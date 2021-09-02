На сцене Национального молодежного театра состоялась премьера спектакля «Капитанская дочка».

- Прапорщик Гринев! Рассказать правду - ваш последний шанс, – твердит дознаватель закованному в кандалы, измученному и подавленному арестанту. - Разве вы не видите – я хочу спасти вас от каторги!

И главный герой рассказывает… Правду, как она есть, без прикрас, лжи со всеми невероятными фактами и поворотами судьбы.

Постановка идет в форме дознания прапорщика, и перед нами встают картины событий, происходивших в Белгородской крепости. В ней много символов, образов, даже гротеска, и нашему восприятию было чем «напитаться».

Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Искандер Сакаев. В городе на Неве он возглавляет театр «Левендаль». Родился в Оренбурге и начинал творческую карьеру в нашем Национальном молодежном театре. Мы спросили его о задачах новой постановки.

- «Капитанскую дочку» знает, наверное, каждый. Это классика, разобранная на цитаты, которые актуальны и сегодня, к примеру, «Береги честь смолоду»…

- И тем интереснее увидеть эту историю на сцене и вновь переосмыслить ее. Идея же постановки возникла из задач самого театра - произведение для детей 12 плюс. Поднимаются важные в подростковом возрасте темы чести, достоинства, благородства и, конечно, любви. То есть идеально подходит для целевой аудитории Молодежного. Хотя это спектакль, попадающий в максимально широкую аудиторию. Мы живем в зыбком времени - человек оказывается между колесами истории, песчинка, которая изменить ничего не может, но пытается выжить и сохранить достоинство. И это наша история - тематически и географически повесть связана с Башкортостаном и Уфой. Как ее здесь не показать?

- От спектакля даже по классическому произведению ждут авторских интерпретаций.

- Мы не вносили ничего постороннего, шли практически по пушкинскому тексту. Единственное, что изменили, - показываем события постфактум, через допрос главного героя.

- Чем лично вам нравится «Капитанская дочка»?

- Это история человека в революционных условиях. Мощное движение социальных, человеческих пластов в историческом разрезе.

- На ваш взгляд, актеры справились с поставленной задачей?

- У Молодежного большой потенциал, в нем работают талантливые люди. Отрадно, что руководство находит гранты, возможности для ярких интересных постановок. Об актерах могу сказать только комплиментарно. Уникальный творческий состав – заслуженный артист республики, темпераментный, взрывной Салават Нурисламов (в спектакле он воплотил образ бунтаря Пугачева), Елизавета Набиева (императрица, а также Василиса Егоровна Миронова и попадья). Петра Гринева сыграл Дмитрий Гусев, роль Маши Мироновой исполнила дебютантка Эвелина Завричко.

- Что скажете о постановочной команде?

- Она целиком из Санкт- Петербурга. Инсценировка - Владимира Жеребцова, композитор – Владислав Колчин. Художник-постановщик Наталья Кузнецова - уникальный специалист в своей сфере. (Костюмы героев необычные, в определенном стиле: необработанные края, лохмотья поддерживают общую тему перепутья.) Постановочная группа точно воплотила все режиссерские идеи – от костюмов, пластики движений, манеры говорить.

- Наш зритель увидел новую постановку после довольно длительного перерыва. Помним ваши спектакли - «Дембельский поезд», поставленный в Молодежном на Малой сцене, «Скупой» в Башдраме.

- И еще была «Осенняя скука» в Русдраме. Я делаю все, чтоб спектакль запомнился, затронул, был убедительным.

- Что пожелаете зрителям?

- Замечу, что Уфа в плане культурной жизни стала намного живее и интереснее. А пожелание одно - смотреть как можно больше хороших спектаклей, в частности этот – современный, живой, без безумного авангарда, с конкретными событиями. В Национальном молодежном театре спектакль снова будет показан 9 сентября.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.