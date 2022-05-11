«В честь Его Величества уфимским дворянством был дан бал»

Император Александр I - единственный из глав Российской империи, решивший лично познакомиться с Уралом, его городами, жителями, заводами и соляными промыслами. Его поездка длилась с 11 сентября по 3 октября 1824 года, 16-18 сентября монарх посетил Уфу. Выставка, посвященная этому событию, открылась в Национальном музее РБ.

Богатейшая и красиво иллюстрированная информация о пребывании монарха в Оренбурге, Уфе, на Златоустовских заводах, в Екатеринбурге, Перми представлена на стендах.

- Едва ли правильно называть это путешествием, - отметил директор челябинского Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. - Только проскакать на лошадях от Санкт-Петербурга по кругу через весь Урал и обратно - уже подвиг. Это была скорее инспекция: например, на нашей оружейной фабрике в Златоусте прошло публичное испытание сабель и клинков, а в крепости Илецкая защита (сегодня - Соль-Илецк) император три часа посвятил ознакомлению с технологией соляных разработок, заметив при этом: «Место богатое, жаль, что оно не на берегу Волги…» Результатом его посещения стали большие реформы уральской промышленности.

Уфа тогда (и до 1865 года) была частью Оренбургской губернии. В начале 1824 года местное гражданское и губернское начальство получило уведомление о предстоящем путешествии императора Александра I по Оренбургскому краю. Приготовления к приему гостя были обычными. Усиленно спешили исправлять дороги, гати, мосты, сгоняя со всех концов губернии крестьян, башкир, казаков. Об этом очень скоро стало известно в Санкт-Петербурге. И генерал-губернатору П.К. Эссену пришлось держать ответ, ежегодное ли это исправление дорог. Кроме того, был передан личный указ государя о беспрепятственной передаче в его собственные руки прошений от народа.

Александр 1 выехал из Самары 9 сентября и, преодолев почти безлюдную степь, 11 числа прибыл в Оренбург, где встретился с военным губернатором Эссеном, присутствовал на смотре войск Оренбургского корпуса, также посетил тюрьму, военно-сиротское отделение, военный госпиталь и богадельню.

«В Уфе его величество ждали с величайшим нетерпением. Позаботились убрать и почистить дороги, устраивались въезды и выезды из города, исправили и посыпали гравием платц, дома и здания присутственных мест украсили флагами и вензелями. В этих хлопотах принимали участие граждане всех сословий, приглашались крестьяне окрестных деревень, - пишет в своей статье «Александр I в Оренбургской губернии» заведующая отделом истории края Национального музея РБ к.и.н. Вера Макарова.

(Стоит отметить, что после пожара 1816 года в уфимские погорельцы по личному распоряжению Александра I получили долгосрочный кредит на новую застройку. В 1824 году все ссуды были «прощены». В 1820-м император пожаловал городу 100 тысяч рублей на строительство плашкоутного моста через реку Белую, который был установлен в 1835 году.)

На левом берегу Белой были устроены палатки, готовились лодки, были назначены гребцы. Наконец, 16 сентября в 7 часов утра прибыл ожидаемый высокий гость. «Несметные толпы народа, пришедшие из деревень, запрудили все улицы и покрывали оба берега реки Белой. Чиновники в мундирах стояли у собора; генерал-губернатор и полицмейстер ожидали государя у пристани. Вся эта толпа людей жила одним чувством ожидания, боясь нарушить торжественную минуту каким-нибудь шумом. Вдруг, как от приближающейся бури, донесся какой-то гул, с каждым мгновением он становился сильнее и, наконец, превратился в бурный раскат. С оглушительным криком Ура!… народ упал на колени. Царь ехал». Переправившись через реку, он направился в дом атамана уфимской станицы Патранина, находившийся на Набережной улице, на Нижней торговой площади.

Пробыв здесь около часа и щедро одарив хозяйку дома и ее дочерей, встретивших его хлебом-солью, сопровождаемый всеми властями города и массой народа, император отправился в Смоленский собор, где в его честь был отслужен молебен. Из собора Александр I направился в приготовленную для него квартиру в доме гражданского губернатора.

«В этот вечер торжество было полное. В церквях звонили колокола. Улицы, дома и церкви были освещены разнообразными плошками и фонариками…»

В первой половине дня государь принимал у себя духовенство, военных и гражданских чинов, дворян и купцов, явившихся с хлебом-солью. Вдова М. С. Ребелинского Надежда Петровна Ребелинская преподнесла Его величеству Образ Божьей Матери, шитый шелком по атласу. Работа была великолепна. [Михаил Семенович Ребелинский - уфимский чиновник, известный своими дневниковыми записями; дневник за 1792-1812 годы сохранился.] Ответным подарком были бриллиантовые серьги и обещание взять под покровительство сына.

Позже император присутствовал на разводе войск внутреннего батальона. Остался очень доволен и вновь назначил несколько рядовых в гвардейский корпус. Отставным солдатам было приказано выдать: унтер-офицерам - 10 рублей, рядовым по 5 рублей. Посетил больницу, заведение приказа общественного призрения и тюремный замок. К обеду его величества были приглашены Преосвященный Амвросий, оренбургские губернаторы: военный генерал-адъютант Петр Кириллович Эссен, гражданский Григорий Васильевич Нелидов, губернский предводитель дворянства Мордвинов.

Вечером в честь Его Величества уфимским дворянством был дан бал, где Александр «много танцевал с женами и дочерьми помещиков, и, своим милостивым обхождением обворожив всех бывших там, часам к одиннадцати… возвратился на квартиру». На балу присутствовало около 200 человек - цвет губернского дворянства. Его хозяйкой стала супруга председателя Уголовной палаты Екатерина Андреевна Юрьева. Александр I открыл с ней бал, пройдя полькой. Туалеты присутствующих отличались изяществом и роскошью. Так, на одной из дам было платье, выписанное из Петербурга, стоимостью 600 рублей.

18 сентября в 7 часов утра император присутствовал при закладке храма в честь своего ангела, во имя Св. благоверного князя Александра Невского, воздвигаемого на деньги, пожертвованные дворянами Оренбургской губернии, в память посещения им этого края. Александр Павлович вложил в фундамент первый камень из белого известняка. Ему очень понравился проект церкви.

Как отметил известный уфимский краевед Павел Егоров, губернаторский дом, где жил царь, в Уфе не сохранился. Он располагался у перекрестка современных улиц Пушкина и Цюрупы. На этом месте он предложил поставить памятный знак.

Поблагодарив руководство губернии и города за оказанное ему внимание «с обещанием еще раз посетить Уфу», Александр I выехал из города через Вавиловский перевоз и направился в Бирск, а оттуда – в Златоуст. Здесь он осмотрел оружейный завод, наблюдал за клеймением и золочением клинков, посетил мастерские, где ознакомился с производством и условиями труда рабочих. В конторе Главного заводского управления ему преподнесли 49 золотых самородков, которые он с удовольствием принял и велел отправить министру финансов. Также император побывал на Миасских золотых промыслах, где потребовал кайло и лопату и добыл 22 пуда золотоносного песка. Накануне на прииске, как бы в ознаменование визита, обнаружили самородок весом более 8 фунтов (т. е. более 3 кг) – и он в нужный момент «был найден» рядом с местом работы императора. Все рабочие, участвовавшие в промывке песка, получили от императора вознаграждение, а мастеровой Петров, нашедший самородок, получил 500 рублей.

Вера МАКАРОВА.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Пребывание императора Александра I в Оренбургской губернии описано в очерке П.Л. Юдина на страницах журнала «Русская старина» за 1891 и 1892 года, в «Записках уфимского старожила» М.С. Ребелинского, в очерке М. Сомова «Бедствия и чрезвычайные события», сохранившихся в виде выписок в фонде городского головы Д.С. Волкова (архив УНЦ РАН), в «Сборнике материалов для истории Уфимского дворянства» В.А. Новикова 1879 года.

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