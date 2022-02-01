Стрелять – можно. Но — не пулями!

Сегодня на территории Уфы обитает около 18 тысяч бродячих собак, это – официальные данные. Больше всего их в северной части города, а также в частном секторе Кировского, Ленинского и Октябрьского районов. Это беспокоит местных жителей: зимой животные агрессивны и опасны. Отловом хищников занимается ООО «Актив». В одном из таких рейдов побывал и наш корреспондент.

- Будь заявка срочной, когда речь о попытке нападения на человека, или, например, укусе, мы бы отправились на место еще вчера вечером. В таком случае реагируем незамедлительно, - рассказала директор Альбина Далматова.

Но нынешняя ситуация не так остра, потому на поиск выезжаем рано утром. В это время найти и поймать пса проще, чем днем. Но специалисты предупреждают: легким отлов все равно не будет. Вместе с ними на двух машинах мы направляемся в Черниковку, на улицу Дмитрия Донского.

Там уфимцы и заметили крупную бездомную собаку. По словам звонивших, обычно пса видели в окрестностях помойки. Из-за морозов он оголодал, стал агрессивен.

— Рычит на людей, не позволяет ходить мимо мусорки, — говорят очевидцы.

И вот мы на месте. Специальные костюмы из непрокусываемой ткани, силки, веревки гарантируют определенную защиту отловщиков. Есть даже сети и специальные ловушки. Нередко нужны и спецсредства: пневматические ружья и духовые трубки.

— Не беспокойтесь, они заряжены снотворным. Применяем, если пес агрессивен. Все препараты безопасны, к каждому из них есть антидот. Иногда от людей можно услышать, что мы собак убиваем. Это не так, — рассказывает один из сотрудников.

Закон в этом плане строг, уничтожение животных действительно запрещено. Да и сами спецы считают это неправильным. Забранных с улицы четвероногих они отвозят к ветеринару, затем – в приют, на карантин. Но об этом – чуть позже.

Пока ловцы расчехляют оборудование, водитель проверяет замки на клетках. В задней части кузова их несколько. Бывает, что забирать приходится целую стаю. Бригада тем временем начинает поиск собаки.

Судя по данным заявки, это – крупный самец серого цвета. Между делом ловцы рассказывают, что поймать с первого раза получается не всегда. Иногда это похоже на охоту: животное прячется, путает следы, избегает попадаться на глаза.

Обнаружить пса на помойке не удается. Но помогает опыт: недалеко отсюда теплотрасса, наверняка он там. Источников тепла на улице почти нет, а на термометре – легкий мороз.

К трубе мужчины подходят, разделившись. Один по центру, двое по бокам. Стараются не шуметь, потому что громкие звуки могут спугнуть собаку. Она замечает нас первой: из кустов доносится рык.

— Не бойся, мы тебя не обидим! — приговаривает один из мужчин, как бы отвлекая зверя.

В его руках – кусок ароматной приманки. Два других тихонько заходят сзади. Привлеченный запахом еды, кобель не замечает их. Бросок веревки, рывок, короткая борьба. И вот уже связанный пес ведется к автомобилю. На этот раз все произошло быстро.

— Так бывает не всегда, порой ребятам приходится повозиться. Поэтому на работу чаще всего берем морально и физически крепких парней. В приоритете имеющие опыт обращения с животными, — поделилась Альбина Далматова.

Теперь мы едем к ветеринару. Из-за железной решетки слышно сдавленное рычание. Но в целом пес ведет себя спокойно: приманку он получил и съел. Эта заявка – лишь одна из запланированных на сегодня. Бывает, что в день отрабатывается до 15 адресов.

Осмотр проходит быстро. В ближайшее время собаку ждет серия прививок, очистка от паразитов и две недели в приюте, на карантине. Только после этого – обязательная стерилизация. Согласно закону, дальше его вернут обратно на улицу: после хирургического вмешательства животное не агрессивно, опасности не представляет. Но с такой формулировкой согласны не все.

— Голод, холод. Собаки сбиваются в стаи. В лучшем случае жертвой станет более слабый сородич. Поэтому мы стараемся пристраивать их в добрые руки. В основном забирают в частные дома, как в Уфе, так и в республике. Бывает, что собачки ждут хозяев в нашем приюте годами, — уточняют специалисты ООО «Актив».

Но есть и уникальные истории. Например, недавно обычная уфимская дворняга обрела второй дом… в Европе. Бывает, что собачки отправляются даже в США. На первый взгляд это трудно понять. Но причина проста: в некоторых странах Запада разведение собак запрещено. Завести домашнего питомца там трудней, чем в России.

— Проблем с бездомными животными у них, как вы понимаете, нет. Отправить нашего песика в Нидерланды было непросто: собирали массу документов, проверяли все не раз и не два. Но результатом довольны все, — вспомнила Альбина Далматова.

Содержать в частном приюте больше 300 собак нельзя. А строительство крупного государственного центра под Уфой еще не началось. Говоря точнее, проект его уже создан, утвержден экспертизой. Однако инвестор еще не найден.

При этом содержатели частных приютов говорят, что среднесуточное содержание одного животного – относительно недорого, около сорока рублей. Более затратное проведение медицинских процедур: 10-12 тысяч. Раньше в Уфе отловом животных занималось «Спецавтохозяйство», теперь эти полномочия переданы ООО «Актив» и еще одному частному предпринимателю. Финансирование осуществляется из городского и республиканского бюджетов.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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Сообщить о бродячих собаках можно в диспетчерскую службу по телефону 8-917-730-03-03. Так же возможно написать сообщение в WhatsApp. Кроме того, можно обратиться в УКХиБ администарции Уфы по номеру: 8 (347) 251-38-11. WhatsApp - 8-986-964-13-22.

Корзинка 2:

Согласно законодательству РБ и РФ, пойманные на улице животные проходят осмотр ветеринара и помещаются на карантин на 14 дней. Также они получают прививки и обработку от паразитов, стерилизацию. Спустя пять дней после операции неагрессивные собаки выпускаются обратно на прежние места обитания.