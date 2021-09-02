К зиме - во всеоружии

В городской администрации состоялась пресс-конференция, на которой обсуждалась, пожалуй, самая актуальная тема – подготовка к новому отопительному сезону.

Первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин высоко оценил уровень готовности к холодам, а затем выделил несколько причин повышенных сумм за отопление, волновавших жителей города прошлой зимой. Среди них – несоответствие заявленных размеров площадей реальным, на которые управляющая компания и поставщики тепла начисляют плату за коммунальные услуги, а также некорректная работа систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Поэтому был проведен ряд мероприятий, чтобы исправить ситуацию – в частности, сверили площади и провели ревизию элеваторных узлов.

Теперь в распоряжении уфимцев будет обширный арсенал инструментов для обращения по интересующим их вопросам.

- Со следующей недели будут организованы приемы граждан в УЖХ Уфы по четвергам с 16.00 до 18.00 часов. Планируются заседания оперативного штаба с разбором и анализом причин обращений и качества их отработки. В его состав вошли представители ресурсоснабжающих организаций, Министерства ЖКХ, Госкомитета по жилищному и строительному надзору, структурных подразделений администрации Уфы, общественных организаций, - сообщил Гайфуллин.

А 22 сентября начал работу колл-центр с телефонным номером 277-09-11. Пока что в тестовом режиме работает вкладка «Уфа теплая» на сайте администрации. Жители смогут оставлять заявки, касающиеся корректности работы отопительной системы и платежей. Полноценно ресурс заработает 23-го.

- При подаче заявки на сайте будет создан личный кабинет, где можно проследить статус ее исполнения, - отметил заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Говоря о сроках подачи тепла в дома уфимцев, Марат Гайфуллин сослался на температурный норматив.

- В течение пяти дней подряд среднесуточная температура должна быть ниже плюс восьми градусов, - объяснил он. - Пока этого не произошло, мы такое решение принять не можем.

Тем более по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается потепление. Так что отсчет тех самых «5 дней» может быть начат не ранее 26 сентября.

В целом, как заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ильдар Хамзин, по состоянию на 15 сентября все муниципалитеты сдали паспорта готовности к отопительному сезону.

- Это означает, что жилищный фонд и социальные объекты к приему тепла готовы. В 45 процентах домов в республике тепло уже есть, но работы по энергосбережению (например, утепление разливов и стояков) будут продолжены в течение всего отопительного периода, - сказал он.

Свои доклады представили руководители ресурсоснабжающих организаций. Так, исполнительный директор МУП «УИС» Максим Петров сообщил, что во все детские сады, находящиеся в ведении предприятия, тепло подано.

Тем не менее, некоторые жители рассказали накануне о том, что в ряде дошкольных учреждений рекомендуют не водить детей из-за отсутствия отопления. Ситуацию прояснил Антон Тристан:

- Обеспечение учреждений теплом зависит от того, была ли подана заявка руководством организации.

Антон СУХАРЕВ.

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