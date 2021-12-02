Сохраним зеленый каркас!

Генеральный план развития города - это карта его функционального зонирования, которая определяет основную функцию той или иной территории, а значит – вектор ее развития. Со 2 декабря 2021 года по 5 января 2022-го - уфимцы могут принять участие в обсуждении нового генплана развития Уфы до 2040 года.

Он разработан Институтом генплана Москвы, выигравшим конкурс. В преддверии общественного обсуждения на Youtube-канале Главархитектуры Уфы состоялся стрим, посвященный обсуждению основных моментов новой концепции развития города. Что именно включает в себя генплан и как его разработчики собираются сохранять и развивать неотъемлемую часть любого современного города – зеленые зоны Уфы, рассказала заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Ольга Сарапулова вместе с московскими авторами проекта. Модератором обсуждения стал депутат уфимского Горсовета Валериан Гагин.

Итак, что же устанавливает генплан?

Границы населенного пункта. Это касается жителей районов, граничащих с Уфой. Границы возможного освоения территорий. Это вопрос, интересный для инвесторов, застройщиков. Единый и взаимосвязанный транспортный каркас города. Этой теме будет посвящен отдельный стрим. Приоритетные перспективные функции территории. Можно открыть интерактивную карту и посмотреть функциональное зонирование вашей территории, узнать, какие изменения планируются, где будут рекреационные зоны. Размещение объектов инженерной и, что очень важно, социальной инфраструктуры. Это требование федерального законодательства.

- Давайте поясним, какие вопросы Генплан не охватывает – для того, чтобы не разбираться с обращениями на темы, которые к нему не относятся.

- Это, во-первых, очередность реализации мероприятий и их ресурсное обеспечение. «Когда будет построен тот или иной мост, дорога?» И т.д. Это связано с бюджетом города, ответы на эти вопросы даются в муниципальных отраслевых программах. В них же говорится о благоустройстве улиц и дворов. У нас есть отличная программа «Уфа - город в парке».

Также генплан не охватывает текущий и капитальный ремонт отдельных объектов, высоту, точное расположение, архитектуру строящихся зданий. Он отвечает на вопросы: безопасно ли здесь строить жилье, можно ли обеспечить его социальной инфраструктурой и т.д. Высота зданий регулируется Планом землепользования и застройки.

На вопрос «Когда будет маршрут туда-то?» он тоже не отвечает. Это предусматривается проектами планировок: в их рамках будут просмотрены грунты, сделаны все изыскания.

Как очистить воздух

- Итак, поговорим о зеленом каркасе нашего города, - продолжает Ольга Сарапулова. -

Уфа - это 70 тыс. га территории, из которых 23 тыс. - леса, не считая парков. С другой стороны, надо помнить, что Уфа - крупнейший промышленный центр, и нам необходим рекреационный лесной пояс. У экологов есть показатель «плотность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу». Вес этих выбросов делят на площадь города. По этому показателю Уфа - «в середнячках»: 8,1 тонна на гектар (Тула – 14,7, Братск – 11,1, Орск – 1,4). По каждому источнику загрязнения - свои методики работы. Для предприятий это установка газопылеочистного оборудования либо ликвидация вредных производств. Также необходимо сокращение неорганизованных мест сброса твердых бытовых отходов.

Стационарные источники отвечают за 64% загрязнения атмосферы, остальные 36% - «вина» автотранспорта. Хочу отметить, что в Уфе еще не пройдена черта, когда пользователей автомобилей станет больше чем пользователей общественного транспорта. Сегодня это примерно равные доли, так что нам будет легче произвести эту реформу. Естественно, общественный транспорт должен стать более экологичным, вместительным, быстрым.

Хорошей новостью является и то, что на днях федеральные чиновники подтвердили: средства на рекультивацию территории «Химпрома» (а в общем и целом это довольно большая территория - около 200 га) будут выделены. Объем финансирования - 30 млрд руб. В том, что мы смогли донести до Москвы важность этой задачи, есть большая заслуга депутатского корпуса. А когда почва будет очищена, озеленена и пройдет некоторое время, можно будет, по опыту Китая, создать на этой территории современный технопарк.

Пройдем аллеями?

- Является ли сегодня уфимский зеленый каркас чем-то единым и целым?

- Уфа - один из самых озелененных городов в России, у нее большое преимущество по сравнению с другими городами, но целостный зеленый каркас - это когда за пять минут ты вступаешь на пешеходно-веломаршрутную сеть и можешь комфортно, безопасно попасть в лес, парк… В Уфе сегодня есть лесные массивы, парки, скверы, но все это достаточно фрагментарно - единой сети нет, - отвечает Максим Викулин, начальник архитектурно-планировочной мастерской Института Генплана Москвы.

- Генплан – это очень укрупненное зонирование, задающее вектор развития, и многих небольших бульваров и скверов вы на нем не увидите. Это не значит, что их не будет.

В то же время там присутствует схема природно-рекреационного каркаса центральной части Уфы с веломаршрутами и планируемый кольцевой веломаршрут, который мы создали после обсуждения с активистами.

Также здесь закреплены границы всех основных, крупнейших зеленых массивов, парков площадью 3-5 га. Это уже полноценная гарантия, что территория точно не будет застроена, ограничение, которое перейдет в правила землепользования и застройки. В то же время у вас есть 20 тыс. га городских лесов, статус которых практически запрещает делать там что-либо. Мы хотим, чтобы они были вовлекались в жизнь города, чтобы там было можно строить объекты для отдыха. Но только для этого: никакое жилье и другие объекты, не связанные с рекреацией, построить будет невозможно. В терминологии Генплана это рекреационные зоны.

- Где можно посмотреть на перечень парков, внесенных в Генплан?

- Мы можем дополнить страницу с нашим проектом на сайте администрации Уфы. По результатам общественных обсуждений примерно через 1,5-2 месяца проект так или иначе будет обновлен, и не только в части парков.

- В утверждаемой части у нас будет перечень существующих и перспективных парков, Так что все, что уже существует, будет внесено в четкий реестр с адресами и точной привязкой, - добавила Ольга Владимировна. - Плюс на интерактивной карте есть еще одна зона - бледно-зеленая, на севере. Там вряд ли будет много парков: это буферные зеленые зоны для предприятий. Они тоже ограничивают застройку.

Также мы должны подумать о буферной зоне между Черниковкой и предприятиями нефтехимии, Химпромом. Сейчас мы анализируем территорию, чтобы создать ее.

Каждое дерево посчитано

- Зеленые массивы где-то сохраняются, а где-то - уменьшаются из-за прохождения магистралей. Запланировано ли создание новых крупных зеленых ядер? Мы понимаем что зеленый каркас состоит из них и из бульваров, аллей, связывающих их, которые Генплан не отображает. Есть ли дополнительные инструменты, которые помогут решить эту проблему? - задала вопрос старший научный сотрудник Ботанического сада Мария Лебедева.

- Уменьшить территорию можно только проектом планировки. Она ограничена красными линиями как территория общественного пользования, и сделать это не так просто, - ответил первый заместитель директора Института генплана Москвы Олег Григорьев. - Что касается аллей и бульваров - да, мы не можем отразить их в Генплане.

Но как мы поступили в Москве? Мы закрепили все природные, особо охраняемые территории, все бульвары, все скверы отдельным постановлением правительства Москвы. И поэтому постановлению никто не может отрезать кусочек зеленой территории и использовать под что-то другое. Это титаническая работа, и она еще продолжается. Так же поступили и в Петербурге. А сделав этот шаг, нужно сразу делать второй: к перечню таких территорий прибавить их границы.

- Я считаю, что главная договоренность достигнута, и список таких территорий мы опубликуем даже раньше, чем остальные изменения в Генплане, - заключила Ольга Сарапулова. - Берем на себя публичное обязательство.

- Кстати, поступил вопрос от жителей: «Что делать, чтобы сохранить зеленые насаждения во дворе, которые хотят уничтожить, защитить двор от точечной застройки?» В Уфе есть программа оформления дворов в собственность.

Если же вы считаете, что те или иные изменения в вашем районе, предусмотренные Генпланом, нарушают ваши права на отдых и рекреацию - участвуйте в обсуждении.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Корзинка:

В период общественных обсуждений Генплана - со 2 декабря 2021 года по 5 января 2022 года - можно подать свои предложения:

- на сайте администрации города на платформе https://discuss.ufacity.info;

- написать письмо в Главархитектуру (адрес - г. Уфа, улица Российская, дом 50). Принимаются и электронные письма.

- в администрациях районов Уфы - в письменной форме. Обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), с приложением документов, подтверждающих эти сведения.

Корзинка 2:

В целом же, чтобы сказать, что у города есть хороший зеленый каркас, лесов вокруг города недостаточно. В застроенной части города, где живет основная часть населения, то обеспеченность растительностью на человека у нас достаточно низкая. Конечно, есть федеральный норматив – 16 кв. м. зелени на человека, а Уфа приближается к 20, но… Скажем так: зеленых насаждений никогда не бывает много. И в первую очередь нужно беречь то, что есть.