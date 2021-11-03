Долгожданный, стратегический!

Начало недели порадовало жителей приятным событием – в понедельник ровно в полдень по новому мосту-вставке между двумя Бельскими мостами проехали первые автомобили.

На открытии – первые лица республики: глава РБ Радий Хабиров, председатель Госсобрания Константин Толкачев, мэр Уфы Сергей Греков, депутат Госдумы Павел Качкаев, председатель Совета директоров АО «Уралмостострой» Павел Рабухин, начальник управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Радик Фаразутдинов, а также руководители подрядных предприятий.

…В створе улицы Воровского при заезде на мост с утра оживленно. Дорожные рабочие всю ночь наводили последние штрихи, готовя объект к открытию.

– Это долгожданное событие, но я хотел бы сказать, что нам этот мост еще строить, строить и строить. Да, мы действительно его открываем, уфимцы и жители нашей республики могут им пользоваться, но в ближайшее время начнем реконструкцию старого арочного моста. Впереди у нас у всех очень много работы, и хочу сказать большое спасибо строителям, которые в столь короткие сроки построили технически сложный объект. Они трудились не покладая рук, несмотря на зной и стужу, за это им большая благодарность от имени жителей города, от всех, – обратился к присутствующим Радий Хабиров.

Он также вручил почетные грамоты работникам филиала АО «Уралмостострой» Мостоотряда № 30 и представителям администрации города. Звания «Заслуженный строитель РБ» удостоились руководители предприятий, внесших свой вклад в строительство моста.

А вот и самый волнительный момент. Глава республики и руководители Мостоотряда №30 подходят к знаку «Проезд закрыт» и под аплодисменты собравшихся и радостный возглас: «Поехали!» переворачивают его, открывая проезд.

– Те проекты, которые мы строим и запускаем, ложатся в копилку подготовки Уфы к 450-летнему юбилею. Уверен, они будут удобными для жителей, повысят туристическую и инвестиционную привлекательность города, – сказал Сергей Греков.

С открытием моста-вставки появились три новые полосы, а в сумме их стало 11. До этого по двум существующим мостам через Белую в сутки проезжали более 125 тысяч автомобилей, после ввода вставки нагрузка на них значительно уменьшится.

– Уникальность нового объекта в том, что он возводился между двумя существующими мостами. На сегодняшний день это единственный в стране мост такого формата. Работали в сложных, стесненных условиях, расстояние до соседних сооружений составляет всего полтора метра. Были, конечно, и неожиданные моменты, когда нам приходилось импровизировать по ходу: менять планы, действовать по ситуации и оперативно находить решения, – говорит директор филиала АО «Уралмостострой» Мостоотряда № 30 Василий Чекуров.

Например, при раскопке рабочие то и дело находили детали и остатки старинного деревянного моста, предназначенного для гужевых повозок: бревенчатые сваи, прогнившие части сооружения. Это не останавливало строительство, но все же затрудняло работу.

– Трудились посменно, потому что стояла задача – мост должен открыться в срок. Нелегко было, но оно того стоит. Это стратегический объект, который имеет большое значение для города, и быть причастным к его возведению – большая честь и ответственность. Нельзя подводить и заказчиков, и горожан, – отметил монтажник предприятия «Дорстройтранс» Марат Гайнулин.

Также изначально разбивка на надвижку пролета была другой, предполагалось, что фрагменты составят около 80 метров. Но стесненные условия внесли свои коррективы, и для того, чтобы сделать работу более качественно, пришлось сократить отрезки. На сроках это не отразилось.

Гарантийный срок службы моста – 100 лет, но при правильной эксплуатации и должном уходе он прослужит гораздо дольше.

Длина основания – 688 метров при трехполосной ширине по 3,75 метра. Держится на семи опорах: две (первая и седьмая) – береговые, вторая, шестая – пойменные и с третьей по пятую – русловые.

Отличие русловых и пойменных от береговых в том, что первые сажаются глубже. Также больше и свай, на которых они держатся. Общий тоннаж металлоконструкции пролетного строения – 5600 тонн и 7000 тонн – вспомогательных сооружений.

– Несмотря на то, что по факту сейчас Бельский мост составляют 11 полос, функционировать будут только 9, так как в 2022 году на реконструкцию «пойдет» арочный мост 1956 года постройки. Срок ремонта по нормативам – 42 месяца, но мы также будем стараться сдать его раньше, – рассказал о планах начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе.

Реконструкция старого арочного моста обойдется городу немного дороже, так как работы там предстоят сложные. В первую очередь необходимо произвести демонтаж арки и старой проезжей части. На это уйдет не менее года и значительная часть финансов. Затем отремонтируют опоры и только тогда приступят к строительству нового пролета. Он, как и построенная вставка, будет полностью цельнометаллическим. (Старое строение из несварного сталежелезобетона, который не используется в мостостроительстве.) После этого восстановят эстетический вид арочного сооружения и вернут его на место.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.