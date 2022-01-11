Перспективы и тарифы

Дальнейшее развитие отрасли обращения с отходами невозможно без адекватной индексации стоимости услуг региональных операторов.

Согласно целевым значениям, Башкирия должна отправлять на утилизацию до 5,8% ТКО, а 38,3% - на обработку. На сегодняшний день эти показатели не достигнуты из-за дефицита инфраструктуры. Более того, имеющиеся комплексы по сортировке и переработке отходов часто работают лишь на половину своих возможностей из-за нехватки средств.

- Причиной недозагруженности и бездействия мусоросортировочных комплексов является задолженность региональных операторов перед операторами, эксплуатирующими эти объекты, - отметил министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров. - Фактическая плата за вывоз в 2019-2020 годах была ниже тарифа на 42% и не покрывала расходы по обращению с ТКО.

По данным Минэкологии РБ, во многом благодаря поступлению в отрасль дополнительных средств новые объекты по утилизации и переработке коммунальных отходов будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года. Инвесторы построят пять участков компостирования, мусороперерабатывающий завод, а также комплекс по переработке ПЭТ-тары. Как отметил Урал Искандаров, после запуска этих объектов Башкирия войдет в число регионов, где целевые показатели по обращению с ТКО будут выполнены.

Сортировка на потоке

Наряду с развитием комплексов сортировки, «Спецавтохозяйство» Уфы продолжает активно развивать селективный сбор бытовых отходов. Для этого на 300 площадках уже используется 857 специальных евроконтейнеров емкостью по 0,9 кубометра.

- Мы планируем обеспечить селективный сбор на большинстве городских контейнерных площадок, чтобы жители могли разделять мусор по трем компонентам: пластик, бумага и стекло, - говорит директор МУП «Спецавтохозяйство» Рустем Халиков. – Для этого под каждый вид отходов на контейнерную площадку устанавливается специальный маркированный и окрашенный в соответствующий цвет евроконтейнер: красный под стекло, синий под бумагу, желтый под пластик. Такие отходы поступают на мусоросортировочный комплекс, где разделяются на 17 фракций. Вторсырье отделяется, прессуется и отправляется на глубокую переработку.

Как пояснил Ринат Биккинин, Спецавтохозяйство ежедневно вывозит раздельно собранный мусор по 29-ти утвержденным маршрутам пятью автомобилями. В 2022 году регоператор планирует ввод в эксплуатацию еще 120 контейнерных площадок для раздельного сбора.

Другой вопрос связан с увеличением числа контейнеров для крупногабаритного мусора. Сейчас в Уфе их насчитывается около 400, а потребность в дополнительных емкостях составляет порядка 300 единиц. В жилых районах большие контейнеры устанавливаются с тем расчетом, чтобы в них могли складывать габаритный мусор жильцы сразу нескольких домов, расположенных в зоне шаговой доступности от площадки.

Черкассы и экологичный проект

Очень важный вопрос развития системы обращения с отходами – модернизация полигона ТКО в Черкассах. Его остаточная вместимость, по данным Росприроднадзора, позволит эксплуатировать объект лишь еще три года. С учетом назревающей проблемы «Спецавтохозяйство» разработало проект модернизации полигона, который уже прошел публичные слушания. В зависимости от объема захораниваемого мусора и эффективности извлечения полезных фракций модернизация позволит продлить срок использования объекта на период от 15 до 23 лет.

Проектом предусмотрена рекультивация накопленных отходов и последующее строительство новых участков для захоронения мусора. Нейтрализацию жидкого мусорного инфильтрата и очистку загрязненных сточных вод возьмут на себя специальные очистные сооружения. Кроме того, в Черкассах планируется создать мусоросортировочный комплекс мощностью 600 тысяч тонн в год.

- В 2010 году на полигоне проводились исследования на наличие диоксинов, которые показали уровень в 30,3 пикограмма на один кубометр, что в три раза меньше Европейского стандарта, - пояснил пресс-секретарь МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Яматин. - В 2021 году мы разработали и получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, согласно которому в санитарной зоне полигона нет жилья и других нормированных объектов. В прошлом году также были проведены геолого-инженерные изыскания, подтвердившие факт наличия под телом полигона твердых пород глины глубиной до 60 метров.

Как уточнил Андрей Яматин, реконструкция полигона ТКО в Черкассах позволит минимизировать потенциальную угрозу негативного воздействия на окружающую среду. Основная задача предстоящих работ - защита от загрязнений продуктами разложения мусора поверхностных и подземных вод, а также снижение вредных выбросов в атмосферу.

Алексей ФАТЫХОВ.