«А ну-ка отними!»

- так называлась шоколадная конфета моего детства. Отнять конфету у ребенка, конечно, почти нереально. Но вот я уже и сама бабушка. И у современных детей тоже есть своя «конфета».

…По субботам и воскресеньям у меня гостит пятилетняя внучка. К этим дням я готовлюсь: в холодильнике есть что-то вкусное и ее ждет сюрприз – новая развивающая игра или альбом и краски, или книжка. Постепенно моя квартира превратилась в мини-детский сад. И все бы ничего, однако есть одно обстоятельство, которое тревожит. Новая игрушка занимает внимание минут пять, если не меньше. А дальше все в сторону: «Ненейка, а где твой планшет? Я хочу мультики смотреть!» И вот она уже уткнулась в мерцающий экран, и ничего не может ее отвлечь, ведь там столько интересного: мультфильмы, игры, блогеры.

Вот и получается, что это и есть любимая игрушка.

Как же быть? И вот что забавно: планшет - хорошая подмога для родителей. Нужно быстро заплести косички – даешь гаджет, нужно покормить кашей (а ребенок ее не любит) - ставишь перед ней планшет с мультиком, и каша съедена. Конечно, все понимают, что это не дело, а смартфон и компьютер для ребенка словно зараза. Педагоги во все трубы трубят – это тормозит развитие, память загружается ненужной информацией, ребенок не учится концентрировать внимание, мыслить. И действительно не умеет играть, общаться со сверстниками. Порой говорят, что сейчас другое время и дети другие, но это все равно, что не дать малышу возможности ходить самостоятельно, а только с помощью костылей.

Итак, что советуют психологи?

Итак, шаг первый. Родители, к сожалению, сами проводят много времени с девайсами и гаджетами, так что ребенок просто берет с них пример. И вот он еще читать не умеет, а уже уверенно нажимает на все значки на экране. А потом возникает зависимость, и он уже не ест без планшета, не идет гулять без него, не ложится спать… Так что сначала сами взрослые должны дома научиться обходиться без компьютера и смартфона. Выключите, уберите.

80% родителей общаются с ребенком крайне мало. Специалисты провели исследование – примерно 15 минут в день. Увы, родители устают на работе, да и домашние хлопоты отнимают время. А психологи настойчиво советуют часами играть и разговаривать с чадами.

И тут я вспомнила себя: всегда играла одна, а когда немного подросла - со сверстниками во дворе. В 70-е многие так росли. Взрослым было не до нас. Они осваивали БАМ, целину, поднимали новостройки, бороздили космос… Когда уже я сама стала мамой, моя дочь тоже играла самостоятельно. Мне приходилось и учиться, и работать. Психологам легко советовать играть с ребенком дни напролет. В реальности достаточно показать ему, как строить башню, организовать куклам чаепитие или вместе нарисовать, слепить корову. Если в доме ни в каком потаенном углу нет смартфона или планшета, то ребенок прекрасно займет себя игрой. Просто уберите с глаз гаджет! Но не отбирайте. Отбирать нельзя, вы станете врагом для своего ребенка. Я не против мультфильмов, их можно вместе смотреть по телевизору в определенное время.

Шаг 2: найти замену

Еще один совет от психологов. Нельзя у ребенка забрать удовольствие, не найдя приемлемой альтернативы. Согласна. Любое дитя уникально, и хорошо бы, если бы занималось спортом или творчеством. Здесь выбор широк – петь, танцевать, плавать, кататься на коньках, делать роботов, плести из бисера. Представляете, как повысится самооценка у дочки или сыночка! Увлеченность - главное лекарство от любой зависимости. А смартфон может быть использован только для того, чтобы еще лучше научиться петь, найти схему нового робота или узор для вязания.

Шаг 3: общаться вживую

Основатель Apple Стив Джобс запрещал своим детям активно пользоваться гаджетами, а в семье Михалковых-Кончаловских правило: приходя домой, отключают сотовые и для связи используют только домашний телефон. И все живы, никто не пропал, землетрясения не случилось.

Шаг 4: приучать к ответственности

Ребенок все-таки может смотреть в планшете мультфильмы или играть, не нужно постоянно его контролировать и все отбирать. Иначе он начнет изворачиваться. научится обманывать и лгать. Договоритесь с ним о временных рамках и учите тому, чтобы он сам отслеживал время для этой забавы. А если он уговор нарушает, показать, как вас это расстраивает и ухудшает ваши отношения. Ребенку очень важна дружба с мамой и папой, и без особой нужды он не будет с вами ссориться. Важно показать детям, что их жизнь и отношения в их руках.

Так советуют психологи. И мы, конечно, со многими доводами согласны, но реальность иногда бывает далека от идеального. И поэтому следует помнить одну мудрость – не надо никого воспитывать, а начни с себя, да и яблоко от яблони не далеко падает, и от осинки не родятся апельсинки.

Лилия ЗИМИНА.