Кто наше достояние?

В Уфе наградили победителей и лауреатов традиционного конкурса на соискание общественной премии «Достояние столицы». Торжественная церемония прошла в Городском Дворце культуры.

- Всегда приятно награждать победителей, вдвойне приятно говорить спасибо, втройне – гордиться такими людьми. Я рада, что они есть в городе и их много. Есть различные премии, признания, но наша - это награда от общества. Именно оно признает ваши заслуги перед Уфой, - отметила председатель собрания учредителей «Общественного фонда развития города», уполномоченный по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина.

В главной номинации «Общественное признание за заслуги перед городом» победителями стали сразу четыре уфимца:

- Наиль Махмутов – заместитель председателя Федерации профсоюзов Башкортостана, более 20 лет проработал на нефтеперерабатывающем заводе, занимался сбором, систематизацией материалов и изданием трех книг по летописи стройотрядов республики. В 2017 году Наиль Мазитович создал сайт «Любимые художники Башкирии». Онлайн-галерея проекта насчитывает более 14 тысяч работ и набрала более 4 млн просмотров из 104 стран мира. Для популяризации творчества земляков был проведен тур по всем городам республики, отснято 523 видеоролика, а бесплатные концерты и творческие встречи собрали более 18 тысяч зрителей.

Илдар Нуриев – вокалист и музыкант по призванию, но с недавних пор – инспектор отряда Федеральной противопожарной службы. Под его руководством создан ансамбль – единственный коллектив в России при Управлении пожарной охраны. Илдар Навазирович – автор 150 песен, которые исполняют популярные артисты, также он разработал программу для обучения детей сотрудников фольклору, народному танцу, игре на курае и кубызе.

Филюс Ишбулатов – генеральный директор компании «Агидель ИнвестСтрой», Заслуженный строитель Республики Башкортостан. 19 лет он занимается строительным бизнесом и все это время стремится помогать людям. Особое внимание уделяет ветеранам Великой Отечетственной войны, оказывая им адресную помощь. У Филюса Хамитовича особая любовь к шахматам. Он открыл два детских клуба в Калининском и Демском районах. В короткий срок поднял уровень талантливых ребят нашей республики до участия в российских и международных соревнованиях.

Татьяна Разина возглавляет вот уже 31 год кинотеатр «Родина». По ее инициативе для людей с ограниченными возможностями, во всех залах установлено специальное оборудование для зрителей с проблемами слуха. Татьяна Анатольевна проводит большую социальную работу. За последние два года было проведено 36 благотворительных мероприятий, которые посетили более шести тысяч человек, среди них проекты «Киноуроки в школах России», «Семейные выходные», «День аутиста».

Победителями других номинациях стали: заместитель директора по научной работе Института стратегических исследований РБ Альфия Кузнецова, главный врач Республиканского специализированного дома ребенка Рида Кадикова, инструктор по лечебной физкультуре в Больнице скорой медицинской помощи Татьяна Новикова, начальник отдела ГКУ «Республиканский центр «Семья», депутат Горсовета Уфы Ирина Сухарева, руководитель компании «АМ-ЮКОН» Ильнур Асадуллин.

В номинации «Уфа – город, сохраняющий традиции благотворительности» победила Наталья Белова. Выйдя на заслуженный отдых, Наталья Викторовна создала в социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Добром на Добро»: где каждый может найти помощь, когда она требуется, и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Юристы, сотрудники социальных служб, психологи и другие специалисты решают вопросы любой сложности. Поддержку получили уже более семи тысяч человек.

- Работу «добряков» увидели. Для меня отрадно, что столько людей объединены благим делом. Сейчас мы готовим праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья. Записалось уже 73 человека. Из-за сложной эпидситуации они пройдут в разные дни, приглашаем буквально по 7 человек. Хороводов не будет, но дети смогут поиграть, потанцевать и даже сделать сладкую вату. А к ребятишкам, которые не могут ходить, дед Мороз придет домой с подарком, - рассказала Наталья Белова.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка

За 15 лет участиниками конкурса стали 750 уфимцев, звания лауреата Премии удостоен 371 житель столицы, 142 горожанина стали обладателями отличительного знака «Достояние столицы».