Вернется ли Ушаков?

Парк имени Ленина по праву можно назвать историческим. Первый камень его устроители заложили еще в 1867 году. Спустя 155 лет место не потеряло своей актуальности: в 2022-м его ожидает масштабная реконструкция. Связанные с ней вопросы мэр Уфы Ратмир Мавлиев обсудил на встрече с горожанами. Она прошла в актовом зале колледжа статистики, информатики и вычислительной техники.

Вместе с ним участие во встрече приняли депутат Госдумы РФ Павел Качкаев, а также главный архитектор проекта Людмила Стадничук. Обсуждение получилось неожиданно бурным: от общественности было много предложений. Активно себя проявили студенты, молодежь, пенсионеры.

-Будучи студентом, я сам нередко проводил время в этом парке время, с тех пор очень его люблю. Думаю, что для многих он – символ молодости, веселья. Но нельзя забывать, что есть и мемориальная составляющая. Здесь запечатлена история нашей Родины. Конечно, новое время требует нового взгляда. Поэтому мы должны сделать современную рекреационную площадку, не забыв сохранить историю, - подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Одним из первых руку поднял представитель студенческого профкома Айнур Бикмурзин. По словам парня, после учебы его друзья и сокурсники ходят в парк заниматься спортом. Но желающих много, а площадка маловата. Хорошо бы как-то решить этот вопрос…

- Согласно проекту, отдельное место в обновленном парке будет отведено под беговые дорожки разной длины. Рядом с ними появится тренажерная площадка. При желании вы можете составить список спортивных снарядов, которые хотите там видеть, и передать его нам, - ответила архитектор Людмила Стадничук.

- В центральной части еще ходить можно, но по краям – асфальт разрушен, грязно, в дождливую погоду не пройти. А мы так любим там гулять! Да и для мам с колясками парк удобен, - пожаловалась ветеран труда Лидия Федосеева.

Ее поддержал Павел Качкаев, в свое время занимавший должность мэра Уфы. Он вспомнил, что гранит центральной аллеи был установлен еще в начале девяностых годов прошлого века. И практически не потерял своего вида.

- Перед этой встречей я специально уделил время, прошелся по парку, узнал его состояние. Гранит кое-где нуждается в ремонте, но это – процентов 10 от общего объема. Что касается асфальтовых дорожек, согласен полностью: нужно менять, - подчеркнул он.

В историческом парке находится много памятников, которые нуждаются в охране. Одна из мер – создание вокруг них защитных зон. Выяснилось, что об этом проектировщики позаботились заранее. А вот идея с цифровизацией была взята на карандаш. Суть можно передать в двух словах: наводишь смартфон на куар-код и узнаешь историю парка. Например, в формате видеоролика.

А рассказать есть о чем. Инициативу о создании общественного сада впервые озвучил еще уфимский генерал-губернатор Сергей Петрович Ушаков. Спустя десятилетия, в начале ХХ века здесь произошла трагедия. Террористом-эсером был убит генерал-губернатор Михаил Богданович. После революции 1917 года появилось новое название – парк Свободы. Затем грянула Великая Отечественная война, под кронами деревьев установили памятник Александру Матросову. Парк был вновь переименован в честь героя. Появились развлекательные аттракционы, продолжал работать старинный фонтан. Но на рубеже 1980-хгодов он был демонтирован в связи с реконструкцией. Тогда было решено вновь переименовать пространство в честь Владимира Ленина.

В новом тысячелетии уфимцы предложили вернуть скверу имя его основателя – генерал-губернатора Ушакова. Идея вызвала споры, ведь многим пространство запомнилось привычным наименованием. В одном уфимцы оказались едины: нужно сохранить историческую память о разных эпохах.

Иван БЕГМА.

ivanbegma@yandex.ru