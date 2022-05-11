Жить, превозмогая трудности

Чем дальше мы отходим от событий Великой Отечественной войны, тем сильнее те тяжелые времена обрастают различными домыслами и легендами. Но уфимская историческая наука не стоит на месте, всеми силами стараясь достоверно сохранить память о прошлом.

После того как в 2020 году Уфа была удостоена звания «Город трудовой доблести», местные историки с новыми силами продолжили изучение периода Второй мировой войны. Совсем недавно, в марте состоялась презентация сборника научных статей «Уфа в российской истории». В ходе нее руководитель регионального отделения Российского Военно-исторического общества в РБ, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов выделил эвакуацию, вызванную Великой Отечественной войной, в качестве фактора развития города. Одна из статей сборника как раз посвящена жизни Уфы в период с 1941 по 1945 год. Ее автор – сотрудник Музея истории города Артем Зинатуллин решил прибегнуть к распространенному (и, пожалуй, самому верному) сейчас пути изучения истории – через воспоминания простых жителей. В своей работе Артем во многом опирался на сборники «Вспоминая войну» и «Башкирия в годы Великой Отечественной войны».

В частности, он упоминает эпизод из воспоминаний уфимца Владимира Анатольевича Скачилова, в годы войны обучавшегося в Башкирском медицинском институте. В центре рассказа - новогодняя ночь 1943 года, совпавшая с отправкой на фронт его близкого товарища Михаила Фоменкова. Вообще, как отметил сам очевидец, многие его друзья встречали Новый год не за праздничным столом, а у заводских станков. Если же кому-то и удавалось провести праздник в домашней обстановке, то, как правило, проходило все очень скромно, без лишнего веселья и большого выбора блюд. Тем не менее уфимцы, даже на фоне тяжелых новостей с фронтов (в те дни еще продолжалась Сталинградская битва), старались не терять присутствия духа.

Интересны также воспоминания Татьяны Владимировны Романкевич. В 1941–1945 годах она работала радистом-оператором в радиоотделе Уфимского телеграфа, параллельно училась в БГМИ. Примечательно, что в те годы в педагогический состав института входили знаменитые ученые, члены Академии наук Украинской ССР, в частности, Александр Владимирович Палладин и Александр Александрович Богомолец. По воспоминаниям Татьяны Владимировны, зачастую лекции читались прямо во время обследования пациентов или же вовсе операций. В то же время студенты помогали снабжать госпитали и институт столь необходимым топливом и дровами. Несмотря на все трудности, продолжалась и творческая жизнь – так, отец Татьяны, доцент Владимир Михайлович Романкевич, проводил у себя в квартире собрания студенческого литературного кружка.

А как же обстояли дела в дошкольных учреждениях? В этом помогут разобраться воспоминания Пелагеи Ивановны Сбитневой, в годы войны работавшей в 15-м и 31-м детских садах. В последний женщина пришла в 1943 году, получив должность заведующей. Состояние детского сада в ту пору было плачевным, в том числе из-за ошибок прежнего руководства: помимо голода, бедности, проблем с санитарными условиями (имеется в виду завшивленность детской одежды) и отсутствием отопления, новой заведующей пришлось столкнуться еще и с неточностью ведения бухгалтерии и развалом педагогической и воспитательной работы. Само учреждение (относившееся, кстати, к кирпичному заводу) располагалось в здании барачного типа.

Для решения накопившихся проблем Пелагее Ивановне пришлось изобретать собственные средства для борьбы с паразитами, обивать пороги директоров завода и психбольницы, где трудились родители воспитанников, а также ездить в Москву для получения документов на выдачу строительных материалов.

Также со временем улучшилась ситуация с питанием - детский сад с лихвой обеспечили картофелем, да так, что удавалось подкармливать голодающих родственников воспитанников.

А Нина Корниловна Григораш, в свою очередь, описывает работу в эвакогоспитале № 5918 в Дёме. Здесь интересно отметить, что в начале войны она жила в Ленинграде и успела эвакуироваться из города незадолго до блокады. Женщина отмечает слаженную работу персонала, местных жителей и пациентов. Так, по словам Нины Корниловны, во время пожара, случившегося в госпитале в начале 1943 года, «скоординированные действия сотрудников и местных жителей привели к минимизации ущерба и полному отсутствию пострадавших».

Кроме того, раненые помогали обрабатывать поле вблизи деревни Баланово, а урожай с него отправлялся на кухню больницы. Жили врачи эвакогоспиталя № 5918, как правило, в клубе станции «Дёма». Работа медиков проходила в крайне напряженном режиме: за смену проходило 5–10 операций, помимо этого врачи трудились и в гипсовальне. И все это происходило на фоне дефицита медицинских средств, вплоть до перевязочного материала. Однако, как замечает Нина Корниловна, жизнь продолжалась даже в таких тяжелых условиях.

- Конечно, в мемуарах хватает и негативных моментов, - пишет исследователь, - драки за продовольствие, воровство вещей, в том числе и у покойников, случаи смерти от водянки и многое другое. Однако в воспоминаниях присутствует также множество светлых, положительных моментов, связанных как с деятельностью отдельных людей, так и целых коллективов.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru