Эта колоритная фраза знакома, наверное, каждому жителю Уфы. И не только Уфы: есть множество свидетельств тому, что ее знают во многих уголках страны.

- Ее прелесть в том, что когда я служил в армии в Казахстане, там народ был со всех концов нашей большой страны, и каждый второй при виде меня повторял эту фразу. Уфу многие вспоминают благодаря этой поговорке, - уверяет Артур Абдрахманов, продюсер легендарной анимационной студии «Муха».

Поговорка так понравилась Мустаю Кариму (уроженцу Кляшево, что в 22 километрах от Чишмов), что он включил ее в свою шуточную песню «Мы сами из Чишмов»:

Мы сами с берегов Демы, мы – чишминцы,

Чишминцы, хоть и болтуны,

Секреты раскрываем жадно.

Мы – народ не надменный, открытый друзьям.

… Деньги есть -Уфа гуляем,

Денег нет – Чишма сидим.

В Чишмах лица добродушные, а души приветливы.

Но вот головы

Не из тех, что кружатся от успехов.

В Чишмах тебя все хвалят, где бы ты ни работал.

Все, что душа пожелает, есть в Чишмах.

Неудивительно, ведь тут реки – молоко,

А озера как катык (простокваша).

Мы сами не из тех, кто мямлит, мы с жизнью – на ты!

… Захотим – Уфа гуляем, захотим – в Чишмах сидим.

(Подстрочный перевод Гульнары Буранкаевой).

Цитируется она и в других литературных произведениях. Например, в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата»: его главный герой Саша Панкратов, обвиненный в антисоветских настроениях и осужденный по 58-й статья, попадает в ссылку - сначала в Сибирь, потом в Калинин и Уфу. Друг Саши Глеб произносит ее как характеристику нашего города и республики, как свидетельство того, что «башкиры народ мирный, гостеприимный, хотя и обидчивый», ну и, как говорится, любят погулять... Сам Анатолий Рыбаков жил в Уфе в 1937 году, после трехлетней ссылки (ссыльным нельзя было возвращаться в Москву) - это тоже можно понять из текста романа.

Откуда «есть пошла» эта неотъемлемая часть уфимского фольклора? На этот счет уже имеется множество версий. Самая распространенная связывает ее с известным рестораном «Уфа», долгие годы существовавшим в здании Башпотребсоюза (ул. Ленина, 26) и находившейся неподалеку пивной (рюмочной, кафе?) «Чишма». То есть, если у человека имелись деньги, он направлялся для культурного отдыха в ресторан, а если с этим было туговато - шел в пивную. (Хотя при отсутствии денег логично вовсе не посещать такие заведения.) Однако пивная работала совсем недолго и очень недавно - можно сказать, в конце 2010-х. Ресторан «Уфа» открылся в 1938 году, не раньше: есть заметка в газете «Красная Башкирия» от апреля 1938-го о том, что в столице советской Башкирии всего два таких заведения – один под зданием городского совета и другой - в гостинице «Урал». Тогда как фраза впервые появляется в печатной речи еще в 1921 году - в «Деревенской газете» №30 от 21 октября, органе Губернского политическо-просветительского отдела.

(Получается, возникла она еще до этого - в 1910-х годах!) В статье под названием «Не подмажешь не поедешь» говорится:

«Ввиду переполнения поездов Ортчека обращается в кассы ж-д с запросом о количестве мест, весьма ограниченном, предназначающимся лицам, командируем[ым] совучреждениями на участке от ст. Аксаково до Уфы. Но по неизвестной причине в первую очередь билеты достаются тому, у кого много денег. Конечно, заметить это трудно, и видно только при посадке. Зная, что билеты в кассе не продавались, командированные лица остаются в ожидании следующего поезда, тогда как спекулянты садятся и едут. Установить, взяли ли они билеты или условились с администрацией поезда о проезде без билета, очень трудно, но факт остается фактом. Спекулянты едут, командированные в ущерб делу сидят в ожидании следующего поезда. На вопрос о том, как они достали билеты, отъезжающие обычно отвечают: «Не подмажешь - не поедешь» (русская пословица), или, как говорят мусульмане: «Деньги есть - Уфа гуляем, деньги нет - Чишма сидим».

Следовало бы кому следует обратить должное внимание на это злоупотребление и устранить это».

Другая версия связывает фразу с рестораном «Уфа» на уфимском вокзале и пивными неподалеку – возможно, на Сафроновской пристани, где жаждущие и занимали места в соответствии с состоянием финансов. Однако, по мнению краеведа Анатолия Чечухи, более вероятно другое: «Знакомый художник как-то рассказал мне, что до революции многие чишминские татары промышляли тем, что возили в город молоко», - пишет он. (Правда, по дороге оно скисало - и тем не менее продавалось, ведь молоко нельзя было купить на каждом углу.) И после удачной торговли могли «погулять» - правда, вовсе не обязательно это означало посиделки в ресторане: так можно деньги до дома и не довезти! А вот посетить синематограф, цирк, купить подарков для жены или детей, навестить знакомых – тоже прекрасное развлечение! Ну а если торговля не удавалась, чишминцы понуро отправлялись домой... Вот так и родилась наша поговорка, связывающая контрасты жизненных обстоятельств с местными реалиями.

Однако интересно не только это: фраза «Уфа гуляем…» - лишь небольшая часть своеобразного городского феномена, который специалисты называют уфимским языком.

- Это выражение использовалось в советские годы, но оно известно, популярно и сегодня, поскольку отражает нашу культуру, наш менталитет, - считает кандидат филологических наук, доцент БГПУ им. М. Акмуллы Александр Кобыскан. - Выразительность фразы достигается использованием тюркизмов - в данном случае не слов, а грамматической структуры: кто не знает, с точки зрения типологической классификации языков тюркские языки и русский очень отличаются. Русский язык флективный, то есть в нем много окончаний, в тюркских же есть только аффиксы, предлоги тоже отсутствуют, поэтому башкиры (татары, чуваши), знакомясь с русским, не сразу усваивают окончания. Вот так это выражение и сложилось, и смешение языков быстро привело к комическому эффекту. Перевести все в комическую плоскость или хотя бы в сочное выражение – это и есть наша характерная черта. Кто слышал другую известную фразу «Все продай - купи курай»? Опять-таки все знают, что это неформальное название скульптуры играющего на курае мальчика перед кинотеатром «Искра». (на самом деле скульптура называется «Весенняя песнь»). В 1974 году, когда она появилась, обнаженная натура была непривычна для уфимцев, вызывала недоумение. Так что здесь есть ирония, насмешка. Однако вскоре все это трансформировалось просто в шутку.

- Мы так говорили, - рассказывает доктор филологических наук, профессор БГПУ Евгения Яковлева. - Например, получив зарплату: мол, сейчас можно погулять! Вообще же это выражение очень характерно для уфимского языка. Я изучаю его вместе с учениками, и они уже написали более 10 научных работ на эту тему.

В живой речи, как отмечал А.Ф.Лосев в книге «Диалектика мифа», всегда присутствует стихия особого качества; здесь нет серединности, умеренности, скованности; есть порыв, богатство и грубость, точность чувств, колорит и юмор, сатира и сарказм; никогда нет канцелярщины, схематичности, безразличия. С этого начинается моя статья «Вариативный» русский язык многонационального города, или тюркские мотивы русской речи Уфы». В уфимской речи это обычно достигается использованием тюркизмов, под которыми мы понимаем не только башкирские, татарские или чувашские слова, но и любые другие тюркские языковые элементы (звуки, интонации, суффиксы и пр.).

Чаще всего это делается для выражения дружелюбия, для достижения большей эмоциональности. Таким образом, говорящий, который беседует с тюркоязычным адресатом, не только максимально эффективно общается, но заодно предстает перед слушателем как опытный собеседник, понимающий с кем он говорит и умеющий реализовать поэтическую и «терапевтическую» (успокаивающую) функции разговорной речи. Не случайно в свое время Мустай Карим писал, говоря о русском языке, что чужое слово помогает «глубже постичь и тайны родного языка».

И в самом деле, кто из уфимцев не знает слов «бабай», «апа», «кызым» (а также «апайка», «кызымка») «барабир» («все равно», иногда искажается до «бар-бир»), «зур», «матур», аптраган («замешательство», в разговорной речи - синоним слов «ужас», «кошмар»), айбат (хорошо), макаронизмов «колотун-бабай» (Дед Мороз), кашмар-апа (Баба-Яга)? Кто не может расцветить ими свою речь, поздороваться, сказать «большое спасибо» («зур рахмат»), отметить, что «подозрение бар» («есть подозрение»)?

И именно благодаря смешиванию русских и тюркских слов так забавно выглядят шутливые присказки, характерные для нашего края: «Ашал, ашал (ел, ел), кушак мешал, кушак снимал - опять ашал»; «Мин син яратам (я тебя люблю), приходи к воротам».

Ну а слово «сабантуй» известно далеко за пределами Уфы, так что и москвич может сказать, например: «Что за сабантуй там соседи устроили?».

Одним словом, как завершает свою статью профессор Яковлева, тюркизм, включенный во фразу, обладает прогнозируемой воздействующей на собеседника силой. А действенность речи - это важнейшая, если не основная её функция.

Но вернемся еще раз к нашей любимой фразе. Часть ее - «Уфа, гуляем!» - теперь лозунг празднования 450-летия города. Но не стоит воспринимать это в узком смысле посиделок в ресторане. Пословица, как считает журналист, публицист, руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев, совсем не про это.

- Она про то, что уфимец адаптируется к любой ситуации и никогда не теряет вкуса к жизни, своего особенного уфимского настроения, - говорит он.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru