Тепло под присмотром

По сравнению с жарким летом и дома, и на улице сейчас особенно зябко. Однако исполняющий обязанности главы администрации Уфы Марат Гайфуллин уже подписал постановление о начале отопительного сезона, и сегодня, 16 сентября, к отоплению подключают социальные объекты: детсады, школы, больницы.

Подключение жилых домов производится при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти дней. Согласно прогнозу Башгидрометцентра, это произойдет уже 22 сентября. К этой дате должно потеплеть в домах уфимцев, в офисах, на предприятиях.

Паспорт готовности к зиме объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города был подписан вчера. Как сообщил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов, до этого проведен запланированный ремонт инженерного оборудования, текущий и капитальный ремонт сетей, выполнены гидравлические испытания многоквартирных домов.

В полную готовность приведены и аварийно-диспетчерские службы Уфы. Для устранения нарушений в работе систем жизнеобеспечения ресурсоснабжающими и жилищными предприятиями сформированы аварийно-восстановительные бригады, обновлен резерв техники и материалов. На заключительной стадии подготовка парка специализированной уборочной техники. Системы теплоснабжения и теплопотребления были заполнены химически очищенной водой.

Чтобы избежать повторения эксцессов прошлой зимы с перетопами, переплатами и шквалом жалоб на работу ЖКХ, глава Башкортостана Радий Хабиров поручил создать в Уфе оперативный штаб по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Оперштаб будет двухуровневым. В него войдут первые заместители глав районных администраций, представители ресурсоснабжающих, управляющих организаций и Управления гражданской защиты. Жителям будут сообщать о выполнении каждой заявки. А для анализа причин возникновения проблем и оценки эффективности их решения будет собираться комиссия, в составе которой главы администраций районов Уфы, руководители ресурсоснабжающих организаций и депутаты Госсобрания республики, - рассказал Марат Гайфуллин.

По вопросам отопления, правильности начисления платы за коммунальные услуги, качества уборки снега и другим оперативным вопросам жители могут позвонить по многоканальному телефону единого колл-центра штаба: (347) 277-09-11.

Также жалобы принимаются:

- посредством вкладки на сайте администрации Уфы с рабочим названием «Уфа зимняя»;

- через офисы ЕРКЦ и ресурсоснабжающих организаций;

- при помощи телеграм-бота.

Все заявки будут систематизироваться в Едином реестре обращений и автоматически направляться исполнителям для оперативного решения вопроса.

Руководитель региона поручил тщательно продумать способы работы с обращениями горожан.

- Должно быть место, куда могут прийти и жители, и председатели Советов многоквартирных домов, - потребовал Радий Хабиров.

В мэрии Уфы сообщили, что решение насчет помещения, наиболее подходящего для этих целей, будет вскоре принято. Куда смогут приходить граждане, станет известно 21 сентября.

А какова ситуация «на местах»?

- Мы к зиме подготовились, - говорит председатель Совета дома №30 по улице Транспортной Римма Сахаутдинова. - Для этого я лично следила за промывкой всех стояков. Промывали два дня и только на третий получили нужный результат: вода после промывки должна быть прозрачной, лишь немного желтоватой. Крышу сделали три года назад по статье «Содержание дома». Также утеплили швы на фасаде. А нужно утеплять весь фасад. Сейчас занимаемся этим вопросом.

- В этом году БашРТС подходит к приемке домов очень внимательно и строго, - поделился наблюдениями председатель Совета дома №11 по ул. 50 лет СССР, председатель Совета общественного контроля в сфере ЖКХ по Октябрьскому району Владимир Козлов.

Екатерина КЛИМОВИЧ.