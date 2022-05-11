Бросил себе вызов

Беду переживают по-разному: кто-то сразу же ломается, а кто-то противостоит несчастью. Одни опускают руки, предаются самобичеванию, другие видят в своем увечье новые возможности. Алексей Талай из Беларуси как раз из числа последних.

Мое знакомство с этим позитивным, жизнерадостным молодым человеком произошло еще в 2019 году – во время мотивационного тренинга в лицее № 161. Когда он подъехал в инвалидной коляске, я поначалу растерялась. Передо мной сидел мужчина с ослепительной улыбкой и сияющими глазами. Поприветствовав, он через секунду очутился на диванчике напротив. Мы разговаривали тогда почти два часа, позабыв даже об обеде, о котором периодически напоминали ему. Это было так же перед 9 мая. А потом, спустя два месяца, Алексей окликнул меня во дворе Центра спортивной подготовки, где проходили Международные детские игры и куда он приехал поддержать своих соотечественников.

– Вспомнил, конечно! Как твои мальчики, выросли уже, радуют маму? Рад снова встретиться с тобой, – тут же поинтересовался он и в этот раз.

Его история уже много раз пересказывалась и обсуждалась, но радость на его лице любой встрече, каждому новому собеседнику поражает своей искренностью.

Последняя жертва Второй мировой

...Это случилось 20 лет назад. Он жил в Орше, в местах, где во время Второй мировой войны шли серьезные бои. Дети постоянно находили пули и гильзы в песочнице, прямо на садовом участке дедушка выкопал несколько гранат, своими глазами видели, как периодически через поле взрывались боеприпасы, а потом измеряли какая из ям от взрыва больше.

Несчастье постигло шестнадцатилетнего юношу совершенно неожиданно – в тот день он шел поздравлять деда, ветерана Великой Отечественной войны, с Днем Победы, когда увидел, что около дома ребята разжигают костер. Алеша тут же помчался тушить пламя, откинул палку ногой, взял в руки другую и начал разбрасывать угли, но в этот момент раздался взрыв, разделивший его жизнь на «до» и «после». Очнулся он в следующую секунду, пытаясь встать: лежа на спине, тогда еще не понимал, что произошло. И только когда попытался протереть лицо, увидел ужасное зрелище: разорванные в клочья руки…

– Больше всего мне запомнились глаза дедушки, который прибежал, услышав до боли знакомый звук детонации мины. Каково было видеть любимого внука, подорвавшегося на мине, человеку, который прошел всю войну партизаном, – вспоминает о злосчастном дне Алексей.

Врачи не давали шансов. Да и сам он не хотел жить: когда его возили из одной больницы в другую, просил водителей остановить машину и выбросить в канаву, чтобы спокойно умереть...

«Последняя жертва Второй мировой», – писали о нем СМИ. Но он выжил, без рук и ног остался прикованным к инвалидному креслу, ловя на себе сочувственные взгляды.

– У нас замечательная семья: мать, отец, брат. Именно воспоминания о них помогли мне выжить. Я часто представлял дом: мама что-то готовит на кухне, папа приходит с работы, рассказываем друг другу, как прошел день, вместе ужинаем. Времена тяжелые были, девяностые годы, но с получки папа всегда покупал торт или сок, мы с братом ждали этого дня. Только когда у меня появились дети, я понял, каково было им увидеть своего сына без рук, без ног. Мне рассказывали, что мать выла, как волчица, но ко мне в реанимацию она приходила спокойная и сдержанная, – рассказывает он.

Вверх по лестнице

Даже когда состояние стабилизировалось, непросто было привыкнуть к «новой» жизни. До этого было счастливое детство, спорт, походы, друзья, мечты, девушка. Он уже определился с учебой – собирался продолжить династию железнодорожников, учился в техникуме, планировал поступать в институт, а тут…

Как-то раз услышал разговор знакомых с его мамой. «Ты сходишь с ума, а муж прикладывается к бутылке, брат боится подходить к Алексею и стесняется выйти на улицу... Такая была прекрасная семья и что же ждет вас теперь?..» – сокрушались они. В этот момент семнадцатилетний юноша осознал, что в создавшейся ситуации должен взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу близких: раз это случилось – значит, так предрешено свыше. Не обвиняя никого, не жалуясь на судьбу, начал действовать. Сначала научился самостоятельно передвигаться по дому, обходиться в быту без посторонней помощи – переодеваться, есть. Общительного юношу, душу компании не оставили в беде и друзья – приходили как на дежурство и постоянно рассказывали, что происходит во дворе, чтобы был в курсе всех дел.

– Больше всего любил играть в шахматы, говорил, как ходить, а ребята передвигали фигуры. Выигрывали все, – вспоминает он с ностальгией.

А в один прекрасный день ребята сказали: «Леша, достаточно сидеть дома, пора выходить» и вчетвером выносили его на коляске с пятого этажа без лифта! И так каждый вечер везли в парк, ели мороженое, гуляли, веселились...

Пока родители были на работе, а друзья на учебе, Алексей много читал, изучал иностранные языки. Затем некогда подававший надежды спортсмен начал приводить себя в хорошую физическую форму. Когда привык к новому телу и образу жизни, приступил к решительным действиям.

Помимо физических неудобств, нелегко приходилось и морально. Окружающие не видели в нем полноценного человека, способного вести дела самостоятельно. Если одни мягко намекали, что мог бы маму или папу отправить за документами, то были и такие, которые открыто посмеивались. Но Алексея это не смущало: он знал, что родители и друзья всегда с ним, и он все увереннее шел наверх к своей цели, преодолевая ступеньку за ступенькой по крутым лестницам...

Сегодня Алексей – успешный бизнесмен, примерный семьянин и любящий отец четырех детей. Он считает, что самое главное в их воспитании – быть им другом и опорой, верить в них. Своим верным соратником не только в жизни, но и в бизнесе Алексей называет родного брата Артура, который когда-то маленьким мальчишкой часто обращался к нему за помощью. Теперь он, нисколько не сомневаясь, переложил часть обязанностей по бизнесу на него.

– У него уже своя семья, но мы с ним как были в детстве не разлей вода, так и остаемся, и я надеюсь, что мои сыновья тоже всегда будут помогать друг другу. Я действительно после той трагедии многого не могу, но Артур – это часть меня, который помогает также в воспитании детей: он с ними и в футбол поиграет, и покажет, как цепь на велосипеде надеть, гвоздь забить, кран поменять, – говорит Алексей.

В становлении братской дружбы немаловажную роль сыграл дедушка – ветеран войны. Его советы Алексей хорошо усвоил и считает, что главным в семье является мужчина, отец. Природой заложено, что женщина – хранительница очага, источник доброты и ласки, а муж – не только защитник, но и строгий наставник и достойный пример. Глядя на главу семейства, ребенок должен понимать, на кого равняться.

Алина ГАРИПОВА.

Фотографии предоставлены Алексеем Талаем.

Корзинка

Вопрос-ответ

– Какой момент в вашей жизни был переломным, когда вы взяли себя в руки? Что помогло?

– Находясь на реабилитации в одной из стран Западной Европы, я встретился с детками, больными онкологией. Подружился с мальчиком – у него начинались метастазы, и неизвестно было, что будет дальше. Он сидел рядом со мной, и я, семнадцатилетний парень, плакал ему в жилетку, что устал… На другой день его увезли в операционную и в ходе операции он ослеп. Тогда понял, что мне еще повезло, ведь я успел пожить здоровым. Я благодарен этим детям за уроки мужества, которые получил тогда.

– Как вы познакомились со своей женой? И почему выбрали ее?

– На самом деле это не я, а она выбрала меня. Мы познакомились в соцсетях, а потом, даже не надеясь на что-то, пригласил ее на встречу, угостил мороженым. Начали общаться. Когда меня спрашивают, как я вообще набрался смелости, отвечаю: «А потому что понимал, что у меня нет шансов!», но, видимо, так распорядились свыше – у Бога все грамотно складывается…

– Вы спортсмен-паралимпиец. Сколько времени ушло, чтобы вернуться в спорт?

– Спортом я занимался еще в детстве. Паралимпийским начал заниматься в 2017 году, а за пять лет до этого смотрел Паралимпийские игры, и у меня промелькнула мысль: тоже хочу попробовать свои силы, может, что и получится. Я бросил себе вызов – с января по март набрал форму и выполнил норматив мастера спорта. Сейчас я мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной Беларуси.

– Как реагируют на вас окружающие?

– По-разному. Добрые люди относятся с пониманием, а некоторые даже не замечают моих недостатков. Но есть и такие, кто пытается найти подвох, ищут, где лгу, и не могут понять, как можно радоваться жизни, потеряв в 16 лет руки и ноги. Многие считают мой образ жизни лишь экранным, говоря, что улыбаюсь только на камеру. Есть и те, кого вовсе раздражаю, в том числе и здоровых мужчин, которые лежат на диване и ничего не хотят делать. Не любят меня и те, кому комфортно находиться в позиции жертвы.

Алина ГАРИПОВА.

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