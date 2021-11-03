Ржавчина Константина Терехина

В феврале 1928 года в разделе «Театральные новости» «Красной Башкирии» запестрели объявления о постановке на сцене Гостеатра, размещавшегося во Дворце Труда и Искусств (здание Театра оперы и балета на улице Ленина), суперпопулярной пьесы начинающего драматурга Владимира Киршона в соавторстве со студентом-медиком Андреем Успенским. Называлась она по имени главного героя/антигероя «Константин Терёхин» (второе название «Ржавчина») и повествовала о жизни московских студентов времен нэпа.

«Театр БНКП. Русская драма и комедия. Усиленно готовятся к постановке «Константин Терёхин» и «Горячее сердце».

«Театр БНКП. Русская драма и комедия. 29 февраля и 1 марта премьера! «Константин Терёхин». Билеты продаются».

«Гостеатр БНКП. Русская драма и комедия. Вторник, 6 марта, в 5-й раз прошедший с колоссальным успехом для пролетстуда (то есть пролетарского студенчества; ах, эта тяга к сокращениям!). Среда, 7 марта, в 6-й раз для женотдела БОК «Константин Терёхин». Билеты все проданы».

Успех диктовался, в первую очередь, актуальностью темы «свободной любви» и «стакана воды» (заняться сексом просто, как выпить в жару стакан воды). Заодно развенчивались паникерские настроения молодых строителей светлого будущего, увидевших в попустительстве рыночным отношениям угрозу завоеваниям Октября. Это Лямин с его неудачной попыткой повеситься, поэт Лёнов со стишками о хулиганах и пьянстве. В карикатурных тонах подавался образ матерого нэпмана в лице торговца Петра Лукича Панфилова. Под лупой рассматривался вопрос: что важнее - общественная работа или полное погружение в учебу на примере Николая Беседы (как водится, звучал призыв совместить то и другое). Представлено было даже повальное увлечение физкультурой. Все это происходило в лаконичных декорациях в стиле конструктивистских новаций Мейерхольда.

Успех небывалый! Аншлаг полный! Комсомольцы рвались посмотреть на «разложенцев», старшее поколение надеялось разобраться в устремлениях «молодняка». Спектакль особенно пришелся по душе студентам Уфимского института народного образования и многочисленных курсов трактористов, политорганизаторов, кружководов, избачей. Посыпались требования о продвижении постановки в гущу трудовых масс.

«Константина Терёхина» - в клубы! Пьесу «Константин Терёхин» в постановке драматического коллектива Дворца Труда необходимо показать в рабочих клубах. Такие типы, как Терёхин, которым не место в партии, и Лиза - со своей теорией «стакана воды» - есть. Конструкция декораций очень хороша: она не утомляет зрителей, а, наоборот, заинтересовывает. Игра артистов хороша и настолько реальна, что, кажется, видишь настоящую жизнь. В общем, впечатление от пьесы и игры актеров очень хорошее, даже не хотелось уходить из театра. Группа членов драмкружка клуба СТС».

В наше время пьеса совершенно забыта. Поэтому имеет смысл рассказать о ней подробнее. Действие происходит, главным образом, в студенческом общежитии. Терёхин, в прошлом простой рабочий парень, участник Гражданской войны, ныне студент Коммунистического университета имени Свердлова, откомандированный партией. Любит подпустить крепкое словцо, считая это проявлением пролетарского духа. Находится в близких отношениях с интеллигенткой Ниной Верганской (отец у нее зубной врач).

Нина устала от бесконечных абортов, но когда она пытается заговорить с Константином о возможности родить и совместно воспитывать ребенка, тот начинает обвинять ее в мещанстве. Дальше больше: упреки в том, что Нина опутала его по рукам и ногам, дышать не дает, надоела хуже горькой редьки. И вообще вон с Федькой заигрывает.

Тут на пороге возникает деревенская «супружница» нашего партийца с мальчонкой на руках. Костик, наобещав с три короба, спроваживает ее на вокзал. Нине врет, что это его сестра.

На его пути встречается Лиза. Ее вольные речи целиком отвечают терехинским взглядам. «Это, знаете ли, мещанские девицы создают себе уютные квартирки. Я свободна от этой дряни. Я к мужчине отношусь, прежде всего, как к товарищу. А с кем я жить буду - для меня роли не играет. Сегодня один понравится как мужчина, завтра - другой. Я не самка, чтобы на этом строить отношения».

Ну как тут устоять? Костя уходит к Лизе, не забывая, впрочем, устраивать брошенной Нине сцены ревности. Но вскоре Костин глаз падает на Манечку. Она мила, свежа, простодушна. В ход идут приемы завзятого ловеласа, хотя, конечно, он таких мудреных слов знать не знает и кто такой Ловелас не подозревает.

Кончается тем, что Нина стреляется из «случайно» оставленного Терёхиным револьвера. Самоубийство ли это? В финале выясняется, что Терёхин ее и убил. Занавес.

Неудивительно, что вокруг «Константина Терёхина» завязались дискуссии. «Красная Башкирия» детально осветила ход обсуждения.

«Диспут о «Константине Терёхине». «Константин Терёхин» достаточно «нашумел» в Уфе. В ИНО состоялся диспут о пьесе. Основное содержание пьесы было заранее заключено в ряд вопросов, которые и были предложены аудитории.

Много «шпаг» скрестилось вокруг «свободной любви», проповедуемой одной из героинь пьесы. Права ли Лиза? Может ли современная молодежь считать приемлемой эту «любовь»? Громадное большинство высказалось в том смысле, что половое воздержание до 23 лет и свыше не только не вредно, но и полезно.

- Пока мы на учебе, - энергично заявила одна из сторонниц воздержания, - не любить!

На диспуте был задан вопрос: есть ли Лизы в ИНО? Ответ был дан утвердительный. Есть, и притом обоего пола! Но они до некоторой степени в «подполье», то есть не проявляют себя и своих взглядов слишком открыто. Кто же опаснее для нашего общества: «висельник» Петр или поэт Лёнов? Среди нашего уфимского студенчества есть также случаи упадничества. Однако «лёновы» гораздо опаснее, ибо они более влияют на молодежь. Морально же поэт Лёнов разложился глубже, чем Петр, которому диспут находит еще пути к возврату. Такие студенты, как Прыщ, в студенческой среде есть, и для известной части студенчества они типичны. Это «ржавчина». Прыщ льстит, подхалимствует, и, несмотря на то, что его презирают, он иногда ухитряется извлечь из своего подхалимства пользу.

Можно ли оправдывать академизм Николая Беседы? Нередко участвующие в общественной жизни студенты отстают в учебе и выходят на работу хорошими общественниками, но плохими специалистами. С другой стороны, у нас много студентов, увлекающихся только учебными академическими вопросами. Они не только не участвуют сами в общественной жизни, но и не выполняют нагрузок, даваемых им. Из них получаются хорошие, но узкие спецы, неспособные участвовать в общественной жизни. Третий вид существующих у нас «разновидностей» - студенты, которые ничего не делают! С такими нужно особенно упорно бороться. Мы за гармоничное сочетание «академики» с общественной работой в одно целое.

Много споров вызвал вопрос о том, как Терёхин из революционера превратился в «ржавчину» и был ли он революционером вообще. Терёхин - рабочий, во время гражданских боев отдавал на борьбу все свои силы. Но Терёхин - это широкая русская натура. Отсюда последующие его превращения в «ржавчину». Это одно мнение. Терёхин - маленькая песчинка в железном потоке революции. Он никогда не был революционером. Это другое мнение. «Терёхинщина» - это все то, что мешает строительству наших дней.

Диспут закончился обсуждением вопроса: нужны ли нам такие пьесы, как «Константин Терёхин»? Мнение таково: пьесы, выявляющие общие стороны нашего быта, нужны, появление их на сцене нашего театра можно только приветствовать. Жаль одно: автор, выведя сильно отрицательный тип, в противовес ему не вывел такого же равного по силе - положительного.

«Константин Терёхин» - первая советская пьеса, поставленная на Бродвее. Она с успехом шла в Японии, Норвегии, Германии, Франции, Латвии, Чехословакии, Англии.

Андрей Успенский забросил медицину, тоже подался в драматургию, но особых лавров не снискал, зато ничем и не запятнал себя.

Киршон достиг высот, числился в лидерах всесильной Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), писал пьесы на выигрышные темы: «Чудесный сплав» об ученых-металлургах, «Рельсы гудят» о железнодорожниках, «Большой день» о будущей войне, завершившейся всемирной победой коммунизма. Пользовался расположением самого наркома Генриха Ягоды. За это и поплатился. В 1938-м вслед за падением Ягоды последовал арест Киршона и расстрел по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации.

В памяти потомков Владимир Михайлович остался благодаря вдохновенной травле Булгакова и проникновенным словам песни: «Я спросил у ясеня, где моя любимая...»

Анна Маслова.