Кумыс, пшеница и славный путь воинов

За прошедшими выборами следили более 23 тысяч наблюдателей, среди которых были и иностранцы. Они посетили более десятка избирательных участков, возложили цветы у мемориала генералу Шаймуратову и поделились впечатлениями о нашей республике.

– Я в России не впервые – до этого бывал в Москве, Казани на референдумах, выступал на конференциях в Ялте. Люблю путешествовать по миру, изучать страну не только с политической и экономической точек зрения, но и глазами туриста. Здесь узнал, что в Башкортостане очень красивая природа. Надо будет вернуться сюда туристом, – говорит депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер.

Но еще более его заинтересовал кумыс. Он считает, что этот напиток недооценен и можно было бы активнее продвигать его в качестве национального бренда.

Оказывается, кумысом славится не только наша республика, но и Германия. Например, немецкого кумысодела Ганса Цольмана знают во всей Европе. Но все же немецкий и башкирский кумыс отличаются, у нас он имеет более солоноватый вкус.

Штефан Койтер был впечатлен уважением и почтением, которое у нас оказывается национальным героям. Например, во время поездки на избирательный участок в село Шаймуратово Кармаскалинского района иностранные гости посетили Музей Минигали Шаймуратова. Депутат Бундестага долго изучал экспонаты и фотографии времен Великой Отечественной войны и историю жизни легендарного кавалериста.

– Было очень трогательно узнать об истории России. Шаймуратов как наш генерал Аугусто Сандино. Такой же храбрый и справедливый. И у нас детям рассказывают про национальных героев, их подвиги изучаются в школах, но не так как здесь. Приятно, что большой красивый памятник Салавату Юлаеву украшает город, – говорит магистрат Верховного избирательного совета Альма Нубия Бальтодано Марсенаро из Никарагуа.

Надо сказать, что из Центральной Америки приехали 3 делегата, двое из которых – сыновья действующего президента Хосе Даниэль Ортега Сааведра.

– Являясь советником президента, я больше обращал внимание на политическую и экономическую жизнь республики. Меня заинтересовала система образования, ведь уфимские университеты являются одними из лучших в вашей стране. Мне бы хотелось, чтобы мои соотечественники могли учиться у вас, – сказал советник по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству при президенте Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

Также он рассказал, что в их стране высоко ценится российская пшеница, и ему очень жаль, что он не смог увидеть местные поля зерновых.

– 10 лет назад к нам впервые завезли российскую пшеницу. Мы не сразу поверили ее качеству, но сейчас она считается самой лучшей. И вакцинам от гриппа и коронавируса мы были рады! – отметил он.

Как оказалось, вакцинация в Никарагуа началась с лиц старшего возраста и идет по убывающей – сначала 60+, потом 50+, сейчас 40+. Альма Нубия Бальтодано Марсенаро сказала, что привилась российским «Спутником V», а Лауреано Факундо Ортега Мурильо пока находится в очереди.

– В Башкортостане, правда, несколько шокировала погода, – сказал представитель президента Никарагуа Даниэль Эдмундо Ортего Мурильо, плотнее закутываясь в шарф. – У нас сейчас +26-28°С, и можно кататься на серфинге, соревноваться в регатах.

Будучи старшим сыном в семье президента, он не чувствует предрасположенности к политике, а увлекается парусным спортом и плаванием. Как и у отца, у Даниэля Эдмундо тоже большая семья – четверо детей, но он мечтает о новом пополнении.

– Удивительно, что в России не принято иметь большую семью, а у нас все имеют 5-8 детей. Это здорово, когда дом полон детских голосов, – считает он.

Из Словакии приехали представители семейства Радачовски: отец Мирослав и сын – Михаил.

– До этого бывал на Украине, в Молдавии, и наконец довелось приехать в Россию. Для нас это вдвойне приятно, потому что мой отец был добровольцем и принимал участие в Великой Отечественной войне. В рядах советских войск он дошел от Сталинграда до Праги, освобождал от фашистов многие европейские города и шесть раз был ранен, – рассказал депутат Европарламента Мирослав Радачовски.

Надо сказать, он неплохо говорит по-русски и вообще считает, что обязательно нужно знать хотя бы несколько фраз на языке той страны, в которую едешь, ведь это уважение к принимающей стороне.

Испаноговорящих гостей сопровождала переводчик – Поведа Контрерас Майра Валентина. Она приехала в Россию в 2008 году по направлению Министерства образования Венесуэлы для изучения русского языка в Тверском государственном техническом университете. Через полтора года отправилась в Уфу поступать в УГНТУ. Во время учебы познакомилась с будущим мужем и осталась в Башкирии. Работает переводчиком, в совершенстве владеет испанским, английским и русским языками.

Сейчас она с улыбкой вспоминает свой первый день в России:

– Приехала поздним вечером, таксист высадил, не доехав до гостиницы. Стою и не знаю ни языка, ни куда идти. Телефоном обзавестись не успела. Обратилась на английском к полицейскому, который проходил рядом, а он не понимает. Кое-как удалось объясниться и уже на следующий день утром я начала учить самые простые фразы, но потом так втянулась, что буквально влюбилась в русский язык!

Алина ГАРИПОВА.