«Мой зять украл машину дров»

В Русском академическом драматическом театре - премьера спектакля «Счастье рядом» по рассказам В. Шукшина в постановке петербургского режиссера Василия Сенина.

Поехал Витька Борзенков в город. Да не просто так, а сало продавать: деньги к свадьбе понадобились. Продал, хорошие деньги выручил – как такое дело не отметить? Ох, как много неожиданных поворотов в судьбе и как много судебных дел начинается с этого слова – «выпил»! Почувствовал себя свободным от всех обязательств, ощутил полноту жизни… а закончилось приключение в милиции, где оказалось, что он успел поучаствовать в драке, в которой досталось и служителю закона. Мы, собственно, и знакомимся с участниками драмы в милиции – на предварительном разбирательстве, что добавляет действию энергии. Уводят нашего драчуна (его играет Антон Болдырев) в камеру - размышлять, под какой крутой откос теперь покатится его жизнь... И тут на сцене появляется еще один персонаж – мать (Ольга Лопухова). Она вступает в долгие переговоры с милиционерами: может, смилостивятся, пожалеют и отпустят, «ведь по пьянке все случилось, а трезвый-то сын и мухи не обидит». А не смилостивятся – есть еще прокурор, а если он не поможет – есть начальство и повыше, и еще много чего можно предпринять. Вот так она всегда и жила, так растила детей в военное время - переживая горе на ходу, надеясь на себя и на добрых людей, которые обязательно помогут. По Шукшину, в человеке всегда есть одна определяющая черта, и у матери этой чертой была надежда. Да только, видно, так и не вырастила она тех, кто в свою очередь проникся бы ее горем, подумал бы о ней. Однако зритель, наблюдая за этими суматошными метаниями, этой неистребимой готовностью защищать свое дитя, идти хоть пешком на край света и стучаться во все двери, ощущает не надежду, а обиду за мать и безысходное отчаяние…

Между тем в деревне Новой к старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович - кандидат наук, с женой Валей (тоже кандидатом) и дочерью. Да не просто так к дому подъехал, а на такси. Едва ступили они на родную землю, как сразу оказались в обществе селян и селянок в ярких узорчатых рубахах и даже с граблями. (Артисты Русского драматического изображают крестьян с видимым удовольствием, а сцена в этом спектакле покрыта чем-то максимально напоминающим чернозем, так что мы, зрители, сразу ощущаем: мы в деревне, у корней и истоков.) И вскоре оказывается, что родные места таят для важных гостей неожиданную опасность в виде местного жителя Глеба Капустина: можно сказать, цель его жизни - доказать приезжему, будь то кандидат, полковник или корреспондент, что «мы тут тоже кое-что микитим», поспорить и «срезать» важного человека, устроив очередное представление для всей деревни. Кто победит в масштабной дискуссии на сей раз - Глеб (Сергей Басов) или все-таки умный, образованный и не столь уж робкий Константин (Иван Овчинников)? Впрочем, неприязнь «деревенских» к «городским», сумевшим устроить для себя более легкую жизнь, споры о первичности духа и материи – скажете, все это было очень давно и к нам отношения не имеет? А сегодня в социальных сетях мало спорщиков, которым главное - «срезать», переспорить? Так что верно все подметил писатель. До сих пор верно.

У каждого из нас есть мечта. Не будем трогать большую любовь, карьерный рост, квартиры. Кому туфли, кому отпуск, кому ремонт в ванной, а Веня Зяблицкий (еще одна роль Ивана Овчинникова) мечтал пройтись по деревне в «кожане» - кожаном пальто. Однако как-то раз, вернувшись домой, обнаружил, что жена потратила все скопленные деньги себе на шубу. И все-таки ситуация могла бы разрешиться миром, если бы не привычка Ольги (Анна Бурмистрова) жаловаться теще. Быковатую матрону Лизавету Васильевну, «создававшую первые колхозы», прекрасно изобразила актриса Ирина Бусыгина. И вот уже Веня готовит теще страшную месть, достойную юмористического шоу, а она устраивает ему ответные «санкции», и действие снова перемещается в суд. И здесь, в суде, Вене открывается новая правда: люди могут быть страшными! Ладно теща - она все время на что-то злится… но этот общественный обвинитель (Николай Рихтер) - не злой, не рассерженный, а спокойный и веселый – зачем ему нужно непременно посадить Веню? И как нет пределов доброте и наивности, так нет пределов и самоуверенной жестокости. Действие, как всегда у Шукшина, выглядит то трагедией, то фарсом, но открывшиеся пропасти уже не исчезнут: Веня не боялся тюрьмы, но стал бояться людей.

Следующая часть постановки - по рассказу «Мужик Дерябин» - выдержана в духе зловещих местных легенд. В самом деле, бывают люди, которые судьбу на выпивку не разменивают, на споры не тратят, работают, детей выучили, и в 60 лет еще бодры и здоровы и могут сами дом жестью покрыть – так, что он будет блестеть под солнцем, «как белый самовар». Таков и был Афанасий Дерябин (Николай Рихтер). И вот задумал он переименовать переулок, в котором живет – благо и причина нашлась железная. Он-то понимал, в честь кого переулок должен называться! И что вы думаете – получилось? Не будем раскрывать интригу. Скажем только, что людей, которые любую мелочь готовы использовать в своих интересах, Шукшин не любил. И действительно - при близком знакомстве они особых симпатий не вызывают.

Поехали как-то мужики в город за запчастями. И увидел там Сергей Духанин (Владимир Кузин) в витрине магазине женские сапожки: на изящном каблучке, красные, блестящие… И захотелось ему купить их жене. Хотя, с одной стороны, стоят немало. А с другой – когда еще он сможет сделать ей такой подарок, от которого заблестят глаза, когда, в конце концов, он начнет жить, как хочется душе? И деньги-то есть… Так покупать или нет? «Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке», - говорил Василий Макарович. И так и хочется шепнуть Сергею: «Не сомневайся! Покупай! Дарить радость близким – это есть счастье, вот оно, рядом!».

Екатерина КЛИМОВИЧ.

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