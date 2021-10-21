Узор, знакомый с давних пор

В Национальном музее РБ открылась выставка «Ковров причудливый орнамент». В двух залах представлена изумительная коллекция старинных башкирских паласов и килимов из фондов музея, а также изделия современных мастериц из разных уголков нашей республики.

Как на стенах юрты, закружились, расцвели они в выставочном пространстве теплых красных, рыжих, желтых, зеленых, коричневых цветов и оттенков. Орнаменты, выполненные простым полотняным переплетением, в виде треугольников, пирамид, ромбов, звезд, ступеней в бесконечных вариациях их составных частей придали неповторимость каждому отдельному ковру при общем сохранении стилевых черт. Разлеглись на полу узкие и широкие полосатые половики, пестрые, словно цветущая поляна. Ковры из юго-западных, восточных и зауральских краев невозможно спутать - в каждом своя изюминка. Здесь же показаны инструменты и приспособления, без которых не могла обойтись ни одна ковровщица: прялка с резным донцем и облачком кудели, самопрялка с жужжащим колесом, потемневший от времени узкий ткацкий стан, сучила для наматывания ниток ровной строчкой и гребни для прибивания утка. Черно-белые фотографии запечатлели бабушек за тканьем, как давно это было.

Ковровщицы наших дней не боятся пробовать новые техники и приемы, наполнять старинные узоры новыми смыслами: то цветы-колокольчики, обрамившие коврик-намазлык, то россыпь рябиновых ягод на снегу, то плавное течение невесомого льняного ажура. Экспозиция включает не только ковры и панно, а еще и сумки, палантины, предметы одежды и даже сундук для приданого невесты.

- Сначала я захотела показать своим детям, как ткала моя бабушка, - рассказывает Светлана Саитова из деревни Идрисово Альшеевского района. - Делала просто на рамке. Теперь мне интересно осваивать что-то новое - браное ткачество, закладное. Станков много, благо есть где хранить.

Иная установка в работе у Райли Алламуратовой из Николаевки Уфимского района. Она полностью восстановила старинную технологию изготовления паласов.

- Шерсть получаю от своих овечек. Потом ее надо очистить, промыть, спрясть. Беру натуральные красители - крапиву, кору ольхи, листья березы, луковую шелуху, плоды смородины. В принципе, все растения дают свой цвет. Собираюсь испробовать голубику: обещали красивый сизый оттенок. Изготовление одного паласа занимает до года, включая все промежуточные операции.

Гостей и участников выставки приветствовали заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев, отметивший важность возрождения и сохранения народных традиций, президент благотворительного фонда «БлагоДать» Лариса Назарова. Экскурсию по выставке с указкой в руках и подробными объяснениями провела заведующая отделом этнографии Национального музея Залифа Бурангулова.

Гузель Мустафина, руководитель творческого объединения «Билбау» («Пояс»), познакомила присутствующих с азами ткачества на настольном станке и пообещала развернутый рассказ на ближайшем мастер-классе 23 октября.

Выставка «Ковров причудливый орнамент» будет работать до конца ноября.

Анна Маслова.