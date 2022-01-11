Стремительный «Омикрон»

Новый штамм SARS-cov-2 «омикрон» уже привел к двукратному росту числа заболевших в Италии. Франция ответила на его наступление запретом для невакцинированных жителей на посещение большинства публичных мест (и это при том, что 91% французов уже привиты). В России 18 января выявлено более 31 тыс. заболевших, что вдвое превышает данные начала месяца. Известно, что новый штамм намного заразнее, однако вызванное им заболевание протекает в Европе в легкой или средне-тяжелой форме. Так чего же нам ждать от нового поворота истории с COVID? «УВ» решили расспросить специалистов.

Айгуль Галиева, главный внештатный специалист Минздрава РБ по инфекционным болезням у детей, заместитель главного врача по медчасти КДИЦ в Зубово:

- Сейчас, на исходе 4-й волны коронавируса, пик которой был в октябре-ноябре 2021 года, заполняемость ковид-госпиталей составляет 50-60%. Пока требуется, чтобы в резерве было не менее 20%. Можно сказать, наступила небольшая передышка.

Тем не менее работа остается напряженной, поскольку поступающие пациенты - чаще всего пожилые люди с фоновыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом. Они были и остаются самой уязвимой группой. Хотя молодые люди тоже поступают. Наша задача – уменьшить количество пациентов, которые оказываются в реанимации с респираторной поддержкой.

Реакция иммунной системы у людей бывает разная: минимальная, адекватная или гиперреакция, но воочию видим разницу в течении болезни у вакцинированных и невакцинированных пациентов.

Мы работаем с этой инфекцией и призываем отнестись к этому вопросу ответственно. Если вы молоды и не боитесь за себя, подумайте о своих пожилых родственниках. Сами же все уже ревакцинировались.

Ожидается большое количество заражений - например, в США за сутки выявлено более миллиона заболевших – тяжелые случаи все равно будут. Мы готовы к этому и надеемся и с ними справиться. Уже доказано, что если вы в маске, при контакте с зараженным полученная доза вируса снижается на 60%.

Противовирусные препараты - фавипиравир и ремдесивир – имеются у нас в достаточном количестве. Однако хочу отметить, что в полную силу они работают только первые пять дней, может быть – неделю от начала болезни, когда вирусы еще находятся в крови, не связанные антителами. Мы задействуем их и далее, но эффективность снижается.

Сегодня циркулируют и другие вирусы, но любая ОРВИ подозрительна. Поэтому, если у вас появились симптомы такого заболевания, не лечитесь по советам друзей – идите к врачу или вызывайте его.

Профессор Дамир Валишин, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ:

- Новая мутация вируса «омикрон» произошла вполне закономерно: он активно эволюционирует и на сей раз стал более контагиозным, то есть заразит гораздо больше человек. Причем основные мутации произошли в белке шипика, при помощи которого он прицепляется к клеткам дыхательных путей - как раз потому, что большинство вакцин настраивали организм на создание антител именно к этому белку. Мутации в белке шипика - это его способ обойти поствакцинальный иммунитет.

При этом новый штамм SARS-cov-2 несколько растерял свою вирулентность: по данным зарубежных исследователей, он протекает легче, дает меньше тяжелых форм, и осложнений. Однако расслабляться не стоит: если число зараженных будет намного выше (а по опыту зарубежных стран, он распространяется очень быстро), то количество тяжелых случаев будет примерно таким же, как при штамме «дельта», который протекал в целом более тяжело.

Комментировать заявление академика Гинцбурга о том, что «Спутник V» не нужно модифицировать под новый штамм, я не могу; делать прогнозы о COVID-19, который мы изучаем всего два года, вообще занятие неблагодарное. Однако есть

зарубежная статистика: если прививка свежая, антител в организме больше, болезнь протекает легче. Так что вакцинироваться и ревакцинироваться нужно.

- Есть мнение, что ковид как пандемия может и закончиться на «омикроне»: многие переболеют в легкой форме, появится коллективный иммунитет…

- Я пока не стал бы делать таких утешительных прогнозов.

Идет активная мутация вируса, при этом болеют или переболели менее миллиарда жителей планеты (по данным Университета Хопкинса, 330,8 млн). А нас более 7 миллиардов. Думаю, пандемия не закончится, пока с ним не «познакомятся» большинство землян. В конце концов любой вирус адаптируется к популяции и становится гораздо менее летальным. Так произошло с гриппом: была мегапандемия в 1918-1920 годах с огромным количеством жертв. Ее вызвал штамм H1N1 (это выяснилось благодаря американскому патологу Йохану Халтину, обнаружившему сохранившиеся тела жертв «испанки» на Аляске, и генетику Джеффри Таубенбургу, который в 1997 году выделил данный штамм). Затем - менее известная пандемия 1957-58 годов, вызванная штаммом Н2N2, который, как считают ученые, мог возникнуть при реассортации человеческого штамма с вирусом птичьего гриппа. А в наше время грипп - сезонное заболевание. Словом, COVID-19 будет циркулировать, пока не возникнет некое равновесие между ним и поражаемыми организмами.

Заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Антон Тюрин:

- Да, количество госпитализированных будет большим за счет более быстрого распространения вируса, но - это мое субъективное мнение - «омикрон» может стать этапом перехода пандемии в вариант сезонной, более локализованной инфекции. За счет большего количества людей, которые переболеют одновременно, сформируется коллективный иммунитет, инфекция локализуется и просто встроится в нашу жизнь, как и масса других вирусов, поражающих верхние дыхательные пути. Произойдет ли это сейчас или в следующую волну, сказать сложно, но это один из этапов выхода из пандемии. Согласно отчетам докторов, которые уже работали с «омикроном», в большей степени поражаются именно верхние дыхательные пути, а не нижние и не весь организм, что и было причиной госпитализаций и тяжелого течения болезни при предыдущих вариантах коронавируса.

Лечиться дома?

Сейчас уже идет рост выявляемости COVID по данным ПЦР, и есть большая вероятность, что это «омикрон». И здесь хорошо бы избежать паники: сам по себе положительный тест не является показанием для госпитализации, как и выявление (не очень большого) поражения легких на КТ. Показанием является, во-первых, лихорадка, температура: 37-38°С - субфебрильная, это не так критично, тревожный признак - длительная, 5-7 дней, температура более 38°С. А также одышка, признаки дыхательной недостаточности. Во время пандемии совершенно не лишним в домашней аптечке будет пульсоксиметр, измеряющий пульс и сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. В норме этот показатель должен быть выше 95. 90-95 - пограничное состояние, менее 90 - нужен кислород, то есть стационарное лечение.

Если температура невысокая и сатурация в норме, это признак благоприятного течения заболевания, и пациент может поправиться самостоятельно – с минимальным лечением. Но в любом случае терапию должен назначить врач: на данный момент Минздравом уже выработаны рекомендации, и доктора четко знают, что нужно и чего не нужно делать. Так что заниматься самолечением не стоит.

В первые 3-5 дней возможна симптоматическая терапия: обильное питье, жаропонижающие, без подтверждения COVID можно применять препараты интерферонов в виде назальных капель. Также хочется подчеркнуть, что в начале болезни не нужны антибиотики. Их назначат, только если появятся объективные признаки присоединившейся бактериальной инфекции – в частности, зеленая гнойная мокрота, а также определенные изменения в анализах крови. Ну а если имеется положительный ПЦР и клиническая картина не совсем благоприятна, для амбулаторного лечения одобрены фавипиравир и умифеновир (его наиболее известное торговое наименование - арбидол). Фавипиравир показал большую эффективность, и если наличие ковида подтверждено, то в первые 10 дней, когда идет активное размножение вируса, есть смысл применять именно его.

Наилучшая защита

- Возможно, те, кто уже переболел «дельтой» или уханьским штаммом, тем более перенесут «омикрон» легко или вовсе бессимптомно?

- Тяжесть болезни зависит от нескольких факторов: от вирусной нагрузки и от скорости размножения вируса: даст организм ему размножиться и пойти в легкие и сосуды или нет, что в свою очередь зависит от скорости иммунного ответа. Если человек вообще никогда не контактировал с вирусом - ни в виде болезни, ни в виде вакцины – то организму нужно время, чтобы начать противодействовать ему. Если взаимодействие было, то сроки активизации иммунитета сокращаются и будет меньший объем поражения легких, сосудов и других органов.

Имеется информация, что в принципе есть некий элемент ускользания омикрон-штамма от циркулирующих антител, но это не абсолютно: антитела работают, а самое главное, что этот вирус узнается клетками памяти, которые могут усилить их выработку.

С другой стороны, если человек переболел, причем течение не было легким - значит, он в принципе больше подвержен коронавирусу. Ведь известны случаи, когда, например, одни члены семьи болеют, а другие, близко контактирующие с ними, нет. Получается, они маловосприимчивы к ковиду, хотя таких людей немного.

- То есть, чтобы защититься, переболеть мало – нужно вакцинироваться. Тогда давайте развеем хотя бы часть опасений, все еще возникающих у людей в связи с вакциной.

- Вакцинация и ревакцинация нужны - это даже не обсуждается. Процент вакцинированных все больше, а антивакцинаторских настроений - меньше, потому что время работает на вакцину: она доказывает свою безопасность и эффективность. Вот, допустим, взять нашу организацию - Медицинский университет - около 1000 сотрудников. Провакцинировано 95-97%, и мы не наблюдали ни одного не то что летального, а вообще сколько-нибудь тяжелого осложнения. Если бы это было, скрыть было бы невозможно, стало бы достоянием общественности. Это уже достаточная выборка людей, чтобы можно было говорить о наличии либо отсутствии сколько-нибудь серьезных негативных эффектов.

Каждый случай каких-то серьезных состояний, которые могут быть связаны с прививкой, должен расследоваться и попадать в статистику. И она собирается. Когда она будет обнародована, я сказать не могу – ориентируюсь только на собственные наблюдения и данные коллег.

Новые шансы

- Препарат «Ковид-Глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил регистрационное удостоверение Минздрава. Значит, плазма, на которую возлагались большие надежды во время первой волны ковида, подтвердила свою эффективность?

- Плазму крови переболевших с готовыми антителами (иммуноглобулинами) использовали, когда не было большого выбора и количества других препаратов. Она работала, показывала неплохие результаты, но, как любой биологический препарат, то есть белки чужого организма, имеет некоторые побочные действия. Были зарегистрированы случаи нежелательных лекарственных реакций, и по соотношению риск-польза новые препараты, которые появились для лечения цитокинового шторма, при той же эффективности оказались безопаснее. Поэтому от ковид-плазмы потихоньку отошли. Ковид-глобулин лишен этих недостатков: это более очищенный, менее иммуногенный для организма препарат. Он состоит из узконаправленных антикоронавирусных антител и, как я предполагаю, должен быть очень эффективен для лечения в тяжелых случаях.

Но и сейчас, пока этот препарат к нам не поступил, мы располагаем достаточным количеством препаратов – противовирусных, для подавления избыточного иммунного ответа, антикоагулянтов и не только.

- В большинстве европейских стран вводятся все новые меры

для сдерживания распространения омикрона и побуждения к вакцинации.

- Это выстраданные меры. Конечно, за счет большей частоты заражений будет сопоставимое количество тяжелых случаев, будет более полный охват населения. Но мы подготовились к новой волне. Создан запас препаратов, есть места в действующих ковид-госпиталях, а многопрофильные больницы готовы снова развернуть такие отделения: например, клиника БГМУ может быть снова переоборудована менее чем за сутки, причем без ущерба для оказания высокотехнологичной помощи по своему профилю. Механизмы отработаны, персонал обучен, маршрутизация пациентов определена. То же относится и к другим больницам. Госпитали в Туймазах и Сибае, правда, еще не достроены. И если мы сможем пройти эту фазу достойно, то хочется надеяться, что следующей может и не быть.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

Инкубационный период у омикрона гораздо короче: не две, не одна неделя, а всего три-пять дней. Симптомы: першение и боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, головная боль, повышение температуры и сильная немотивированная слабость. У части пациентов могут быть и потеря обоняния, и кишечные расстройства.