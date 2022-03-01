Не предсказание, а точный расчет

«24 марта по республике местами пройдёт небольшой снег, ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3, -8°, в южных и восточных районах - до -15°. Днём потеплеет до -1,+4°»…

Прогноз погоды стал для нас обыденностью. Как же специалисты рассчитывают, будет завтра снег, дождь или выглянет солнце? В профессиональный праздник, День метеоролога, мы побеседовали с начальником отдела метпрогнозов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитовой.

Конечно же, все начинается с наблюдений и получения информации. Тысячи метеостанций разбросаны по всему земному шару, около 130-ти из них расположены в России и 38 - в Башкирии. Шульган-таш, Реветь, Учалы… Самая северная станция стоит в Янауле, самая южная – в Акъяре. Шесть из них собирают данные автоматически, на остальных - работают люди, причем они дают гораздо более интересную и подробную информацию для анализа. Ведь автомат фиксирует температуру воздуха, скорость ветра, а осадки - только в теплое время года. Сотрудники станций отмечают интенсивность снегопада, зарождение облачности и начало грозы, выходя для наблюдений каждые три часа.

Погоду в Уфе отслеживают в аэропорту, во дворе Башгидромета и на станции в Деме. Важнейшая информация поступает с радиозонда. Он запускается дважды в сутки – в 00.00 и в 12.00 по Гринвичу, измеряя температуру и влажность, силу и направление ветра. От показаний радиозонда во многом зависит безопасность башкирской авиации и деятельность МЧС. Однако сейчас здесь возникла критическая ситуация – вокруг станции воздвигли высотки, из-за которых приборы стали недостоверно измерять показатели. Они существенно расходятся с данными аэропорта – бывает, что там дают штормовое предупреждение, а в Деме практически штиль. Воздушные массы, огибая здания жилого комплекса, смещаются, искажают истинные данные, которые, между прочим, используются для международного обмена. Учреждение имеет статус охранной зоны, и по правилам в периметре 200 метров от него никаких построек быть не должно.

- Подбирали новое место, но пока достойной замены не нашли, слишком много требований – констатирует Гульназ Ахатовна. – По этой же причине мы не получаем данные с северной части города, из Черниковки и ДОКа, а ведь во время шквалистых ветров именно этих сведений может критически не хватать.

Информация поступает со всех станций и обрабатывается в специальной программе. Составляется кольцевая карта, где все зашифровано понятными только синоптику значками: звездочка – слабый снег, черточка – ветер 5 метров в секунду… Выделяются линии равных значений давления, изобары, и после их проведения выявляются области пониженного (циклон) и повышенного давления антициклон, проводятся атмосферные фронты. Задача синоптика – анализировать.

Когда-то все это делали вручную, по известным законам синоптической метеорологии. Например, если в центре давление падает, значит, циклон имеет право на существование, а если растет – теряет силу и активность. Сейчас расчеты ведут на суперкомпьютерах с помощью систем уравнений. И точность возросла многократно, например, достоверность прогноза на 5-7 дней около 90%. Раньше это было невозможно.

- Синоптик должен учитывать огромный массив данных – близость гор, где таятся долины холодного воздуха, скорость и влажность ветров, порой непредсказуемое смещение центров давления, - рассказывает Гульназ Загитова. – Инструменты анализа одни и те же, а ситуации бывают разные, процессы могут проявить себя совершенно иначе, чем ранее. Так что опыт здесь не слишком важен, а вот интуиция играет не последнюю роль. Но в этом и прелесть профессии – каждый день все меняется.

Со времен Ломоносова российская метеонаука считалась передовой, разработки применяются по всему миру. Москва – мировой центр сбора таких данных, один из трех. Остальные – в Вашингтоне и столице Австралии, Канберре. Мировая ситуация напряженная, но синоптики пока вне политики. Хотя метеостанции Украины уже месяц белым пятном на карте погоды…

Помимо радиозондов и метеостанций работу облегчает метеорологический доплеровский радиолокатор, который действует в аэропорту. Он использует сложный зондирующий сигнал, позволяет получать информацию об облачности, осадках и связанных с ними опасных метеорологических явлениях погоды в радиусе до 250 км в диапазоне высот от 0 до 20 км. Зона обзора – территория всей республики. В любой момент синоптик может увидеть в особой программе, что было несколько часов, дней или месяцев назад – для анализа происходящего в данный момент.

Юлия ПАХОМОВА.