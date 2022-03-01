Один день с СУРСИС

Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений – одно из обслуживающих предприятий коммунального хозяйства. Но, в отличие от служб по благоустройству, которые распределены территориально по районам, СУРСИС охватывает весь город. Мы решили провести день с работниками предприятия и узнали, что же входит в их обязанности.

– Коммунальщики весной не спят, говорим мы, так что приходи пораньше, – предупредил меня с вечера главный инженер Рамиль Усманов.

Универсальность и…

Встретились мы на территории предприятия в половине девятого, сразу после оперативки, где мастера получили ЦУ на новый рабочий день. Меня прикрепили к старшему мастеру Руслану Ганиеву, который отвечает за южную часть города, и мы поехали с ним по объектам.

Первый пункт назначения – набережная реки Белой, где идет очистка второй очереди от снега возле зоны «солярия», которую в дальнейшем отсыпят песком для мини-пляжа.

Рабочие уже находились на месте, так как задача была известна с вечера. Добираются на участок по-разному – те, кто живет рядом, выходят сразу на объект, а кто-то приезжает на предприятие и их доставляет служебная «Газель».

– Так как задействованы по всему городу, у коммунальщиков есть возможность выбирать район, где работать. Вот Фларид агай живет на Демском кордоне, каждый день выходит на остановку, и я его забираю до базы, – говорит Руслан.

Тем временем подъезжает желтый «Амкадор» с широким ковшом, и закипает работа: кто-то ледорубом отбивает лед, кто-то кидает снег. Несмотря на нелегкий физический труд, в бригаде есть как мужчины, так и женщины. Они обычно работают на поддержании чистоты подземных и надземных переходов, но так как сегодня здесь требовалось большое количество рук, их попросили помочь. В коммунальном хозяйстве приходится быть универсальным специалистом: и за руль КамАЗа могут усадить, и за рычаг экскаватора, и пилу в руки дать.

– У нас взаимовыручка во всем – без этого никуда, – говорит мастер.

Руслан на этом предприятии третий год, после окончания техникума устроился водителем в инкассаторскую службу, но попал под сокращение. Знакомые предложили поехать на заработки на Крайний Север. Но суровые погодные условия, долгие расставания с близкими давались ему нелегко. Особенно скучал по двухлетнему сынишке, который каждый раз провожал со слезами и даже счету научился, высчитывая дни до возвращения отца.

В итоге молодой папа был вынужден вернуться в Уфу и здесь сменил сферу деятельности. Тогда он и пришел в СУРСИС. Большую роль в этом сыграла и территориальная расположенность – живет в Деме и, если работает в той части, может даже в обед зайти домой и обнять сынишку.

А вот дворник Ильяс-агай, в отличие от мастера, в коммунальном хозяйстве всю жизнь – долгие годы трудился в ЖЭУ-7 Кировского района. Два года назад вышел на пенсию, но так как по характеру непоседа, отдыхал недолго – уже через месяц вернулся на работу.

– К физическому труду привык уже. Когда говорю, что не устаю, молодые коллеги не верят. Нынче молодежь слабая пошла, не выдерживают, – говорит он.

Его слова подтверждает и мастер: на предприятии, хоть и небольшая, но текучка есть. Уходят в основном молодые, несмотря на то, что условия работы согласно ТК, полный соцпакет, да и зарплату вовремя выплачивают. Но на рабочем процессе это не сказывается, ибо есть основной костяк, на который можно положиться.

В дружбе с соседями

…Пока выезжаем с набережной, поступают заявки по «снежной карте», а недавно начались работы и по ямочному ремонту дорог литым асфальтом, который продлится до середины мая. Однако с установлением постоянной плюсовой температуры ремонтники перейдут на мелкозернистую асфальтобетонную смесь.

Заезжаем на одну из точек на проспекте Салавата Юлаева: бригада уже частично ограничила проезд, компрессорами подготовила площадку. Как только приедет рециклер с сырьем, нагретым до 180ºС, начнется процедура заливки. Если работать, соблюдая все технологии, литой асфальт можно укладывать при температуре до –10 градусов. При этом качество ничем не уступит ремонту, проведенному летом. В основном, ямочным ремонтом занимаются в вечернее и ночное время, чтобы не создавать препятствий на дороге, но иногда бывают и исключения.

Коммунальщики говорят, что ни работа с утра до вечера, ни дежурства в выходные их не пугают. Единственный неприятный момент – неуважительное отношение со стороны граждан. Тут начальнику участка сообщили, что недалеко от нас кто-то выкинул на дорогу мешок с мусором и, пока автомобили не растаскали по всему проспекту, надо убрать.

– Кого же вывести: Марат-агай заболел, Фларид после ночной смены отдыхает, а остальных не хочется из рабочего процесса выдергивать… – размышляет он. – Что ж, попробую справиться сам.

Несознательность горожан, конечно, поражает: если уж забрал с собой в машину, неужели нельзя довезти до контейнеров и утилизировать мусор как полагается? Но, по словам Руслана, это явление распространенное – могут и на остановках оставить, и на обочине выгрузить, как сейчас, а потом, кто-то зацепит колесом и все это разлетится по городу…

На такой случай у мастера в багажнике имеются и лопата, и ведро, и даже сменная спецовка. Надо сказать, что рабочим зимняя спецовка выделяется раз в два года, а летняя обновляется ежегодно. Руслан вспоминает, как однажды в белоснежной футболке и кроссовках пришлось собирать рассыпавшуюся из проезжающего грузовика гравийную смесь.

– Чистые дороги – своего рода показатель нашей деятельности. Не только СУРСИС, но и всех коммунальных предприятий, а потому мы всегда в тесном контакте с нашими «соседями», – говорит он.

Жилищники и коммунальные службы всегда приходят друг другу на выручку: подсобить горячим асфальтом, заполнить поливомойку, подмести или посыпать песком…

Наш разговор прерывает телефонный звонок: сообщили, что в Октябрьском районе уже приступают к помывке остановочных павильонов.

– Есть у нас такой безобидный соревновательный момент между службами: они вышли – а мы не успели, у них не вычищено – а мы уже вывезли снег, – говорит Руслан. – Вот завтра обещают плюсовую температуру, как раз и вымоем!

На балансе у них 23 остановки. Конечно, для поддержания чистоты и зимой периодически проводят «влажную уборку», но сейчас речь идет о полноценной помывке с использованием водонапорных шлангов. Специально для этого один пескоразбрызгиватель уже «переобули» в поливомойку.

По дороге замечаем остановочный павильон, расписанный маркером: от оценивающего взгляда коммунальщика ничто не остается незамеченным. Даже в выходные, направляясь с семьей по личным делам, он не может отойти от привычки следить за чистотой территории.

– Без щеточки и абразивных средств не обойтись: хулиганы постарались изо всех сил. Приятно, когда ценят труд, а когда такое отношение к нашей работе, руки опускаются. Но большинство горожан сознательные и относятся с пониманием: ведь нередко в ходе своей работы мы создаем препятствие на дорогах, образовывая пробки, – говорит Руслан.

Он рассказывает, как прошлым летом в знойный полдень во время ямочного ремонта на Демском шоссе остановился внедорожник и оставил рабочим бутыль холодной воды: было приятно, и рабочие с благодарностью рассказывали об этом коллегам.

Дорожная романтика

Следующая наша точка там, где ремонтируют смотровой колодец на Трамвайной.

– За эту часть отвечает Давидыч, вот, наверно, удивится, когда узнает, что мы по его объектам катаемся… – говорит Руслан, разглядывая по ГЛОНАСС адрес, где находится служебная «Газель».

Удивились при виде нас и рабочие, которые уже заменили сломанное чугунное кольцо и крышку люка, залили бетонной смесью и принесли пропановый баллон, чтобы ускорить процесс высыхания.

– Холодный асфальт имеет преимущество перед горячим: его укладку можно проводить при любой погоде и даже в минус! Вязкость у него низкая или средняя, а материал твердеет за счет испарения углеводных соединений с его поверхности, – говорит слесарь аварийно-восстановительных работ Павел Щеглин.

Павел работает на предприятии пять лет, а пришел в эту сферу из речного пароходства. «Сменил морскую романтику на дорожную», – шутит он. Причина та же – скучал по близким, ведь, работая слесарем на теплоходах, не приезжал домой по 9 месяцев – пока открыта речная навигация. Плавал по Волге, Каме. Надо сказать, что с женой познакомился там же – она работала поваром.

Пока рабочие сушили бетон, темно-синий «Шевроле» на скорости проехал по образовавшейся от снега луже и обрызгал нас. Тут же вспомнился просмотренный недавно видеоролик, где жители Канады более получаса стоят в пробке и ждут, пока медведица переведет своих детенышей через дорогу. Наши же граждане не могут подождать полчаса закрытия одной полосы!

Пока ребята, отряхнувшись, завершали работу, настало время обеда и ребята, погрузив инструменты в вахтовую «Газель», они отправляются по домам…

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.