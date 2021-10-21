Повороты театральной судьбы

Исполнилось 80 лет Галине Мидзяевой

Галину Мидзяеву можно назвать легендой республиканского актерского сообщества: она долгие годы была почти единственной с высокими званиями народной артистки России и Башкортостана; и более 45 лет блистала в Русском драмтеатре ведущей актрисой в лучших постановках местных и приглашенных режиссеров. Кроме этого, ее собственная биография полна событиями, которые напоминают пьесу, что могла бы вызвать немалый зрительский интерес своими необычными поворотами.

Начать хотя бы с 4 февраля 1962 года, когда в Саратовском театральном училище веселились на свадьбе сразу двух студенческих пар – Люды Зориной и Олега Янковского, Гали Мидзяевой и Толи Хаустова. Анатолий был на 3 года старше Олега, успел поработать на стройке, окончить курс политехнического института и «сбежать» электроосветителем в театр, а жили они в одной комнате общежития, на актера учиться пошли сознательно и крепко дружили. С девушками пережили романтическую осень на сельхозработах, где студентки трудились на току, а их «кавалеры» - на комбайнах, достаточно далеко, каждый вечер по 13-15 км проезжали на лошадях, чтобы повидаться. Как вспоминала Галина Ивановна перед своим бенефисом в честь 60-летия в 2001 году, «регалии, знания, известность – все это у нас разное, но юность одна, как и ее профессия».

Второй акт «пьесы», написанной по биографии, мог бы стать для некоторых юных красоток, стремящихся «в артистки», уповая исключительно на свое смазливое личико, своеобразным табу на эту профессию, к которой творческие личности идут через сопротивление обстоятельствам как к единственной своей судьбе. С детства и Галя, и старшие брат с сестрой, ставшие преподавателями, обожали театр благодаря маме, которая играла в самодеятельности Дворца культуры, а получив зарплату, устраивала праздник: ливерные пирожки и билеты на оперу или драматический спектакль. В школе Галя читала стихи, с 5 класса мечтала о детском театре «Молодая гвардия», откуда вышли ставшие широко известными Табаков, Толмачева, певица Вероника Круглова, клоун Геннадий Ротман, и она туда попала, но жесткие методы руководителя Натальи Сухостав мешали ей раскрыться. Года три позанималась и ушла, но с твердым решением стать артисткой. И что же дальше? «А дальше – рыдания, что после 10 класса не взяли в ТЮЗовскую студию, потом 4 месяца контролером в слесарном цехе, мытье пробирок в детской поликлинике, вечерние бдения на репетициях в народном театре, когда домой возвращались в час ночи, а рано утром – курсы при статуправлении, куда устроила тетя: так пережидала год до начала набора в театральное училище. На экзамен пошла в зеленом платье и покрасила «под него» волосы в кирпично-красный цвет – для форса, а скорее, для мимикрии: «вдруг в комиссии будут те же, что не приняли в студию при ТЮЗе, чтоб не узнали…»

В моей книге 2000 г. издания «Лица. Знакомые и не очень» опубликован очерк о Галине Мидзяевой, и в качестве следующего действия из жизни актрисы могу предложить отрывок о том, как сложно в этой профессии растить ребенка, уделять время семье, особенно в той «коммунальной» стране. Из монолога Галины Ивановны: «…После окончания театрального училища я уехала поработать в Сызрань. Толя заканчивал учиться – он на год позже меня поступал. Иринке всего 4 месяца, а режиссер из городского театра бомбардирует телеграммами: «Весь репертуар ваш. Срочно сообщите выезд из Саратова». И мама, и свекровь уговаривают: «Здесь тебе предлагают работу в филармонии, но ты же о театре мечтаешь. Оставь малышку на бабушек, справимся».

Сразу роли, репетиции, занята под завязку, но безумно тоскую по дочке. Толя иногда вырвется и приезжает, а Иринку почти не вижу. Свекровь с внучкой перебирается ко мне – я получила комнату, по тем временам великое благо. Но через пару недель бабушка у нас заболела, и я осталась с 9-месячным ребенком. Кто только с ней не нянчился, пока я на сцене. Но днем ведь еще и репетиции. В конце концов устроили ее в спецгруппу дома грудника – туда принимали, если родители по уважительным причинам временно отсутствовали. И вот я между репетицией (Наташа «Сто четыре страницы про любовь») и спектаклем (Клава «В день свадьбы» Розова) мчусь к дочке, пересчитывая копейки в сумочке, чтобы купить игрушку. Играю с моей кровиночкой, а у самой по щекам слезы от любви и жалости… Когда Толя получил диплом и приглашение в Уфу, в Русский драмтеатр, где нам выделили комнату в коммуналке на трех соседей - это было такое счастье!».

В юбилейные даты принято подсчитывать, сколько сыграно ролей, какие есть награды, но Галина Ивановна, которая уже более 10 лет не на сцене (пережив свои и мужа болезни, его безвременный уход из жизни), помнит совсем иные свои сопряжения с театром. Например, роль Ширин в «Женщине за зеленой дверью» Ибрагимбекова, которую поставил как свой дипломный спектакль, ставший впоследствии мировой знаменитостью Анатолий Васильев. «Мне тогда сказали про «какого-то длинноволосого студента», - рассказывает Мидзяева, а оказалось, что у него совершенно необычный взгляд и на мир, и на пьесу, и что ни одного движения в роли мы не делаем без смысла. Всего шесть раз сыграли спектакль, но его быстро сняли, хотя тогдашний министр культуры Виль Каримов не побоялся сказать, что это большое искусство, но шел 1972-й год…».

Или такой горький эпизод, который невозможно выключить из памяти. Речь идет о спектакле «Эшелон» - война, горе, переживания. Михаил Рабинович душу вложил в эту работу, заразив волнением и артистов, и зрителей. Галина Ивановна играла Машу. И вот опять кусочек из ее монолога о том, как архиважны для актера театр, зритель: «Моей маме должно было исполниться 80 лет, я отправила посылку к юбилею, и вдруг сообщение – у нее второй инсульт. Я помчалась в Саратов, неделю просидела у ее постели, понимая, что она в коме и уходит навсегда… Но 25 марта в репертуаре «Эшелон», все билеты проданы – и не умолить мне этого греха, я вернулась в Уфу. Монолог о матери я в тот вечер произносила так, что и зритель, наверное, переживал вместе со мной. 26-го мамы не стало, похороны, и приходит моя посылка…».

Можно перечислить немало спектаклей, где играла Мидзяева, но лучше о ее ролях сказали режиссеры-постановщики. Мавра Тарасовна в «Наливных яблочках» Островского «соревновалась» по воле Николая Черкасова с молодыми героинями силой страсти, а в его же «Дорогой Памелле» Патрика она в главной роли, как ей казалось, мало внимания получала от режиссера, но в результате состоялся серьезный разговор об одиночестве, предательстве и о той нравственной чистоте, к которой актриса поднимала свою героиню через мелкое и суетливое. «Дорогая Галина Ивановна! Уезжаю коленопреклоненным перед Вами за то, что Вы сделали для меня в этом спектакле. И на тех же коленях прошу прощения за то, что я не все сделал, что Вам хотелось… Николай Черкасов».

Были этапные роли: Ирина в «Царе Федоре Иоанновиче», Катюша Маслова или та же Ширин, про которую написал постановщик: «Галочка! Хорошо играешь! Свободно… Спасибо за прием, любовь. С премьерой! Анатолий Васильев».

Нельзя не вспомнить «железную» учительницу Валентину Андроновну в спектакле по прекрасной повести Бориса Васильева «Завтра была война», когда за лучшую женскую роль актриса получила диплом республиканского фестиваля.

Конечно, большую часть своего актерского долгожительства Галина Ивановна провела под художественным руководством Михаила Рабиновича. Опять приведу ее слова: «Полина – «Пять романсов в старом доме» Арро, первая его постановка в нашем театре. Им так много вложено в этот спектакль и в нас, что было так тонко, лирично, душа уставала и мучилась. Раневская в «Вишневом саде» Чехова мне не давалась – казалось, в груди бьется птица, вот выпорхнет, и тогда уж ее не поймаешь. Хотелось, чтоб и наряд был легким, летящим. Если бы спектакль игрался дольше (заболел исполнитель роли Лопатина), мы бы что-то с Михаилом Исаковичем придумали и птицу, возможно, поймали бы…».

Актрисы всегда должны быть моложе своих героинь – так повелось, и я своих бабок всегда изображаю с любовью. В «Приходи и уводи» Птушкиной моя Анна Ивановна – это черты дорогих мне людей, даже имена у них похожи: мама – Анна Павловна, свекровь – Анна Ивановна. И в «Семейном портрете с посторонним» опять же в моей героине их мудрость, их старческая, с хитринкой, почти детская непорочность. А «Касатка»! Там моя тетушка Варя буквально совпала с моим собственным характером, темпераментом, отношением к людям. На республиканском фестивале «Весна-94» (как же это было давно!) получила премию за лучшую роль второго плана. Случившаяся трагедия с талантливым Юрием Терешкиным, который играл Илью превосходно, поставила спектакль в особое положение, но Рабиновичу удалось удержать его на гребне зрительского интереса.

Особо благодарна за участие в «Луне и листопаде» по повести незабвенного Мустая Карима, где Михаил Исакович использовал современные театральные новшества.

Заключительный акт хотелось бы сделать светлым и оптимистичным, вернув читателя и свою дорогую героиню из жесткого мира пандемии и робототехнологий в то далекое золотое время, когда все любимые люди были еще живы и даже достаточно молоды…

Прошли десятилетия с тех пор, как Рабинович выпустил один за другим два экспериментальных курса молодых актеров, которые с первых шагов студийно работали в театре, оставаясь студентами института искусств. Тогда и появились у актрисы Мидзяевой «сценические» дети. С первого их дня на подготовительном отделении, а затем все четыре года обучения среди педагогов от театра была и Галина Ивановна. Из тех «птенцов» достаточно назвать Тимура Гарипова и Татьяну Григорьеву.

А еще можно перенестись мысленно на весеннюю улицу Ленина, по которой Галина Ивановна и Анатолий Тихонович, счастливые и улыбающиеся, ведут за ручку Наташу, любимую внучку. Она росла под ласковой опекой не только родителей, но милой «Галюси» и дедушки Толи. Хорошо бы еще представить их сад, где все свободные от работы часы посвящались семье на фоне цветов и зелени. И помянуть добрым словом замечательного человека, славного семьянина и надежного служителя театральному искусству Анатолия Хаустова. Пожелать расти умным, благородным и порядочным, «как предки», их правнуку, о котором Галина Ивановна сказала: «У него чудесное имя, совсем по Островскому – Гордей».

Пусть же прабабушке выпадет счастье дождаться, когда он подрастет, и им можно будет гордиться.

Алла Докучаева.