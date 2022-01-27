Проблема людей, оказавшихся на улице в холода, увы, не теряет актуальности в нашем городе. К счастью, в ответ на нее появляется все больше благотворительных инициатив.

Недалеко от железнодорожного вокзала, на углу улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова, остановился необычный микроавтобус – он привез еду и теплую одежду для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Такие рейды в рамках акции милосердия «Право на жизнь» раз в месяц проводит Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

- Наша цель – обеспечение срочной социальной поддержки. Мы выезжаем как в разные районы Уфы, так и по республике, местоположение каждый раз меняется,- сообщила заведующая отделением социального сопровождения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, Гульнара Карачурина.

В течение часа (с 12 до 13) у нуждающихся есть возможность согреться, поесть и получить теплую одежду. Волонтеры раздают пальто, куртки, шапки, обувь, а в меню входит борщ, гречневая каша, а также чай с хлебом. Помимо этого специалисты центра готовы оказать психологическую и юридическую помощь – например, организовать ночлег или восстановить утраченные документы. Об их наличии волонтеры спрашивают первым делом – также узнают имя, дату и место рождения обратившегося, наличие судимости. На основании этих данных ведут статистику – в среднем, передвижной пункт обогрева посещают до 25 человек.

Как правило, нуждающиеся узнают о проведении акции накануне – например, недавно специалисты социального центра побывали на ежедневной раздаче еды в храме Николая Чудотворца, где распространили рекламные буклеты.

Но подобные акции вызывают интерес также и у тех, кто желает помочь людям, попавшим в беду.

- Мы регулярно даем объявления о приеме одежды, сообщаем информацию знакомым и через средства массовой информации. Люди активно откликаются, приходят на места проведения акции и приносят вещи. Особенно востребована мужская одежда, - сообщила Гульнара Карачурина.

Поддержать людей, оказавшихся в мороз без крова, можете и вы, обратившись в Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Он находится по адресу: ул. Колгуевская, 29, прием вещей осуществляется круглосуточно.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ