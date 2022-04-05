Награда за человечность 3500 зн.

Определены лауреаты Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени», ставшей в этом году юбилейной. Впервые у нее появился слоган «Премия, которая меняет жизнь». И действительно, каждый из тех, кто вышел на сцену, вносит в мир частицу добра и является примером для множества людей.

Обладателем бронзовой статуэтки в номинации «Благотворитель года» стал Владимир Вавилов, который построил в Казани первый хоспис под названием «Дом без боли».

…В 2000 году у его дочери Анжелы в 2 года 10 месяцев был обнаружен острый лимфобластный лейкоз. С этого времени для родителей девочки началась борьба за жизнь ребенка. Работая водителем автобуса, он пытался собрать необходимую сумму на операцию умирающей от рака дочери. Первая проблема, с которой столкнулись супруги Вавиловы, - поиск доноров компонентов крови. При лейкозе они нужны постоянно, а учитывая редкую группу крови (у Анжелы II отрицательная), сделать это было сложнее. Но самое главное - поиск денег на операцию по трансплантации костного мозга, которая стала необходима при рецидиве, на что ушло много драгоценного времени. После смерти девочки мужчина учредил благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой. Деньги, которые успели собрать на лечение малышки с помощью неравнодушных людей, легли в основу уставного капитала.

В 2014 году открылся первый детский хоспис в Татарстане, а через год появилось и взрослое отделение.

- Начали мы раньше, с появления 1 июля 2011 года выездной службы детского хосписа, которая сразу взяла на патронаж 100 детей с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. В 2012 году в рамках пилотного проекта открыли первые палаты стационара. Параллельно фонд работал над проектом стационара хосписа на 35 койко-мест, - вспоминает Владимир Владимирович.

Одна из самых трогательных номинаций - «Взрослый поступок маленького человека», ведь ее герои – дети. Одна из них уфимка Катя Суворова. Она пишет стихи, рисует и создает ролики. И все это несмотря на сложный диагноз. У девочки – ДЦП. Но трудности, выпавшие на долю ребенка, не сломили ее. Катя – пример железной воли и несгибаемого характера. Она участвует во всевозможных викторинах и олимпиадах, а в прошлом году девочке удалось даже выйти на республиканский этап Кубка Гагарина по русскому языку и математике. Ежедневно Катя собирает всю волю в кулак и продолжает заниматься несмотря ни на что. А Глеб Пахомов в один из обычных летних дней стал свидетелем, как в реке тонули две девочки. За одной из них кинулась мама, вторую бросился спасать Глеб. Девочкам невероятно повезло, поскольку парень уверенно плавает и готовится стать спасателем. Услышав крики о помощи, юноша просто не мог поступить иначе. Благодаря его непоколебимому мужеству и неравнодушию детей удалось спасти.

Мария АПКАРИМОВА.

Maria.apkarimowa@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка

В номинации «Храброе сердце» победили Егор Лукашев и Александр Шевалов из Минска. «Сильным духом» признан Владимир Максимов из Самары. «Доброе дело» уже много лет творит Татьяна Овсянникова. Победителем в номинации «Меценат года» стал Филюс Ишбулатов. «Социальную акцию года» выбирали зрители. По итогам голосования статуэтку получил Наиль Махмутов – за оцифровку работ башкирских художников. В заглавной номинации, одноименной названию премии – «Герой нашего времени», по общему мнению организаторов и экспертного совета, победителями были названы жители Костромы.