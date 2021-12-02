События и встречи

Год прошел в россыпи пестрых новостей, которые я усердно строчила на сайт – лонгриды, происшествия, оперативные совещания в мэрии и правительстве со временем слились в полотно «белого шума»… Яркими мазками остались в памяти только репортажи в журнал и газету.

Судьба дважды сводила с киносъемками. В апреле познакомилась с руководителем отдела связи с общественностью кинокомпании «Живая лента» Гульнарой Яруллиной и получила приглашение на съемки фильма «Дневник поэта». Это был простой съемочный день, но я сразу попала в завораживающую атмосферу творчества. Они чувствовали себя свободно в создаваемой иллюзии прошлого века – и актеры, и режиссер Булат Юсупов, прищурившийся на монитор с кадрами, и оператор, не отрывающийся от прицела камеры, и каждый помощник «на подхвате». В следующий раз я и сама оказалась на съемочной площадке этого же фильма, в массовке. Да, выяснилось, что атмосфера только кажется легкой и непринуждённой. Видите на лицах актеров улыбки? За кадром может быть все что угодно – пронизывающий ветер, нежданный ливень и много-много дублей одной и той же сцены. Зато теперь мой голубой берет аж целую минуту мелькает на широком экране! А из списка несбыточных вычеркнута мечта стать актрисой.

Забавной была встреча с археологами. Вообще-то я ушла в отпуск, но тема показалась такой интересной – мне обещали рассказать, какие находки обнаружились под строящейся развязкой и что скрывается под Монументом Дружбы. Договорились встретиться рядом с раскопками. Я мчалась с дачи, отчаянно опаздывая, и с тревогой наблюдала, как из-за горизонта вырастает громадная сизо-синяя туча. Припарковалась рядом с автозаправкой, где мы договорились встретиться, и немедленно грянул ливень. Тут я поняла, что устойчивое выражение «дождь как из ведра» совсем не преувеличение – могучие потоки скрыли дорогу, машины, небо, оставив меня в куполе из грохочущей воды. Я все же выскочила из уютного салона и забежала в здание автозаправки, где – вот неожиданность! - стояли кандидаты исторических наук Николай Щербаков и Ия Шутелева. Выглядели они совсем не как научные деятели – одежда и обувь, измазанные глиной, вызывали явное возмущение у сотрудника заправки. А Николай Борисович к тому же нежно придерживал охапку грязнейших лопат - с раскопа, видимо, пришлось бежать сломя голову.

Мы сразу начали беседу, дождь схлынул, и время пролетело незаметно, репортаж получился увлекательным, и статья писалась на одном дыхании.

Вспоминаю веселый азарт, с которым мы бродили по «заброшкам» на улице Октябрьской Революции. Хорошо, когда рядом такой человек, как наш фотокор Рита Ишниязова, сохранившая любопытство и искренний интерес к жизни. Мы открывали обветшавшие двери чужих квартир, продирались сквозь бурьян заросших тропинок, придирчиво оценивали близость бродячих собак и встречали самых неожиданных людей. Надеюсь, что когда-нибудь лабиринты полуразрушенных домов сменят пространства, наполненные историей нашего города.

Запомнилась экскурсия, которую провел для наших читателей писатель и краевед Анатолий Чечуха, хорошо знакомый по публикациям в рубрике «Уфаведение». Есть ли в центре Уфы дом, о котором он не знает ни одного исторического факта? Сомневаюсь! Он щедро делится знаниями на страницах наших изданий, но услышать из первых уст бесценно. Второе путешествие Чечуха провел для моего репортажа. Темой исследования стали старинные деревья, зеленые свидетели исторических событий. Мы познакомились с вековыми дубами на Кирова и над Белой, столетними липами на краю оживленной трассы, лиственницей в саду Аксакова и разлапистой ели на Мингажева, которая, по свидетельствам специалистов, росла еще во времена крепостного права.

Надеюсь, что и следующий год будет полон событий и встреч с интересными людьми.

Юлия ПАХОМОВА

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.