Истории-картинки от горожан

Согласно башкирским преданиям, однажды встретились Агидель и Караидель и решили утром вместе отправиться в путь. Проснулась Агидель, а подруги уже и след простыл. Желая догнать Караидель, поскакала она от скалы на скалу, от одного горного кряжа на другой, но не смогла догнать. Тогда повернула обратно и пошла другим путем. Поэтому один берег Агидели вздыбился крутыми скалами и высокими холмами, а другой - сплошная равнина.

Большая картина, иллюстрирующая легенду, появилась в Уфе на фасаде одного из корпусов УГАТУ. Собственно говоря, такие произведения монументальной живописи на зданиях имеют свое название - муралы (не путать с граффити и стрит-артом). Автор работы под названием «Идель» - художник Александра Ashley. Также в работе спрятана небольшая отсылка к Авиационному университету. Подсказкой служит крылатая фраза из произведения известного писателя. Попробуем угадать, какая!

А всего в нашем городе появилось уже три таких монументальных произведения – все в рамках паблик-арт фестиваля «Меморандум-2022», на который в Уфу сейчас съезжаются художники со всей страны от Калининграда до Владивостока. Фестиваль, организованный Арт-посольством «Супернова», продлится до Дня города - 12 июня.

Работа «Трепет» расположилась на фасаде дома №7 по улице Аксакова. Здесь изображены крепкие, мозолистые, немолодые руки, бережно держащие алый цветок. По словам автора - основателя «Суперновы» Дмитрия Кудинова – она символизирует память о Дне Победы, о закалке поколений, переживших войну и сохранивших в себе способность любить, защищать, созидать и передавать накопленный опыт.

- Все, что делается в современной монументальной живописи, как я думаю, должно сочетаться с общественным пространством и быть понятным, а зачастую и непонятным – и в то же время стимулировать человека к пониманию, что это, почему появилось именно здесь и что означает, - считает художник.

Ну а Черниковка обогатилась монументальной работой под названием «Радиопульс». Уфимцам известно, что в годы войны к нам была эвакуирована радиостанция РВ-1 (радиостанция имени Коминтерна), здесь был создан важнейший узел связи, так что фраза «Говорит Москва!» на самом деле звучала из Дома связи на улице Ленина, отсюда велись антифашистские передачи на 18 европейских языках, а в деревнях и селах громкоговорители 2 раза в сутки передавали новости и сводки Совинформбюро. На картине как раз и запечатлен момент передачи такой сводки. А о чем именно сообщается, зрители решают сами.

- Мы планируем создать в Уфе несколько муралов и больших видовых стен, также появятся небольшие работы, аккуратно вписанные в местность, так что особо внимательные жители будут приятно удивлены, - рассказывает продюсер проекта Лида Аверина. – Где именно будут нарисованы изображения, определяют кураторы, учитывая расположение и состояние объекта, масштаб и стилистические решения, предлагаемые авторами – это лишь некоторые из многих параметров: важна целостность проекта. Картины посвящаются поиску идентичности города, сейчас идет процесс погружения авторов в городское пространство.

Кстати, 3 мая нашему арт-посольству исполнилось пять лет. В нашей копилке четыре фестивальные награды, в том числе A’Design Award (Милан, Италия).

Работы от художников «Суперновы» начали появляться в республике примерно два года назад. Сейчас в Нефтекамске их уже более 50, в Стерлитамаке – 4, в Уфе – 6, и это только начало.

Сейчас команда проводит в столице республики большое исследование, которое включает в себя работу с населением. Так что, возможно, в муралах отразятся и небольшие камерные истории, рассказанные горожанами.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru