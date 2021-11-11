Отходы в законе

Стартовавшая в России в 2019 году так называемая мусорная реформа выстраивает четкие взаимоотношения между сторонами процесса – производителями отходов и операторами по их вывозу и утилизации. Согласно закону, все юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с региональным оператором своей территориальной зоны. Но по факту это требование исполняется далеко не всегда – из 40 тысяч зарегистрированных в Уфе юридических лиц за заключением договоров с регоператором в лице МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось только чуть более 13 тысяч.

Как известно, отходы производит абсолютно любое действующее юридическое лицо – и крупная компания, и ведущий семейный бизнес мелкий предприниматель. Поскольку договоры на вывоз коммунального мусора имеет только 13 тысяч из 40 тысяч зарегистрированных в Уфе юрлиц, возникает логичный вопрос: куда девается огромный объем бытовых и промышленных отходов, измеряемый тысячами тонн и десятками тысяч кубометров?

Здесь есть несколько вариантов ответов. К примеру, небольшие магазины или точки общепита в жилых домах часто выносят свой мусор на контейнерные площадки жильцов, что, естественно, ведет к их быстрому переполнению и связанным с этим проблемам. Но наибольший ущерб наносит игнорирование требований закона со стороны крупных предприятий и организаций, вывозящих отходы своими силами или нанимающих нелегальных «серых» перевозчиков. Не имея доступа к единственному в Уфе легальному полигону ТКО в Черкассах, эксплуатировать который имеет право исключительно регоператор, они сваливают мусор в овраги и лесопосадки, нанося серьезный ущерб экологии. Только в пригородах столицы республики зарегистрировано 65 несанкционированных свалок. Причем речь, как правило, идет об относительно крупных, а потому заметных объектах. Нелегальных свалок из одной-двух грузовых машин в Уфе и ее окрестностях значительно больше.

Среди нарушителей законов «мусорной» реформы также часто встречаются садовые товарищества, гаражные кооперативы, строительные компании, предприятия разных сфер бытового обслуживания. Есть и положительные примеры.

- В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами сотрудничаем с крупными торговыми сетями и ТРК в Уфе и 14 районах республики, – говорит начальник отдела по заключению договоров и претензионной работы МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы Марина Прозорова. – У большинства магазинов есть свои контейнерные площадки, установленные в соответствии с требованиями СанПиНов.

Скупой платит дважды

Утверждение о правовом нигилизме и низкой социальной ответственности части российского бизнеса находит свое яркое подтверждение в сфере обращения с отходами. Юридические лица, желающие сэкономить на вывозе мусора, на самом деле лишь наносят ущерб своим соседям и экологии, ничего при этом не выигрывая. Согласно законодательству, все юрлица и ИП обязаны платить за вывоз ТКО, даже если они вообще не обращались к регоператору, а наняли нелегалов. То есть фактически речь идет о двойной оплате.

- Нам часто задают вопрос: если юрлицо не обращалось к регоператору, договор не подписывало, то откуда у него появилась задолженность за вывоз отходов, – говорит ведущий юрисконсульт МУП «Спецавтохозяйство Олег Аренко. – Дело в том, что по закону двустороннего подписания договора не требуется: он является публичным, то есть правоотношения между сторонами по обращению с ТКО возникают вне зависимости от направления потребителем заявки на вывоз. Этот упрощённый порядок заключения договоров утвержден по всей стране. И юрлицу будет начислятся плата за вывоз по установленным нормативам, начиная с 2019 года.

Не платить не получится – рано или поздно все самые злостные должники получат решение суда и санкции в случае их неисполнения.

- Мы выполняем обход потребителей наших услуг, с неплательщиками разбираемся через суд, - уточняет Марина Прозорова. - Юрлицам и индивидуальным предпринимателям выдано более трёх тысяч уведомлений, подготовлено столько же актов, из которых более трехсот направлено на взыскание в Арбитражный суд РБ. По решению суда придется выплатить задолженность по уже оказанным услугам и неустойку начиная с 1 января 2019 года, а также судебные расходы. В мае этого года предпринимателям, не заключившим договоры с регоператором на услугу по обращению с ТКО, уже стали приходить сначала уведомления о задолженности, а затем повестки и судебные приказы.

Как подчеркивают в «Спецавтохозяйстве» Уфы, работая с неплательщиками, они не ставят перед собой цель конфронтации с бизнесом. Регоператор готов заключать договоры в любой удобной потребителю форме – и очно, и дистанционно.

Важно понимать, что заключившее договор юридическое лицо получает важное преимущество. Оно может выбирать формулу расчета за вывоз ТКО – по нормативу или по фактическому накоплению. Последний вариант потребует приобретения собственных контейнеров, зато вывоз отходов по мере их накопления во многих случаях является оптимальным, позволяя существенно экономить на платежах.

Алексей Фатыхов.