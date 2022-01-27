– Творог, сметана, молоко, хлеб и пачка печенья – стандартный ежедневный набор стоит 500 рублей. На примере творога скажу – упаковка 350 грамм по акции стоит 129, полная цена так вообще 149! Раньше брала за 109, 112, – сетует, рассматривая ценники, Изида-апай. – С пенсией в 16 тысяч даже творог скоро станет праздничным продуктом. Рядом с черной и красной икрой будет и белая.

Цены на продукты растут с каждым днем. Наибольший рост показали зерновые культуры, молочная продукция и растительные масла, также взлетели в цене овощи и мясо. Из-за неурожая, подорожания удобрений и сырья в прошлом году, по официальным данным, инфляция в республике составила 8,7%. Таких показателей не было с 2015 года.

Особенно остро чувствуют рост цен пенсионеры, работники бюджетной отрасли. Расима Латыпова работает медсестрой в демской поликлинике. Ее зарплата – 23 тысячи, 4 из которых уходит на квартплату. С сыном живут в «однушке», которая досталась ей от родителей.

– Гречку, рис, сахар, муку покупаю мешками раз в 2-3 месяца, так дешевле. Но сейчас смотрю цену на розницу (140-160 руб. за 800 г) и даже боюсь подумать, сколько придется выложить за мешок. Картошку коллега привозит из деревни за 30-40 руб. за кг. Мясо на ярмарках беру, иногда в магазине. Через день покупаю молоко, кефир, хлеб, колбасу и сыр. В основном беру продукты одни и тех же производителей. Если три месяца назад за этот набор оставляла около 700 рублей, то сейчас – выйдет не меньше 850. А ведь иногда хочется и фруктов, и сладостей. Раньше в это время продавались сезонные краснодарские яблоки по 69 руб, а сейчас самые дешевые – за 90 рублей, причем это импорт, российских не видела, – рассказывает она.

После знакомства с новыми ценниками, продукты, которые раньше не глядя клали в корзину теперь нередко оставляют на полке. Не по карману. Например, повысилось в цене и печенье «Юбилейное»: раньше пачка 313 грамм стоила 59 рублей, сейчас 72.

– Прежде я обхожу все магазины в округе, чтобы выбрать, где дешевле. Вот тут на «красной линии» три супермаркета, чуть поодаль еще два. На пенсии время есть, пока ноги позволяют, хожу. Раньше коробку молока по акции покупала за 79, сейчас 119 и скидок нет, – рассказывает Валентина Ивановна.

Она всю жизнь проработала на ж/д станции, имеет благодарственные письма, грамоты, стала заслуженным работником предприятия. Пенсия 19800. Вырастила двоих детей, тоже путейцы. По возможности помогают родителям, но у каждого своя семья, поэтому Валентина Ивановна старается не беспокоить детей, а экономит сама.</>

В целом цены на минимальный набор продуктов за последние 12 месяцев выросли на 25%. Заметный скачок произошел в предновогодние дни. Как признаются сотрудники магазинов, покупательская способность снизилась, люди смотрят на цены и берут только товары первой необходимости.

– Раньше были ярмарки, где сельхозпроизводители продавали продукцию дешевле, чем в магазинах. Сейчас же, наоборот, мясо там дороже, поэтому не хожу, ищу в магазине. Если выбирать, можно взять хороший кусок. Но сейчас заметно подорожала говядина, килограмм стоит 570-630 рублей, – говорит Марат Файзрахманов.

За прошедшие 12 месяцев цены на говядину повысились на 11%, свинину и баранину на 17%.

– Инфляция по республике в 2021 году составила 8,7%, это в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2020 года. Из овощей и фруктов лидерами роста цен стали капуста (2,8 раза), картофель (1,7 раза), свекла и чеснок (1,6 раза), – говорит начальник отдела статистики цен и финансов Башкортостанстата Венера Гайнанова.

Наравне со стоимостью продуктов растут цены и на топливо. Если в конце 2020 года литр АИ-95 стоил 45,15 копеек, то сегодня заправляются уже по 49,75 рубля, то есть рост составляет 8,2%.

Как правило, увеличение стоимости топлива бьет не только по кошелькам рядовых граждан, но и по сельхозпроизводителям, что тянет за собой подорожание и других товаров.

– Помимо цены на бензин, есть и другие факторы, влияющие на конечную стоимость продуктов. В первую очередь, это пандемия. Также в начале года возник дефицит, потому что овощи прошлогоднего урожая закончились, а из-за засушливого лета в южных регионах РФ новый урожай поступил значительно позже, – объясняет Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В начале года Владимир Путин поручил сбить темпы роста цен. Минпромторг, Минсельхоз предлагают переходить на прямые договоры с производителями. Однако эксперты считают, что такой вариант может не принести результата, и даже наоборот.

– Государственное регулирование цен дает результат ненадолго, в долгосрочном периоде это все же несет угрозу в виде появления теневого рынка, дефицита продовольствия, – говорит доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров.

По мнению специалистов, надо начинать с самых основ: стоимости ресурсов для предприятий, расценок на грузоперевозки, которые привязаны к росту цен на топливо. Работы в этом направлении уже начались, и уже замечается, что ненамного подешевели яйца и мясо птицы. Но, к сожалению, в силу сезонности этих продуктов ожидать снижения стоимости на овощи можно только при новом урожае.

Алина ГАРИПОВА.

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Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.