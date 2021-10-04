Приступили к асфальтировке

Строительство моста-вставки через Белую в створе улицы Воровского приближается к завершению – открытие объекта ожидается к концу месяца.

Переход через реку возводится в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность - 688 метров. По окончании строительства в сторону выезда из города будет организовано одностороннее трехполосное движение. Новое сооружение является уникальным, так как все это время строители работали в стесненных условиях между двумя уже существующими мостами.

- Мы использовали домкраты и краны высокой грузоподъемности, – рассказал директор Мостоотряда № 30 филиала АО «Уралмостострой» Василий Чекуров. – Также отмечу тот факт, что все работы по монтажу и обустройству велись без полного перекрытия движения по старым мостам.

Работы продвигаются быстрыми темпами – уже в конце сентября пролетные конструкции опустили на опорные части, провели гидроизоляцию, а на днях приступили к укладке асфальтового покрытия. В том, что мероприятия будут завершены в ближайшие дни, сомнений нет – установилась благоприятная погода. Покрытие состоит из двух слоев – нижнего из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщиной в шесть сантиметров и верхнего, состоящего из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем толщиной в пять сантиметров.

- Это поможет расширить температурный диапазон эксплуатации покрытия и исключить образование колейности, – отметил начальник Лебяжинского ДРСУ АО «Башкиравтодор» Василий Ивлев.

Правда, в ходе укладки асфальта дорожные рабочие столкнулись с некоторыми трудностями. Оказалось, что сооружение металлическое и подвержено температурной деформации, поэтому работы ведутся по всей ширине проезжей части силами трех асфальтобетонных комплексов, шести катков и 30 дорожных рабочих. А бульдозеры и экскаваторы сейчас задействованы на обустройстве подходов. Затем дорожники приступят к установке перил и барьеров, а также систем электроосвещения и видеонаблюдения.

Новый мост призван разгрузить транспортный поток южного выезда. На сегодняшний день, согласно статистике, по двум уже существующим мостам проезжают около 125 тысяч автомобилей в сутки.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА