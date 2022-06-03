Почему тоннель – не рухнет

ЧП, случившееся на строительстве Восточного выезда некоторое время назад, породилотмного слухов, которые мы решили развеять.

Тогда ранним утром прямо на проезжей части внезапно образовалась воронка глубиной пять метров и шириной в несколько десятков. Никто не пострадал, на место аварии тут же прибыли специалисты, движение заблокировали. Выяснилось: просела порода над южной штольней подземного тоннеля.

Как рассказал в своем докладе на оперативке в мэрии начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов, сейчас там ведутся активные восстановительные процессы.

- Причиной обвала грунта стал износ несущих конструкций. Чтобы полностью заменить их, необходимо проведение земляных работ. Разрешение на них получено как раз на днях. Не теряя времени, монтажники уже сняли верхний слой асфальта. Так же они перенесли пролегавшие под ним электрические коммуникации, - подчеркнул он.

Сейчас на площадке ведется вывоз перемолотого асфальтобетона. При этом изнутри тоннеля его свод частично облит бетоном, для укрепления. Чтобы посмотреть на происходящее своими глазами, наш корреспондент отправился на место.

…Многоэтажный жилой дом рядом с 21-й больницей выглядит тяжеловесным гигантом. Это ощущение усиливается при мысли о том, что всего в 30 метрах от него – тот самый провал. Сейчас он огорожен зеленым забором, над которым возвышается ковш экскаватора.

- Почву на устойчивость здесь проверяли, дальнейших обвалов не будет. Можно не опасаться. Правда, в прямой близи от провала деревья мы все-таки вырубили, - рассказывает рабочий Ильгам Фаттахов.

Вместе с ним мы минуем пропускной пункт. Картина рабочей площадки обычная: пара генераторов, емкость с топливом. Чуть дальше – две установки для вертикального бурения и экскаватор «Хитачи». Именно он своим ковшом сыпет грунт в самое жерло воронки. Подойти к ней ближе не получается – опасная зона.

Но даже с расстояния видно, что ее засыпают щебнем вперемешку с песчано-гравийной смесью. Все это ложится на частично укрепленный свод тоннеля. На первый взгляд кажется, что сейчас глубина проседания относительно небольшая, всего 3-4 метра.

В то же время вокруг ямы рабочие растаскивают только что спиленные деревья. С одной стороны, это позволяет снизить давление на грунт. С другой, - необходимо для капитального укрепления поврежденного участка извне. Это однозначно понадобится, причем на почти всей огороженной площади. Такой вывод можно сделать, глядя на прорезавшие асфальт траншеи. Дорожный камень, кстати, довольно новый. Учитывая это, его пласты будут дробиться специальными станками. А уже потом каменную крошку погрузят в грузовики и вывезут.

Под ногами – смесь песка, щебня и глины. Ее примесь не случайна, именно из этой породы сложены своды тоннеля. На разных участках «подземки» ее содержание варьируется. Но именно глинистые слои в свое время доставили строителям немало хлопот: порой бур продвигался всего на метр за несколько дней. Помнят мастера и карстовую брекчию. Так называются пласты в подземных пустотах, заполненные мелкими спрессованными обломками. Пробивать их было особенно трудно.

- Собственно в тоннеле произошел не совсем обвал. На техническом языке это звучит, как частичное осыпание грунта. Его удерживала времянка, то есть конструкции в стенах, не рассчитанные на долгую эксплуатацию. Этим летом планировалось их заменить на долгосрочные опоры. Так или иначе, пришлось бы вести демонтаж, работать с землей, - рассказал один из инженеров.

Местность имеет свою специфику: есть довольно крутой уклон, в прямой близости – лес. Во время недавних ливней была угроза попадания воды внутрь воронки, что усугубило бы ситуцию. Но мастера нашли выход, прокопав специальный водоотвод.

Безусловно, плановым восстановление провала под проезжей частью не назовешь. Однако инженеры говорят, что на общие сроки ввода Восточного выезда в эксплуатацию это не повлияет. По некоторым данным, осыпавшуюся часть заново «пройдет» буровая установка.

Иван БЕГМА.

Фото автора.

Корзинка:

Согласно плану, ввод Восточного выезда в эксплуатацию произойдет в 2024 году. Что касается работ на улице Лесной проезд, то они завершатся в строительный сезон – 2022.