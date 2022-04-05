Некоммерческая романтика

На улице Чернышевского всегда многолюдно. Днем это – оживленный деловой центр города. Вечером - излюбленное место прогулок, дружеских встреч. Во многом благодаря «Арт-Квадрату», в который мы и направляемся. Звуки живой музыки уже издали пленяют нас, заставляя идти быстрее. Минуем арку с приветливой девушкой-мороженщицей и попадаем в сердце большого концерта. Амфитеатр полон: молодежь, студенты, семьи слушают модный «брит-поп». Синтезатор, электронные барабаны, бас-гитара. За микрофоном, разумеется, красивая девушка. Этот квартет – одна из нескольких заявленных групп. Будь здесь стадион – и басы бы ревели, а уши закладывало бы от давления децибелл. Но звук – ровно такой, какой нужен для тихого весеннего вечера: ненавязчивый, легкий.

- Мы - студенты училища искусств. Правда, учимся на разных отделениях. Я, как вы уже поняли, осваиваю вокал. Группу только собрали, даже названия, как такового, нет. У каждого участника – свои проекты, но порадовать горожан хорошей музыкой мы рады всегда, - рассказала певица Ирина Колоскова.

Грация и красота

Сотням слушателей удобно на теплых от солнца деревянных скамейках. Кто-то непринужденно общается, кто-то фотографирует. Есть и те, кто, вдохновившись музыкой, идут танцевать сальсу. Тем более, что учат этому на соседней сцене.

Горячие ритмы латины привлекают в основном молодежь. Оказывается, научиться движениям – не так уж сложно. Три быстрых шага, один медленный, разворот. Для инструкторов поделиться навыками - в удовольствие, они «трудятся» со всеми желающими. Тем временем рядом со сценой разместилась небольшая ярмарка хэнд-мэйда. Одним из мастеров, привлекших наше внимание, стала дизайнер по имени Елена. Ее брошами и украшениями ручной работы действительно хотелось любоваться.

Искусство, полезное не всем

Попрощавшись с «Арт-Квадратом», мы отправляемся в один из центров современного искусства на улице Бакалинской. Именно там – свободная выставка молодых художников, творящих в жанре «андеграунд». Символично, что сам зал находится на цокольном этаже.Поначалу встречаемся с «космической женщиной». Внушительных размеров воительница, облаченная то ли в латы, то ли в боевой скафандр – восседает на несущемся вдаль метеорите. Словно собирательный образ из всех фантастических романов сразу. Наверняка, такой во снах видят себя некоторые домохозяйки, загруженные бытом и детьми.

Чуть дальше – уже «взрослое» творчество. Капли воды, застывшие на женских щеках, губах, подбородке. Глаза героини закрыты: по лицу струятся потоки дождя. Секундный момент, который мастер заметил и увековечил. В короткой рецензии он же указывает: своей задачей ставил максимальную реалистичность. Приходит мысль, что прекрасное познается в мелочах, к которым нужно быть очень внимательным….

Забавно, что на противоположной стене – масштабный портрет Юрия Никулина. Гений сатиры и юмора смотрит на происходящее с нескрываемой иронией и грустной улыбкой. Невольно хочется посочувствовать: его «Искусство клоунады» было по-настоящему светлым.

Покидать творческое пространство пришлось со смешанными чувствами. Но одна эмоция все же победила остальные: Уфа и правда город романтиков, музыкантов и художников! Что не может не радовать.

Иван БЕГМА.

Фото автора.