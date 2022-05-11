Матч победивших недуг

…Мяч перелетает волейбольную сетку, болельщики вскрикивают. Кажется, отбить подачу не удастся. Но в последний момент защитник совершает немыслимый прыжок. Удар, и гол получает уже команда противника. Картина, обычная для спортивного турнира. И уникальная, учитывая, что играют люди с пересаженными почками, печенью, сердцем.

Да-да, именно так. А еще в команде – врачи различных уфимских больниц, ранее оперировавшие своих пациентов – нынешних игроков.Состоявшийся в спортивном корпусе медуниверситета турнир объединил участников со всей республики. О его сути рассказал председатель межрегиональной общественной организации пациентов с хронической болезнью почек «Нефро-лига» Юрий Кандалов.

- Прежде всего, мы хотим донести до общественности важную мысль: донорство спасает жизни. И, что важно: тяжелые болезни, выводящие из строя жизненно важные органы – это не смертный приговор. Есть современные способы лечения, в том числе – трансплантация. Они позволяют вести активную, полноценную, долгую жизнь.

Один из игроков, Артур Валишин, приехал на турнир из Ишимбая. Его история драматична, но она завершилась успешно. Все началось с ухудшения самочувствия.

- Обратился в больницу по месту жительства, но там врачи не смогли найти причину. Позже оказалось, что это пиелонефрит, который уже разрушил почки. Приехал в Уфу, сдал анализы и мне сказали, что они больше не работают, - делится мужчина.

Сегодня на игру с ним приехал сын. Что символично: в свое время дедушка мальчишки спас Артуру жизнь. Рассказывает коротко: нужна была пересадка. Родители сдали анализы, почка отца – подошла. С ней мужчина прожил около пяти лет. Но потом пришлось менять препарат, позволяющий избежать отторжения. Это привело к необходимости второй операции.

- Пришлось некоторое время подождать в очереди. Тем не менее, операция состоялась. Спустя семь лет после нее я работаю, занимаюсь спортом, словом, веду нормальную жизнь, - говорит Артур Валишин.

Конечно, кое-какие нюансы все же есть. Это связано с питанием и ежедневным приемом лекарств, подавляющих иммунитет. Без этого высока вероятность отторжения пересаженного органа. Но эти обстоятельства волейболистов не смущают: они энергичны, активны и жизнерадостны.

Раскрывать подробности своих операций многие не хотят, но это и понятно. Ведь иногда речь идет о так называемом посмертном донорстве. Так, организаторы вспомнили нашумевшую в девяностых годах историю, случившуюся в США. Тогда от нападения грабителей пострадала обычная семья. К сожалению, молодой парень получил смертельное ранение. Его родители приняли непростое решение: потеряв сына, они спасли жизнь нескольким людям, получившим долгожданные органы для пересадки.

Похожих историй немало и в России. Только в нашей республике за последние годы доктора провели около 600 успешных операций. О том, какого профессионализма это требует, лучше многих знает профессор БГМУ, практикующий хирург Мажит Ахметович Нартайлаков. Сегодня он – не в белом халате, а в спортивной форме, несмотря на свои 62 года.

- Первая трансплантация почки в Уфе прошла уже более четверти века назад, в 1996 году. С тех пор изменилось очень многое. Но прежде всего отмечу, что появилась плеяда опытных специалистов высокого класса.

- Какая операция была самой сложной?

- С 2013 года мы практикуем и пересадку печени. Первый опыт был непростым, с инструментами в руках я провел почти 12 часов. Сейчас делаем все быстрее, потому что набили руку. Как ни крути, а опыт решает все. Сегодня с коллегами видим, как качество нашей работы напрямую влияет на качество жизни пациентов!

Резюмируя, Мажит Ахметович подчеркнул: нельзя ставить крест

даже на якобы безнадежных больных. Такое понимание

профессор захотел передать и молодым докторам.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

В турнире участвовали четыре команды врачей и бывших

пациентов: БГМУ, РКБ им. Куватова, городской больницы №21 и

Республиканского кардиоцентра. Первое место заняли спортсмены

из РКБ.