест.

Прием документов ведется несколькими способами: во-первых, через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» (это единая федеральная система, позволяющая через сайт Госуслуг подать документы в любой вуз страны). Во-вторых, через личный кабинет на сайте нашего университета. В-третьих, никто не отменял очную подачу, четвертая опция – Почта России. В прошлом году самым популярным способом подачи документов был личный кабинет, вторым – очная форма.

- В какое количество вузов можно подать документы?

- Все эти сервисы позволяют абитуриентам подать документы в пять различных российских вузов. В конкретном вузе можно избрать до 10 направлений подготовки – это определяется его руководством – но мы ограничили выбор семью направлениями. И когда выпускник уже окончательно решает, что будет поступать именно к нам, он должен принести оригиналы документов.

Уже давно стал традицией большой конкурс на гуманитарные направления, в частности на юриспруденцию, экономику, лингвистику, филологию, психологию, журналистику. Здесь надо отметить, что на гуманитарные направления бюджетных мест выделяется меньше, чем на технические, в связи с чем, здесь достаточное количество платных мест.

Среди технических и естественнонаучных большой популярностью пользуются IT-направления подготовки, в частности «Прикладная математика и информатика», а также такие направления подготовки, как «Информационная безопасность» и «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».

Кстати, в этом году у нас есть несколько программ, которые можно осваивать на английском языке, например «Прикладное программирование и анализ данных» (бакалавриат), «Международные отношения» (бакалавриат и магистратура), «Медицинская геномика» (бакалавриат), «Моделирование нефтегазовых процессов» (магистратура).

В целом в нашем университете изучаются такие зарубежные языки, как китайский, японский, корейский, турецкий, английский, немецкий, французский. Преподают как носители языка, так и преподаватели, прошедшие стажировку, например, в том же Китае. Большой популярностью пользуются бакалаврская и магистерская программы по направлению подготовки «Востоковедение и африканистика». На таких выпускников большой спрос как в коммерческих структурах, так и органах власти, и в правоохранительных органах, поскольку это не просто переводчики, а специалисты, которые знакомы с культурой, менталитетом этих стран, они могут выступать как эксперты-аналитики.

- Какова стоимость обучения на платных направлениях?

- В среднем – 110-120 тыс. руб в год, оплата раз в квартал, есть возможность рассрочки и отсрочки платежа. Кроме того, студенты могут получить образовательный кредит, основной долг по которому погашается после завершения обучения.

- Есть ли в вашем вузе целевая подготовка?

- Да, в этом году выделено более 450 целевых мест по различным направлениям подготовки. Прием на целевое обучение - это всегда плюс для абитуриента. Во-первых, даже с невысокими баллами ЕГЭ шансов поступить в университет на бюджет и учиться, получая дополнительные меры поддержки, намного больше, чем у других претендентов. Во-вторых, это гарантированное трудоустройство после окончания вуза.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru