Секрет дроссельной шайбы

Или почему мы топим улицу

На улице +18, а в домах батареи раскаленные. Окна и балконная дверь открыты настежь. Таким образом мы греем улицу и приближаем весну. Почему с установлением плюсовой температуры нельзя снизить подачу тепла? Счета ведь придут как за зимний период, а была бы хорошая экономия в столь непростое время, – позвонила в редакцию жительница дома по Дагестанской, 15 Екатерина Д.

Это не первое обращение, всю неделю уфимцы жалуются в газету и просят дать разъяснения. Такая проблема действительно существует: вместе с весенним потеплением и повышением солнечной активности в некоторых многоквартирных домах становится невыносимо жарко. Причем внутри одного МКД температура может сильно отличаться – от высокой в квартирах на солнечной стороне до низкой в тех, что расположены на теневой. Но пока среднесуточная температура +8 градусов не сохранится в течение пяти суток, отопление отключать нельзя. Как же быть в такой ситуации горожанам – продолжать топить улицу? Ведь звонки в управляющую компанию или ресурсную организацию результата не дают: приходят слесари, что-то делают, а прохладнее в квартирах не становится…

– Если все жители дома согласны, можно отключить тепло досрочно, но при этом нужно учитывать, что оно окончательное. Достаточно предоставить протокол общего собрания жителей, – говорит заместитель директора Управления жилищного хозяйства Демского района Андрей Ермолаев.

Температурный режим работы тепловых сетей в отопительный период регламентируется соответствующим графиком, и зависит от температуры наружного воздуха. Чем теплее на улице, тем ниже температура теплоносителя, поставляемого ресурсоснабжающей организацией, и наоборот.

Район, откуда поступила заявка, обслуживают Уфимские инженерные сети, которые уже несколько дней работают на минимальных параметрах соответственно температуре окружающей среды. Так, например, максимально допустимый предел подачи и обратки теплоносителя от центрального отопления – 105/70, а остальные – 115/70. При среднесуточной температуре +6 эта цифра равна 70/46, а если температура воздуха поднимется до +8, то подача будет 65/40.

Но есть такие дома, где установлены индивидуальные тепловые пункты на горячее водоснабжение, которые не могут подавать теплоноситель температурое ниже 70°. Как раз из таких квартир и поступают большинство жалоб на перетопы.

Основной причиной некомфортной температуры в жилых домах является разрегулировка системы отопления. Управляющая организация или собственник здания обязаны установить специальные устройства, благодаря которым здание возьмет столько тепла, сколько необходимо для поддержания нормальных условий. Например, в каждом доме (независимо с индивидуальным или централизованным отоплением) есть узлы управления, где ставятся задвижки, запорная арматура. При опрессовке и подготовке к осеннее-зимнему периоду, производится расчет и установка дроссельной шайбы определенного размера. Диаметр просверленного отверстия заглушки зависит от кубатуры дома и может варьироваться от 8 до 20 мм.

– Когда к нам обращаются жители убавить подачу тепла, мы, конечно, можем зажать запорную арматуру (которая, как правило доходит до 100 мм), но результата жители не получат, так как подачу регулирует именно эта шайба, которая устанавливается осенью и пломбируется, – объясняет Андрей Михайлович.

Самые комфортные дома те, где стоят узлы автоматического управления (УАР), не зависящие от того, откуда идет отопление: от ИТП или ЦТП. Здесь на фасаде стоит датчик регулирования и когда воздух прогревается до +8, узел самостоятельно закрывает клапан. Он может открываться и закрываться не только ежедневно, но и несколько раз в день, что поддерживает не только нужную температуру в квартире, но и экономит.

Если же дом отапливается от ЦТП и не имеет УАР, то подачу тепла может регулировать только ресурсоснабжающая организация, сотрудники же управляющих компаний не имеют к ним доступа и самостоятельно перекрывать или прижимать подачу тепла не могут. Им доступна только регулировка системы ЦТП, когда запорную арматуру прижимают на стояках отопления. Но, по словам представителя жилищного хозяйства, результат от этого существенным не будет, поскольку объем теплоносителя не уменьшится.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.

Корзинка.

Отопительный сезон может быть завершен на основании решения муниципалитета при установлении среднесуточной температуры не ниже 8-ми градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

В случаях перетопов или раннего отключения жители могут звонить в колл-центр по номеру: 8 (347) 277-09-11. Обращения направляются операторами непосредственным исполнителям.

Также по вопросам подачи тепла жители могут обратиться в ресурсоснабжающие организации:

- ООО «БашРТС» 8-800-511-30-15 (график работы многоканального телефона пн.-пт.: с 08:30ч. до 17:30ч., сб.: с 09:00ч. до 18:00ч.);

- МУП УИС 8-800-250-52-80 (график работы многоканального телефона пн.-пт.: с 08.00ч. до 19.00 ч., суббота и воскресенье – выходной);

– В ЕРКЦ по номеру: 8-800-775-7761 (график работы многоканального телефона пн.-чт.: 08:30ч.-17:30ч., пт. 08:30ч.-17:00ч., суббота и воскресенье – выходной).