«Имена», несущие свет

Новая выставка Художественного музея имени Михаила Нестерова посвящена 55-летию худграфа Башкирского государственного педуниверситета. Само название – «Имена» - раскрывает замысел экспозиции: здесь собраны лучшие произведения выпускников разного периода и преподавателей прославленного факультета, работы, которые принесли известность и признание не только им, но и всей башкирской художественной школе.

Представленные картины, скульптуры, панно составляют важную часть богатейшей коллекции Нестеровского музея - одного из старейших в России.

Мы говорим худграф, а слышим имена – Юрий Шевчук, Владимир Лобанов, Айрат Терегулов, Раис Гаитов, Расих Ахметвалиев, Сергей Маджар, Михаил Ткач, и этот список можно продолжать долго и каждый вправе дополнить его. И неудивительно, что открытие «Имен» вылилось в теплую встречу нескольких поколений художников, дизайнеров и людей искусства. Посетители и гости были на одной волне: кто-то видел свои работы, другие узнавали картины близких друзей и с нескрываем душевным трепетом - произведения своих учителей… Открыл выставку член Союза художников России, заслуженный художник РФ и РБ, директор БГХМ имени Михаила Нестерова, выпускник художественно-графического факультета БГПУ Айрат Терегулов.

Поздравления и добрые пожелания героям торжества прозвучали от председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания – Курултая РБ Раиля Асадуллина, начальника Управления по культуре и искусству администрации Уфы Шамиля Абдракова и многих других гостей. А главным посылом всех выступлений было неоспоримое подтверждение факта: выпускники худграфа - творцы, в самом лучшем понимании этого слова. Это не только скульпторы и художники, дизайнеры и преподаватели. Птенцы альма-матер трудятся в разных областях, и в большей массе - удивительные, талантливые и неравнодушные люди, умеющие свой взгляд на мир.

И, как верно заметил в своем приветствии ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, главное призвание вуза было и есть в том, чтобы нести свет. И художественно-графический факультет стал лицом университета, он отражение того, чем дышит все общество.

Выпускники работают по всему миру. Они преподают в студиях и колледжах, занимаются искусством, участвуют в выставках, становятся лауреатами и дипломантами. 80 выпускников стали членами Союза художников России и Союза дизайнеров России, более десятка носят звание заслуженных художников РБ и трое – заслуженные художники России, есть лауреаты государственных премий. Такие достижения стали возможны благодаря замечательным педагогам факультета, среди которых немало имен, вошедших в художественную элиту.

Несколько залов не просто вместили «Имена» 55 мастеров, а представили их в гармонии и последовательности. И мы увидели живописный мир в самом разном своем проявлении и выполненный в разных техниках. Все - от классики до авангарда. Здесь и красота родного края, и лица земляков, храмы и мечети, улицы Уфы, и сельская окраина. Реализм и абстракция, внутренний мир художника и космос, философские размышления и взгляд на красоту. И еще интересный момент: у посетителей была уникальная возможность общаться напрямую с авторами работ.

Невольно стала свидетелем такого диалога. Художник и преподаватель художественной школы №2 Борис Самосюк (недавно в музее прошла его большая персональная выставка) с энтузиазмом рассказывал о своей работе преподавателю, ученому-геологу, которую заинтересовало, почему одна из его пастелей, носит название «Черные камни Копернаума». Это какой-то философский или эмоциональный посыл или интересный факт?

- Когда был в Израиле, посетил святые места 12 апостолов, и родилась идея создать на эту тему несколько работ. Копернаум - название местности и храм возле уникального озера. А камни черные – от вулканических выбросов…

Правда, интересный факт? Так выставка может расширить кругозор в самых разных областях. Настоящая энциклопедия, нужно только быть любознательным и неравнодушным, и мир искусства даст ключи к самым разным загадкам природы и истории.

Побуждать к знаниям, будить в человеке его эмоциональный мир и исследовательскую натуру - одна из задач художника.

Каждая представленная работа «Имен» заслуживает долгого размышления. Ведь в числе экспонентов выставки – заслуженные художники России и Республики Башкортостан, члены Союза художников России, участники и обладатели наград республиканских, региональных, всероссийских, международных выставок, а также признанные педагоги, удостоенные высоких наград Министерства образования РФ и РБ.

Лилия ЗИМИНА