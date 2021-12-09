Новый год - в своей квартире

- Она мне очень понравилась. Это просто суперподарок к Новому году от государства! Просторная кухня с балконом, как я и хотела, есть плита, розетки, вся сантехника, и стена около ванны уже облицована плиткой! - делится впечатлениями Регина Юсупова, только что получившая ключи от новой квартиры в доме №9/1 по улице Гази Загитова. - В общем, ремонт делать не нужно - только купить мебель. Спокойный район, достаточно чистый воздух, есть детская площадка. Этого момента я ждала четыре года. Думаю, это не очень долго.

Так что Новый год мы с мужем планируем встретить уже здесь. Только одно сделаем обязательно: сразу установим специальные замки на все окна. Квартира на 11-м этаже, а нашей дочке Ралине годик и 9 месяцев, так что это даже не обсуждается.

Вчера состоялась церемония вручения ключей от новых квартир 10 детям-сиротам. До конца года их получат еще 19 человек.

- Дорогие друзья! Сегодня произойдет прекрасное и долгожданное событие: вы станете хозяевами собственного жилья, - поздравил новоселов глава администрации Уфы Сергей Греков. - Хочу отметить, что эти квартиры мы даем только в новых домах, новых микрорайонах, в которых предусмотрено строительство всей необходимой инфраструктуры: поликлиник, школ, детских садов. Ваши дворы обеспечены хорошими детскими и спортивными площадками. Республика и наш город уделяют большое внимание детям-сиротам, и с каждым годом количество выдаваемых квартир растет. Я уверен, что здесь вам будет житься уютно и хорошо. Желаю создать хорошие, крепкие семьи, растить детей, чтобы в них царило счастье!

Стоит сказать, что для счастья у молодых людей, которые вскоре начнут строить свою жизнь в новом доме, уже есть хороший задел: они получают (а многие уже получили) высшее или средне специальное образование, хорошие профессии.

- Я ждал этого события 5 лет, - говорит, поднимаясь на свой этаж, Радмир Надеев. Он трудится на УМПО наладчиком, проходит обучение на оператора станков с ЧПУ. - Сейчас живу в Черниковке с бабушкой, которая является моим опекуном. Конечно, ездить до работы будет дальше, но недалеко от дома находится остановка, откуда ходит автобус №248 - прямо до Инорса и завода. Кроме того, планирую купить машину, учусь водить.

Обустраиваться и переезжать собираюсь в спокойном темпе. Уже представлял себе дизайн будущей квартиры: достаточно минималистичный в черно-белых или серо-белых тонах. Я встречаюсь с девушкой. Надеюсь, мы будем жить там вместе.

Игорь Кузьмин пришел вступать в права собственности вместе со своей подругой Анастасией и также планирует встретить здесь Новый год.

- Мы снимали квартиру, но ее продают, и теперь новую можно не искать: у нас есть куда переселиться! - радуется он. - Квартира достаточно большая, светлая, а что касается транспортной доступности, у нас есть машина. Закупим самую необходимую мебель - и все, а более масштабные перемены осуществим попозже. Например, мы хотим сделать в зале перегородку, чтобы были, так сказать, гостиная и уголок личного пространства.

- Финансирование из федерального и республиканского бюджетов на приобретение жилья для детей-сирот мы получаем ежегодно, - отметила начальник Управления администрации Уфы по распределению жилья и жилищным программам Зиля Мухаметова. - В этом году мы предоставили им уже 142 квартиры. До Нового года их получат еще 29 новоселов, включая сегодняшних. Остальные будут жить в этом же доме. На следующий год остается еще 51 квартира. Их мы планируем передать в I квартале будущего года.

На средства 2021 года - это 222 млн руб. - закуплено 152 квартиры. По муниципальным контрактам их передача ожидается в конце 2022 г. - таким образом, в наступающем году свое жилье получат около 200 детей-сирот. Кроме Затона, они будут также располагаться в Сипайлово (строительный адрес - улица Жукова).

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Риты Ишниязовой.