Генплан – на суд общественности

Необходимость разработки нового Генерального плана развития Уфы обусловлена тем, что действующий документ, разработанный в 1995 году и актуализированный в 2006-м, устарел. Также изменились законодательство о техническом регулировании, демографические условия и предпосылки пространственного развития в Уфе и республике, утверждена Стратегия социально-экономического развития города до 2030 года.

Кроме того, в столице Башкирии накопилось значительное количество серьезных проблем. Среди них можно выделить перегруженность социальных объектов, низкую плотность дорожной сети, дефицит инженерной инфраструктуры и благоустроенных территорий при активном жилом строительстве.

– Генеральный план устанавливает границы населенного пункта и возможного освоения территорий, единый взаимосвязанный транспортный каркас, требования по размещению объектов инженерной и социальной инфраструктуры, - пояснила заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ольга Сарапулова. - В новом Генплане мы переосмыслим подходы к городскому развитию. В частности, предлагается отражать в документе размещение социальных объектов, что позволит более системно подходить к реализации муниципальных программ. Еще одно важное нововведение – каркасы магистральных дорог. Если действующий Генплан давал нам четкую сетку улиц, что часто при детальной проработке вскрывало какие-то инженерные ограничения на территории, то сейчас это более укрупненная схема, а конкретная трассировка дорог будет определяться в планировочной документации.

Варианты развития

Проект нового Генерального плана-2040 определяет основные приоритеты развития Уфы. В перспективе ближайших девятнадцати лет оно будет идти по так называемой Западной дуге, куда входят Затон, Дема, поселки Миловка, Романовка и Цветы Башкирии. На этих территориях планируется построить 6,8 миллиона квадратных метров жилья для 226 тысяч человек.

Наиболее крупным районом строительства станет Затон, где появится 2,6 млн кв.м жилья, куда заселятся 80 тысяч уфимцев. В Деме планируется возвести около 1,9 млн кв.м жилплощади для 63 тыс. человек, в Миловке-Романовке - 2,1 млн кв.м для 70 тысяч жителей. В поселке Цветы Башкирии построят 400 тысяч квадратных метров жилья для 13 тысяч горожан.

Наряду с жилой застройкой, в Уфе будет развиваться дорожная сеть, протяженность которой за двадцать лет вырастет вдвое - с 458 до 833 километров. Планируется построить 10 новых мостов и 46 транспортных развязок, еще 11 развязок будет реконструировано.

В план развития дорожной сети предлагается включить дублер проспекта Салавата Юлаева – 12-километровую магистраль непрерывного движения под рабочим названием «Западный диаметр». Начинаясь в районе Демы, он пройдет под склоном Уфимского полуострова вдоль линии железнодорожных путей до запланированного к постройке моста в створе улицы Интернациональной. Проект включает в себя один мост через реку Белую в районе Нижегородки и не менее трех развязок: на пересечении с улицей Набережной, Затонским шоссе и улицей Интернациональной.

Факторами, осложняющими строительство «Западного диаметра», считаются сложный рельеф и неустойчивые грунты вблизи склона Уфимского полуострова.

Важная часть нового Генплана касается общественного транспорта. В ближайшие десять лет акцент предлагается сделать на развитие трамвайного сообщения. Если сейчас общая длина трамвайных путей составляет 34,9 километра, то уже к 2025 году ее предлагается увеличить до 46 километров за счет восстановления рельсов на проспекте Октября. В 2030 году протяженность трамвайных линий, благодаря развитию сети в том числе за пределами Уфимского полуострова, должна составить уже около 100 километров. В результате 75% населения города будет проживать не далее чем в одном километре от ближайшей трамвайной остановки.

Город в парках

Особое место в новом Генплане уделяется досугу и отдыху жителей и гостей Уфы. Для этого предлагается создать не менее 8 новых зон отдыха. Природный парк «Кузнецовская пойма» может появиться в новом жилом районе Кузнецовский Затон, который пока лишен какой-либо досуговой инфраструктуры. Рядом с Затоном и активно развивающимися поселками Миловка, Дмитриевка и Ветошниково планируется обустроить экопарк «Забелье» и природный парк «Старица». На противоположном берегу реки Белой может появиться «Нижегородская набережная». Собственную рекреационную зону получит микрорайон Дема. В историческом центре местом прогулок и отдыха предлагается сделать набережную реки Сутолоки, которая будет сочетаться с уже благоустроенной набережной Белой.

Но самый крупный рекреационный проект связан с созданием крупнейшего в городе парка под рабочим названием «Уфимские холмы». Его основой должен стать лесной массив, идущий вдоль берегового склона реки Белой, от района Затонского моста до квартала за остановкой «Городской Дворец культуры». Протяженность парка составит почти 6 километров, средняя ширина около километра, а площадь - 290 гектаров. Такие параметры делают его крупнейшим в Уфе. Новый парк может стать не только самым большим, но и самым посещаемым в городе – в радиусе одного километра от него проживают 174 тысячи человек. Для привлечения посетителей, помимо обустройства прогулочных зон, планируется создание 4 обзорных площадок, с которых должен открываться отличный вид на районы Забелья.

Как отмечают специалисты, ландшафт Уфы имеет продольную структуру с резкими перепадами высот, что создает сложности в освоении территории. Окончательный вариант расположения новых рекреационных зон будет принят с учетом утвержденной концепции пространственного развития города.

Цена вопроса

Разработчики Генерального плана Уфы впервые назвали ориентировочную стоимость его исполнения, что очень важно для принятия правильных проектных решений. Затраты на реализацию главного градостроительного документа в перспективе до 2040 года оцениваются в 2,12 триллиона рублей. Ежегодно на эти цели потребуется 106 миллиардов, в том числе 45 миллиардов – на развитие инфраструктуры.

Более половины заявленной суммы составят расходы на строительство жилья — 807 миллиардов рублей и нежилого фонда коммерческого использования (422 млрд руб.). Финансирование этих направлений традиционно берут на себя частные инвесторы. Расходы на транспортную инфраструктуру оцениваются в 325 миллиардов рублей. Инженерная и социальная инфраструктура потребует соответственно 191 и 185 миллиардов рублей. Финансирование проектов по защите города от паводков и чрезвычайных ситуаций составит 163 миллиарда.

Уфимский Горсовет назначил общественные обсуждения по проекту Генерального плана развития Уфы на период до 2040 года. Начавшись с 25 ноября, они продолжатся до 18 января 2022 года. Информационные материалы представлены на экспозиции в столичной Главархитектуре и во всех районных администрациях. Участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 2 декабря 2021-го по 5 января 2022 года.

Алексей Фатыхов.