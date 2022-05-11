Юбилейные планы

В Уфе идет подготовка к празднованию 450-летия города, которое пройдет в 2024 году. По масштабу это событие можно сравнить с празднованием 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России, прошедшем в 2007-м. Об опыте подготовки к столь масштабным мероприятиям мы беседуем с экс-мэром Уфы, депутатом Госдумы России Павлом Качкаевым.

- Пятнадцать лет назад вы готовили Уфу к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Многие уфимцы и гости столицы не без основания считают, что юбилей и занявшая более трех лет подготовка к нему вывели город на качественно новый уровень. В 2007-м мы получили первую очередь проспекта Салавата Юлаева и обновленную трассу в аэропорт, новый аэровокзал, Конгресс-холл, «Уфа-Арену», кардинально реконструированный ипподром «Акбузат». Сейчас перед городом и республикой стоят не менее амбициозные задачи. В чем, на ваш взгляд, легче и в чем сложнее подготовка к новому юбилею, в чем их сходство и в чем различия?

- Начну с того, что по своей структуре любой юбилей имеет много общего. Направления работы и тогда и сейчас можно разделить на четыре основных блока. Первый – строительство и реконструкция транспортных объектов. Второй касается объектов культуры и искусства, третий – спортивных сооружений. В четвертый входят вопросы общего благоустройства городских территорий, обновление каких-то активов коммунальной техники и пассажирского транспорта. Меняется только список объектов и перечень запланированных работ.

Как было заявлено ранее, в структуре юбилейного бюджета ведущее место занимает капитальное строительство. К 2024 году планируется построить депозитарий, Центр спортивной борьбы, математический лицей, госпиталь ветеранов войн, Евразийскую библиотеку, хранилище археологических материалов «Городище Уфа-2» на улице Пушкина, комплекс сооружений для гребного слалома в Инорсе, Центры фехтования и спортивной борьбы, школы, детсады.

- А в чем основные различия в подготовке?

- За пятнадцать прошедших лет многое изменилось, прежде всего, в плане экономики. Во время подготовки к прошлому юбилею республика имела в собственности практически весь региональный промышленный комплекс, что позволяло профинансировать большую часто проектов за свой счет. Федеральная помощь, конечно, была, но она не имела решающего значения. Кроме того, реконструкция железнодорожного вокзала превратилась в долгострой именно из-за проблем со стороны РЖД. Если бы объект взяла на себя республика, уверен, он был бы готов к намеченному сроку.

Современные реалии таковы, что реализация крупных инфраструктурных проектов на уровне регионов невозможна без поддержки федерального центра. Большая часть объектов к 450-летию нашего города предполагает получение средств из бюджета страны. По предварительным оценкам, общая стоимость подготовки к юбилею оценивается более чем в 200 миллиардов рублей, из которых около половины составят федеральные средства. Оставшуюся часть расходов в примерно равных пропорциях возьмут на себя частный бизнес, а также региональный и городской бюджеты.

Здесь на первый план выходят профессионализм и качество административной работы местных властей. Как показала практика, сейчас в регионе сформирована грамотная команда управленцев, способных решать масштабные задачи и взаимодействовать с профильными федеральными министерствами и ведомствами. Что вселяет уверенность в удачном завершении подготовки.

- Среди регионов есть довольно сильная конкуренция за получение федеральных средств, в том числе на подготовку к различным юбилейным событиям. Насколько высок статус 450-летия Уфы с точки зрения возможностей получения средств?

- Как мы знаем, инициативу главы нашей республики Радия Фаритовича Хабирова провести юбилейные празднования в год 450-летия Уфы на федеральном уровне поддержал Владимир Путин, поручив правительству создать оргкомитет, обязанности председателя возложены на вице-премьера Алексея Оверчука. Думаю, это само по себе говорит о серьезности мероприятия и высоких шансах выделения средств.

- А что можно сказать насчет заинтересованности и участия в подготовке частного бизнеса?

- На мой взгляд, несмотря на проблемы, бизнес примет участие в подготовке, хотя список инвестпроектов может несколько сократиться. По предварительным планам, от него ожидается строительство Музея современного искусства, дальнейшее развитие «АРТ-квадрата», создание частных школ, детских садов, медучреждений и спортивного кластера. Общий объем коммерческих инвестиций оценивается в сумму свыше 60 миллиардов рублей.

- Среди юбилейных объектов особую дискуссию вызвал проект Евразийской библиотеки, которую планируют построить на склоне реки Белой. Ряд СМИ нашего региона опубликовали письмо от архитекторов с замечаниями по этому проекту. Как вы относитесь к нему и самой идее строительства библиотеки?

- Думается, в плане внутреннего содержания Евразийская библиотека не будет библиотекой в привычном понимании этого слова. Речь идет о создании знакового объекта с социально-культурной направленностью. Глава республики, презентуя данный проект на форуме «Арт-Курултай», отметил, что столице нужен многофункциональный просветительский центр, где будут собираться творческая молодёжь, учёные и эксперты в различных областях науки и прикладных дисциплинах, а также семьи с детьми для проведения культурного досуга. Известные деятели культуры поддержали проект и идею создания в Уфе подобного объекта. С учетом запроса современного общества такие центры, безусловно, нужны.

Более дискуссионный вопрос связан с архитектурными решениями, поскольку проект Евразийской библиотеки готовится к реализации в одной из наиболее заметных точек нашего города и может стать одним из его символов. Насколько я знаю, после письма архитекторов было принято решение создать при оргкомитете по подготовке к 450-летию Уфы архитектурно-консультационный совет. Думаю, это позволит снять все вопросы.

- К 2024 году в Уфе должна решиться одна из наиболее острых городских проблем – ремонта и реставрации объектов культурного наследия. На это планируется потратить порядка 6 миллиардов рублей. Основные работы развернутся на улице Октябрьской Революции и в кварталах, сохранивших историческую застройку. Удастся ли, на ваш взгляд, реализовать эти планы?

- Вопрос приведения в порядок памятников архитектуры очень серьезен и актуален практически для крупных городов нашей страны. В Уфе ситуацию значительно осложняет тот факт, что многие памятники выполнены из дерева, что накладывает дополнительные сложности при их реставрации. На мой взгляд, проблема должна решаться при активном участии частного бизнеса, который нужно финансово заинтересовать в восстановлении памятников архитектуры.

Что касается улицы Октябрьской Революции, то насколько я знаю, на ней планируется создать удобную пешеходно-прогулочную зону за счет некоторого сужения существующей проезжей части. Улица получит нормальные тротуары и удобную велодорожку шириной порядка трех метров. Здесь есть опыт Москвы и целого ряда европейских городов, где пешеходы и велосипедисты при реконструкции исторических магистралей получают приоритет. Улица уникальна тем, что на ней сохранились дома постройки 19-го и даже 18-го веков, и этот потенциал нужно использовать. После реставрации исторических домов, которые обретут новый функционал в виде кафе, каких-то музеев и других центров общественной активности, мы фактически получим пешеходную улицу. Это очень важно именно для Уфы которая, остается одним из немногих крупных российских городов до сих пор не имеющих собственной улицы для пеших прогулок.

- В рамках подготовки города к юбилею значительные средства планируется вложить в благоустройство, причем не только красных линий, но и обычных городских дворов. В чём, на ваш взгляд, смысл такого подхода?

- Любое общегородское торжество должно восприниматься уфимцами как собственный праздник. И здесь как раз очень важно благоустройство не только центра и красных линий, но и периферийных кварталов, подъездов, дворов. Это определяет качество проживания и именно на такие цели должны быть направлены усилия как властей, так и всех жителей нашего города.