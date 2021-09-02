Этой ярмарки краски…

Оранжевая тыква, золотистый лук, красные помидоры и зеленый арбуз – почти всю палитру урожайной осени представила фермерская ярмарка, прошедшая вчера перед Дворцом спорта. Но полновластным хозяином на лотках расположился мед, привезенный из разных концов республики.

- Пробуйте липовый с клевером, недавно скачали. Когда рано начинают собирать, он остается жидким, - поделилась секретом Валентина Полушкина из Бирского района. – Вот он у меня получился густой, душистый.

Супруги Хайретдиновы из Мишкинского района привезли еще и такую продукцию пчеловодства, как перга, прополис, забрус. Они, как и золотой нектар, помогают чистить сосуды, борются с простудными заболеваниями, стимулируют работу сердца.

- Талкан повышает иммунитет, а готовить его не обязательно, можно залить кефиром или йогуртом, и ты сыт и здоров, - говорит Гузель из Мелеуза, где производят эту диетическую продукцию из пророщенного зерна.

Картофель в этом году из-за засухи не совсем уродился, но фермеры привезли его машинами.

- Тонна поместилась в кузов, но своей мало, пришлось взять на реализацию у соседей, – делится Мунир Хатмуллин из Бураевского района. – Стоит 40 рублей килограмм, и похоже, что до вечера все распродам.

Среди палаток с овощами выделяются сырные лотки, причем редких сортов ручной работы. Также здесь можно было приобрести товары предпринимателей «Травы Башкирии», «Уфа-чай», молочную продукцию, фрукты. По словам организаторов, на ярмарку со слоганом «Местное, качественное, свое» приехали около 100 товаропроизводителей и фермеров из Кармаскалинского, Месягутовского молочноконсервных комбинатов, молочной кухни, мясокомбината «Золотой рог», Архангельского, Татышлинского, Кушнаренковского, Гафурийского и других районов.

Мобильной стала и Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, организовавшая профилактический медицинский осмотр для всех желающих.

- Заполните анкету, и можно в порядке живой очереди попасть к лор-врачу, эндокринологу, ревматологу и неврологу, а также снять ЭКГ, - говорит волонтер Айгуль.

Рядом с торговыми палатками юристы проводили бесплатные консультации, а на детской площадке ребят развлекали аниматоры. Взрослые приплясывали в такт любимым песням, которые со сцены исполняли артисты художественной самодеятельности.

- Закупила овощи для домашних консервов, заодно получила хорошее нестроение, - высказалась Ираида Павловна.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.