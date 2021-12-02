Пуччини в комиксе, или Новые виллисы оперы

Всепоглощающая любовь, испепеляющая ревность, смерть и месть – итальянские страсти обожгли искушенную уфимскую публику во время одноактных опер «Сельская честь» Пьетро Масканьи и «Виллисы» Джакомо Пуччини. Премьера прошла в день рождения Башкирского театра оперы и балета, одного из старейших культурных учреждений республики.

- «Сельская честь» шла у нас вкупе с «Паяцом» Леонкавалло как стандартное воплощение на сценах мира. Мы искали замену второй части и нашли малоизвестную оперу раннего Пуччини «Виллисы», которая практически не ставилась в России, – отметил постановщик, генеральный директор БГТОиБ Ильмар Альмухаметов. – Пошли на эксперимент, чтобы объединить два произведения, написанных в одно время и в жанре лиризма. Передо мной как режиссером стояла задача выдать интересный контекст, и мы придумали такой графический роман, который объединяет две оперы. Я бы назвал эту постановку классической в новых сценических выразительных средствах. Одной из сложностей было совместить оперное искусство со сценическим артистизмом. Ведь если ты несерьезно относишься к музыке, то она тебе отомстит.

Молодая крестьянка Сантуцца в отчаянии: ее жених Турриду не может забыть прежнюю возлюбленную красавицу Лолу. Ослепленная ревностью, она рассказывает об их связи мужу соперницы Альфио. Обманутый муж вызывает Турриду на поединок

. Поистине шекспировские страсти бушевали в сицилийской деревне и перекликающиеся трагические линии судеб простых людей наподобие Кармен.

«Сельская честь» была высоко оценена такими современниками Масканьи, как Джузеппе Верди, назвавший его своим преемником, и Петром Чайковским. Но Пьетро больше не смог повторить феноменальный успех. Настоящим же наследником традиций итальянской оперы признан Пуччини Джакомо, у которого спустя три года состоялась премьера «Виллисы», она стала первым творением композитора и получила восторженные отклики любителей театра.

История основана на южнославянской мифологии о вилах, использованной в балете «Жизель» и описанной в повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». В основе либретто Фонтана - сюжет, взятый у гениального Гейне. Виллисы – это мстительные духи леса, направлявших свою жестокость на женихов, обманывающих своих невест. Главная героиня оперы Анна – крестьянская девушка, умирает, обманутая своим женихом Роберто. Он возвращается в село в глубоком раскаянии. Анна становится виллисой и заводит Роберто в хоровод девушек, ставших привидениями. Окончание оперы знаменуется смертью изменника и торжеством лесных нимф.

Партию на контрабасе в оркестре на этом представлении исполнял 21-летний Пьетро Масканьи. Вот такие почти мистические совпадения связали истории двух великих композиторов.

По словам авторов спектакля, вокалистов выбирали по голосовому диапазону, все они являются премьер-солистами театра. Дирижер-постановщик спектакля – народный артист Башкортостана, лауреат премии «Золотая Маска» Артем Макаров, также принимал участие в творческом поиске. Однако в спектакле задействованы и начинающие исполнители. На премьере состоялся дебют выпускницы Института искусств Эльвины Ахметхановой, а в качестве режиссера мизансцен приглашен студент музыкального факультета ГИТИС Константин Уманцев, кстати, урожденный уфимец.

- Это мой первый опыт постановки оперы, мы очень долго искали удобные мизансцены, чтобы петь вокал и быть понятным зрителю. Самое сложное - работать с клавиром и найти те варианты драматургии, которые созвучны музыке, - отметил он.

Новаторством стало приглашение в качестве художника-постановщика телевизионного сценографа Даяна Тувалева. По его словам, оперы объединены общей сценографической концепцией – комиксами, которые создают новый сюжет.

- Эксперимент, предложенный Ильмаром Разиновичем, показался мне очень интересным. Наверное, никогда не работал с таким рвением и вдохновением, – отметил он. – В качестве художника по костюмам выступила моя жена Эльвира Тувалева, которая разработала более 100 костюмов, связанных со сценографией общим стилем. Мы много раз обсуждали и переделывали концепцию с постановщиками спектакля. Замысел зрел девять месяцев, и вот сегодня вместе со зрителями наблюдаем рождение нашего общего творения.

Зиля БАДРИЕВА.

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