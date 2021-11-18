Бег во благо

Вчера рано утром на набережной реки Белой можно было встретить немало людей, вышедших на пробежку. Но одна из спортсменок все же выбивалась из общего ряда.

Гульназ Сакулина - марафонец и фотограф, совершившая благотворительный забег длиной в 70 километров по извилистому маршруту, опоясывающему весь Уфимский полуостров и соединяющий восемь внутрирайонных дорог – так называемых «бусин» «Уфимского ожерелья».

Целей у акции, как призналась Гульназ, несколько: во-первых, при поддержке фонда «Ломая барьеры» собрать средства на покупку велосипедов для пятерых детей с особенностями развития, в том числе и с ДЦП.

- Подарки предназначены для Варвары, Растама, Эльдара, Данила и Амиры, - сообщила Гульназ. – Почему велосипед? Когда-то он открыл для меня целый мир. Я хочу, чтобы ребята испытали такое же чувство.

Вторая цель - популяризировать запущенный в марте проект «Уфимское ожерелье» как маршрут для комфортной пешеходной тропы. Напомним, что одна из его задач состоит в развитии городских пространств, особенно в отдаленных районах.

Ну и, наконец, третья цель – проверить свои силы.

Гульназ появилась на площадке ниже «Конгресс-холла» еще до рассвета. Рядом с ней – лишь один сопровождающий. После непродолжительной разминки девушка взяла бодрый старт, устремившись к Телецентру, и достаточно быстро преодолела исторический центр города, попутно делая небольшие остановки и рассказывая о впечатлениях и сути акции своей аудитории в «Инстаграм».

На страницах в социальных сетях была размещена ссылка на сбор средств и интерактивную карту, на которой любой желающий мог проследить передвижение Гульназ по городу в режиме реального времени. Поражала высокая скорость спортсменки – менее чем за полтора часа она достигла улицы Блюхера, пробежав семнадцать с половиной километров. И это в условиях пронизывающего ветра и заснеженных дорожек!

- Настроение бодрое, самочувствие отличное, - призналась Гульназ Сакулина. - Но я не считаю, что слишком быстро бегу. На скорость скорее влияет погода – необходимо взять определенный темп, чтобы не замерзли мышцы.

Девушка призналась, что на участие в забеге ее вдохновила также любовь к родному городу. Она рада изменениям, происходящим в нем. Тем не менее, отмечает, что некоторые уголки столицы ей только предстоит исследовать.

- Например, почти ничего не знаю о Черниковке, - говорит Гульназ. – Раньше бегала на «биатлонке». Знаю, что в районе Северного автовокзала есть крутой подъем, так что мне нужно быть осторожнее.

Также в режиме онлайн можно было отследить сумму пожертвований – к вечеру она перевалила за 91 тысячу рублей (из запланированных 108), на благотворительную акцию при этом откликнулось более 130 человек.

- Если сумма окажется больше, то мы сможем приобрести малышам не только велосипеды, но и другие полезные вещи, - объяснила Гульназ.

В общей сложности марафон продлился около 8 часов. Девушка, сделав круг, финишировала вечером на стартовой точке. После таких мероприятий можно с уверенностью сказать – бегать полезно. Особенно во благо других людей.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА.