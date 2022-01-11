Справочная

Сколько теперь стоит ребенок?

Новый год принес немало изменений в законодательстве социальной сферы. Например, о том, какие меры поддержки вам положены, теперь вы можете узнать в органах власти, администрации вашего города или района, отделении МФЦ. Раньше это было возможно только на портале Госуслуг или по бесплатному номеру РЦСПН.

Минимальный размер оплаты труда

МРОТ увеличился по сравнению с 2021 годом на 8,6 % до 13890 рублей.

Сверх него осуществляется начисление районных коэффициентов и процентных надбавок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Таким образом, с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в республике с учетом районного коэффициента составил 15973,5 рубля, для ЗАТО Межгорье - 23613 рублей.

Минимальная заработная плата

Для работников реального сектора экономики она теперь составляет 14200 рублей. С учетом уральского коэффициента – 16330, а для ЗАТО Межгорье – 24140 рублей.

Прожиточный минимум

Он составил 11009 рублей, для трудоспособного населения - 12000, пенсионеров - 10431, детей - 10679 рублей. Размер прожиточного минимума на душу населения будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Детские пособия

Привязанные к МРОТ и прожиточному минимуму, выросли размеры ежемесячной выплаты от 3-х до 7-ми лет:

- 50 % размер выплаты изменится с 5038,5 на 5339,5 рублей, 75 % размер - с 7557,75 на 8009, 25 и 100 % размер - с 10077 на 10679 руб.

- увеличен размер пособия на третьего ребенка, так, ежемесячная выплата составит 10679 рублей вместо 10 077.

- ежемесячная выплата на первого ребенка также подлежит увеличению с 10077 до 10679 рублей. Перерасчет будет произведен в январе, а в феврале граждане получат выплату уже с учётом перерасчета. Кроме того, право на указанные выплаты (на 1-го и 3-го ребенка) с 1 января имеют семьи, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения - 24000 рублей (ранее данный порог был 21282).

Новые правила по выплатам на детей до 3 лет на первого и второго ребенка. Теперь выплаты положены, если доход на члена семьи ниже двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения, а размер прожиточного минимума будет браться по состоянию на год обращения (раньше брали по состоянию на 2 квартал предыдущего года). Размер пособия будет равен сумме прожиточного минимума на детей на год обращения за выплатой.

Материнский капитал

Станет больше, так как вступили в силу нормы, согласно которым он индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер материнского капитала каждый год будет пересматриваться 1 февраля.

Охрана труда

Работодателям с 1 марта придется вести учет мелких травм и отстранять сотрудников от работы по новому основанию, а также выявлять обстоятельства и причины травмирования.

Также в ТК РФ вводится еще одна новая статья «Запрет на работу в опасных условиях труда». И с этого момента руководитель организации обязан остановить работу на рабочих местах, которые по результатам спецоценки отнесены к опасному 4-му классу условий труда.

Весной у работников появляется право на получение информации об условиях и охране труда. При этом обязанность предоставления указанной информации возлагается на работодателя.

Максимальный размер пособия по безработице

Увеличен до 14710 рублей 80 копеек, минимальный размер не изменился - 1725 руб.

Все работодатели обязаны размещать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru) информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных для инвалидов. Это касается всех организаций, численность работников в которых более 25 человек.



Обучение безработных граждан

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» такое право будут иметь граждане в возрасте 50+ (а также граждане предпенсионного возраста), женщины-декретницы, женщины, имеющие детей дошкольного возраста (до 7 лет включительно), отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно.

Заявления граждан будут обрабатывать центры занятости и они же будут принимать решение о целесообразности обучения. Также ЦЗН будут проводить обязательную профориентацию граждан перед направлением на обучение.

Социальная поддержка

Предоставление ряда федеральных мер передается Пенсионному фонду РФ.

Это выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, неработающим гражданам, имеющим детей, реабилитированным гражданам, семьям военнослужащих, компенсации инвалидам (детям-инвалидам) средств по договору ОСАГО, единовременное пособие при устройстве ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью граждан.

Гражданам, которым они были назначены до 1 января 2022 года, предоставляются Пенсионным фондом РФ в автоматическом режиме. У тех, у кого право на компенсации и другие выплаты возникнет впервые после 1 января 2022 года, их предоставление будет осуществляться на основании заявления, поданного в территориальный орган ПФР.

Уход за пожилыми и инвалидами

В республике началась реализация Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, утвержденной приказом Минтруда России в конце прошлого года. Типовой моделью закреплен перечень социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, и новая анкета-опросник для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании.

Пилотный проект по созданию СДУ будет реализовываться на территории Октябрьского и Советского районов Уфы. На начальном этапе запланирована организация ухода от 21 до 28 часов в неделю за 221 гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

Оформление пенсии по инвалидности

Теперь оно проводится в беззаявительном порядке. Как только Пенсионный фонд получает данные из Федерального реестра инвалидов о том, что гражданину установлена группа инвалидности, он автоматически назначит ему пенсию – придется только указать, на какой счет ее получать.

Кроме того, не придется писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например, для доведения их до уровня прожиточного минимума. Также ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.

Выплаты на содержание детей-сирот

По линии опеки и попечительства теперь выплаты будут получать все подопечные, включая тех, кто находится под предварительной (временной) опекой. Раньше в обязательном порядке требовалось дождаться, например, решения суда о лишении (ограничении) родителя родительских прав.

Также увеличен размер расходов на ремонт жилья детей-сирот с 50 до 150 тысяч рублей.

Правила дорожного движения

Тех, кто неоднократно нарушал ПДД, могут привлечь к уголовной ответственности до двух лет лишения свободы за превышение скорости на 60 и более км в час, а также за выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного движения.

Техосмотр машин

Отменен для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. Но он остается обязательным для автобусов, такси, грузовиков, а также автомобилей/мотоциклов, которые старше четырех лет, если вы ставите их на учет или меняете имя владельца.

Оплата ЖКУ

Выросли взносы за капремонт МКД. Для домов в шесть этажей и ниже плата составит 7,46 руб. за кв. метр. В многоэтажках минимальный размер взноса – 8,10 рубля. По сравнению с 2021-м капремонт подорожает на 28 и 30 копеек соответственно.

Тариф на электрическую энергию с 1 июля изменится на 5,05 %, на газ – на 3 %, на другие коммунальные услуги в среднем по республике – не более чем на 4,4 %.

Изменятся также цены за вывоз мусора в зоне №1, обслуживаемой МУП «Спецавтохозяйство», - 80,01 рубля для жителей, проживающих в многоэтажках, и 81,26 для частного сектора. Рост совокупной платы за весь набор коммунальных услуг в следующем году не превысит 6,4 %.

Зарина ХАНОВА.

zilyamk@yandex.ru

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Налоги

На занятия спортом

На доходы с 1 января 2022 года можете оформить социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. К примеру, если занимаетесь в фитнес-клубе, вернете часть стоимости клубной карты.

На отдых в санатории

Работники и их семьи освобождаются от подоходного налога за компенсации, которые они получают от работодателей за путевки в санатории и оздоровительные организации. С 2022-го льгота на путевки полагается сотрудникам, их супругам, а также родителям и детям до 18 лет, но если они учатся в вузе, то до 24 лет. От НДФЛ освобождены компенсации за один отпуск в санатории в год.

На продажу жилья

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья, независимо от того, сколько им оно принадлежало. Условие – деньги сразу должны пойти на покупку новой жилплощади не дороже 50 млн руб.