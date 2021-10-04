Исправляя ошибки других

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса РОНКТД «Дефектоскопист-2021». Победителями в номинациях стали Дмитрий Ромашов, Эдгард Аликов, Николай Хмара. Теперь им предстоит бороться за право стать лучшими в стране. Финал состязаний пройдет в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Российской промышленной недели и VIII Международного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» с 18 по 21 октября.

Какие же задания предстояло выполнить конкурсантам на региональном этапе?

В 8.30 на проходной Центра компетенции по сварке уже оживленно. Сюда прибывают специалисты по неразрушающему контролю крупнейших предприятий нефтегазового комплекса, чтобы помериться профессионализмом с коллегами. На входе их встречают организаторы, проводят термометрию, санитарную обработку рук и провожают к столу регистрации для получения порядковых номеров.

- Все участники – специалисты второго уровня квалификации, имеющие допуск к работе на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору. Они могут проверить себя по одномй из трех номинаций, – рассказывает эксперт комиссии Всероссийского конкурса РОНКТД Максим Савичев.

Испытания проходят одновременно в нескольких аудиториях. Дефектоскопистам необходимо разработать технологические карты и исследовать конкурсные образцы.

– Сначала необходимо выполнить теоретические задания, а затем практические. По структуре конкурс очень похож на процедуру независимой оценки квалификации. Это – некая подготовка как для специалистов, так и для руководства к переходу от разрядов к уровням квалификации. Подобное произошло и со сварщиками в 2019 году, – продолжает Максим Савичев.

Личные данные конкурсантов и названия предприятий, на которых они работают, до объявления итогов скрыты от экспертов и других участников. Что необходимо для принятия беспристрастного решения. Но пообщаться с ними анонимно нам разрешили.

–– В сфере неразрушающего контроля работаю 5 лет. Аттестован в нескольких областях по различным методам контроля, тем не менее мне интересно здесь участвовать, поскольку каждое профессиональное состязание – дополнительная возможность оценить наработанные навыки и выйти на следующий уровень, – поделился конкурсант под номером 6.

Участник под № 5 уверенным движением руки распыляет на предполагаемый поврежденный участок частицы магнитного порошка, и уже через некоторое время по проявляющимся на поверхности линиям можно распознать дефект в виде трещины.

–– Данный метод контроля широко используется во всех отраслях производства. К примеру, в нефтехимической, при обследовании труб высокого давления, которые могут иметь дефекты из-за коррозионных разрушений. Здесь мы деформировали их специально, в результате образовалась трещина, – поясняет член комиссии, пока участники погружены в процесс.

Этажом выше проходят испытания по радиационному контролю. Подсвечивая выданные снимки неготоскопом, конкурсанты находят в сварных швах шлаки, трещины, непроваренные участки и вносят их координаты в протокол.

– Специалист неразрушающего контроля – профессия на все времена, без них невозможно строительство новых и эксплуатация старых газо-, нефтепроводов, а также других объектов. Именно благодаря безошибочной оценке дефектоскописта возможно исключить риски возникновения аварий, техногенных катастроф. Конкурс направлен, прежде всего, на повышение престижа профессии специалиста НК, а также на знакомство промышленных организаций с процедурой проведения независимой оценки квалификации, – считает эксперт Радмир Саматов.

Мария НИКОЛАЕВА.