Помним и чтим

23 февраля в парке Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества с участием главы Башкортостана Радия Хабирова и членов правительства.

В честь павших воинов у памятника Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину цветы возложили также курсанты и жители башкирской столицы.

Накануне праздника во всех районах Уфы вспомнили солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Так, минутой молчания память героев почтили в скверах Маршала Жукова и 50-летия Победы, Зои Космодемьянской. А также - перед памятниками генерал-майору Минигали Шаймуратову, Наталье Ковшовой, у мемориала «Скорбящая мать».

Вместе с руководством региона участие в возложении цветов приняли председатель Горсовета Уфы Марат Васимов и и.о. главы городской администрации Ратмир Мавлиев.

…Накануне он провел классный час для учеников 11 класса полилингвальной многопрофильной гимназии №1. Тема защиты Родины и патриотизма стала ключевой в этой встрече.

- Если каждый из вас будет относиться с уважением к своей Родине, своим близким, чтить память предков, то это тоже не что иное, как защита Отечества, - отметил Ратмир Рафилович.

Ратмир Мавлиев рассказал, что первыми задачами для него на должности и.о мэра стало решение базовых проблем, таких , как уборка снега, мусора, другие вопросы жилищно-коммунальной сферы. Кроме того, большой объем работ предстоит по подготовке к празднованию 450-летия Уфы.

- Особые слова признательности в этот день – ветеранам Вооруженных Сил России, участникам войн и локальных конфликтов. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, - сказал Мавлиев.

Иван ЗАРОКОВ.