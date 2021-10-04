Тихие палаты "красной зоны"

В отделении неонатологии 17 больницы нас встречает бодрый детский крик. Это хороший знак – так может реагировать только малыш со здоровыми легкими. А есть и другая, красная зона. Здесь посетителей встречает писк аппаратуры: большинство младенцев, больных коронавирусом, не в силах кричать.

Сюда попадают дети с подтвержденным ковидом в возрасте от одного до 28 суток с момента рождения. Их привозят со всей республики на спецмашинах, а один прибыл бортом медавиации. Сейчас в красной зоне неонатологии – 14 пациентов. Двое из них – на аппарате ИВЛ.

- Симптомы могут быть самыми разными – температура, кашель, желудочные расстройства, вялость, отсутствие аппетита, отказ от груди... Бывает, что особых проявлений нет, но родители отмечают ухудшение самочувствия ребенка и обращаются за помощью. К тому же ПЦР-тест проводят всем детям, поступающим на лечение в обычном порядке. Если он положительный – малыш отправляется в ковид-отделение, и без матери, потому что ее статус в это время, как правило, еще не выявлен. Но в 99,9% случаев источником заражения являются взрослые, - рассказывает заведующая инфекционным отделением новорожденных в ГДКБ №17 Ирина Тихонова.

Ковид страшен своей непредсказуемостью: при поступлении область поражения может быть 30%, а за короткое время вдруг увеличится до критических 70-ти. Течение болезни самое разное, так же как у взрослых. Вот только объем легких у новорожденных меньше в десятки раз, а потребность в кислороде для нормального развития – больше. Ирина Васильевна демонстрирует снимок - мощнейшая пневмония захватила больше половины крошечных легких. Без кислородной маски малыш бы не выжил.

И при этом младенцы не жалуются, не рассказывают о затрудненном дыхании или сдавленности в груди, а тихо синеют и отказываются дышать. Уловить, почувствовать эту грань, не упустить самого важного мгновения и спасти маленькую жизнь – задача неонатолога. Ирине Васильевне в этом помогает более чем тридцатилетний опыт и особая чуткость, важная составляющая профессии. Ведь определять состояние ребенка порой приходится по мельчайшим признакам: ответил ли на взгляд, отозвался ли на прикосновение, повернул ли голову, следя за движением… Несмотря на все современнейшие технологии, без эмпатии и наблюдательности лечить новорожденного невозможно.

И в этом врачам на помощь приходят такие специалисты, как старшая медсестра Лиана Полюдова. В красную зону она пошла без сомнений. Кто еще сможет попасть иглой в хрупкую младенческую вену, особенно если на тебе многослойный защитный костюм и три пары перчаток? Только сестра высшего пилотажа с четвертью века опыта и фанатичной преданностью своему делу. А еще ведь надо накормить, обмыть, перепеленать, подарить толику ласки, которой лишены больные ребятишки без матери. Отзывчивость и любовь к детям позволяет покормить даже самого слабенького - желудочный зонд используют, только если пациент совсем отказывается глотать. Кстати, матерям советуют не забывать сцеживаться, чтобы сохранить молоко. Хоть больничные смеси и полны полезных веществ, но с материнским молоком их не сравнить.

Еще одна сложность работы с маленькими пациентами – подбор лекарств. Ряд препаратов, которые применяются у взрослых, для детей запрещены. Некоторые можно использовать только по жизненным показаниям, по крайней мере, об их эффективности говорит мировой опыт. Используется и антиковидная плазма – иногда это становится единственным шансом для выздоровления. Но есть препараты, которые неонатологи применять неправомочны. Экспериментировать здесь немыслимо.

Почему некоторые ребятишки не заражаются от болеющих родителей, а другие подхватывают вирус за считанные мгновения? От чего зависит течение болезни?

- Исключительно от индивидуальных особенностей организма. Шансов на счастливый исход больше, если беременность протекала спокойно, ребенок родился крепким, с хорошим весом и иммунным статусом. Такие детки порой даже с положительным ПЦР обходятся кашлем и насморком, в легких не развивается поражение или оно совсем небольшое, - поясняет заместитель главного врача по медицинской части Регина Федорова.

Но мы должны признать - дети болеют ковидом, и болеют тяжело. Тем страшнее видеть матерей, беззаботно прогуливающихся по торговым центрам с грудничками на руках. А ведь не зря принято сорок дней скрывать младенца от посторонних, и врачи в один голос поддерживают это. В вашем доме своя атмосфера и микрофлора, у приходящих гостей – своя. У ребенка должен выработаться иммунитет к окружающей его среде! Отмените посиделки с родней, отложите обновление гардероба и тусовки. Верить или не верить в приметы – личное дело каждого, но в дни эпидемии следует внимательно относиться к здоровью и безопасности, чтобы ваш малыш не оказался в тихих палатах красной зоны.

О том, что у нее коронавирус, Марина узнала только в роддоме – при поступлении взяли анализы крови. Сразу после родов тест провели и у маленькой Надюши. ПЦР оказался положительным. Малышку немедленно перевезли в инфекционное отделение. Две бесконечные недели мать видела дочку только на экране телефона во время видеозвонков, благо, что в инфекционном отделении установлены видеокамеры. Врачи рассказывали о ее состоянии, но разве этого может быть достаточно, если сердце разрывается от тревоги? К счастью, теперь они вместе, правда, все еще в госпитале, но уже в желтой зоне.

У Светы анализ в роддоме показал отрицательный результат, однако через несколько дней после родов самочувствие резко ухудшилось, не было сил даже подняться к ребенку. Жалобы на слабость списали на переутомление, а потом и вовсе отправили домой. Поднялась температура, ребенок начал кашлять. Второй тест выявил ковид. Три дня лечились в местной «инфекционке», но состояние ухудшалось. Малыша забрали в уфимское отделение, одного, что, конечно, было для Светы совершенной неожиданностью. Хорошо, что ребенок сейчас идет на поправку…

- Все случаи впечатались в память. Недавно младенец поступил из очага заражения – в семье болеет и папа, и мама, и бабушка. Прибыл в состоянии средней тяжести, КТ показало 24% поражения легких. Лечимся, динамика есть, но вдруг на второй неделе – а, как правило, ухудшение состояния происходит именно на восьмой-десятый день – становится намного хуже. Мы выложились максимально. Всей командой вытянули ребеночка с того света, можно сказать, за ножки держали, не давали уйти, хотя ощущение было – не справимся, - вспоминает Ирина Тихонова.

Ситуация в семье пока не обнадеживает. Родители слишком слабы, чтобы ухаживать за маленьким. И хотя малыш уже готов покинуть палату интенсивной терапии, ему придется подождать, пока мама наберется сил. Впрочем, времени здесь не теряют – пациенты получают не только симптоматическое лечение, но и массаж, ЛФК, физиотерапию и витамины, борются с анемией, восстанавливают флору кишечника.

- Какие последствия будут после ковида у детей?

- Клиническую картину составлять пока рано. Об этом можно будет говорить не раньше чем через год, когда наберется материал для исследования. Но гипоксия не проходит бесследно. Мы сталкиваемся с повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью или, наоборот, угнетенностью. Нервная система потребует восстановления. Лучше поберечь себя и не болеть, - говорит Регина Раифовна.

Малыш выздоравливает, и маленькие ножки, за которые держали его врачи детской больницы, побегут по зеленой траве. Это станет лучшей наградой за труд. А пока реаниматологи сражаются за оставшихся на ИВЛ.

Имена пациентов изменены.

Юлия ПАХОМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

КОРЗИНКА

В третью и четвертую волну эпидемии под удар попадают дети. 31 декабря 2020 года количество случаев Covid-19 у группы населения от 0 до 17 лет составляло 1580 с начала пандемии. С 1 января по 5 октября уже зафиксировано 6 100 случаев и 7680 всего с начало пандемии.

С июля число случаев коронавирусной инфекции у новорожденных, от 0 до 1 месяца, стало заметно расти. Инфекционный госпиталь ГДКБ №17 начал функционировать 23 августа: из 39 маленьких пациентов уже выписались 25.