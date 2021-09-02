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Береги честь смолоду…

Автор: cmanager от 2-09-2021, 09:22

Береги честь смолоду…На сцене Национального молодежного театра  состоялась премьера спектакля «Капитанская дочка».

- Прапорщик Гринев! Рассказать правду -  ваш последний шанс, – твердит  дознаватель закованному в кандалы, измученному и подавленному арестанту. - Разве вы не видите – я хочу спасти вас от каторги! 

И главный герой  рассказывает… Правду, как она есть, без прикрас, лжи со всеми невероятными фактами и поворотами судьбы.

Постановка идет в форме дознания прапорщика, и перед нами встают картины событий,  происходивших в Белгородской крепости. В ней много символов, образов, даже гротеска, и  нашему  восприятию было чем «напитаться».

 Спектакль поставил  режиссер из Санкт-Петербурга Искандер Сакаев. В городе на Неве он возглавляет театр «Левендаль». Родился в Оренбурге и начинал творческую карьеру в нашем Национальном молодежном театре. Мы спросили его о задачах  новой постановки.

- «Капитанскую дочку» знает, наверное, каждый.  Это классика, разобранная на цитаты, которые актуальны и сегодня, к примеру, «Береги честь смолоду»…   

- И тем интереснее увидеть эту историю  на сцене и вновь переосмыслить ее.  Идея же постановки  возникла из задач самого театра -  произведение для детей 12 плюс. Поднимаются   важные в подростковом возрасте темы чести, достоинства, благородства и, конечно, любви. То есть идеально подходит для целевой аудитории Молодежного.  Хотя это спектакль, попадающий в максимально широкую аудиторию. Мы живем в зыбком времени - человек оказывается между колесами истории, песчинка, которая  изменить ничего не может, но пытается выжить  и сохранить достоинство. И это наша история - тематически и  географически повесть связана с Башкортостаном и Уфой. Как  ее здесь не показать? 

- От спектакля даже по классическому произведению ждут авторских интерпретаций.

- Мы не вносили ничего постороннего, шли практически по пушкинскому тексту. Единственное, что изменили,  - показываем события постфактум, через допрос главного  героя.

- Чем лично вам нравится «Капитанская дочка»?

-  Это история человека в революционных условиях. Мощное движение социальных, человеческих пластов в историческом разрезе.

- На ваш взгляд, актеры справились с поставленной задачей?

- У Молодежного  большой потенциал, в нем работают талантливые люди. Отрадно, что руководство находит гранты, возможности для ярких интересных постановок.  Об актерах могу сказать только комплиментарно. Уникальный творческий состав – заслуженный артист республики, темпераментный, взрывной Салават Нурисламов (в спектакле он воплотил образ бунтаря Пугачева), Елизавета Набиева (императрица, а также  Василиса Егоровна Миронова и попадья). Петра Гринева сыграл Дмитрий Гусев,  роль  Маши Мироновой исполнила дебютантка Эвелина Завричко.

-  Что скажете о постановочной команде?

 -  Она целиком из Санкт- Петербурга. Инсценировка - Владимира Жеребцова, композитор – Владислав Колчин. Художник-постановщик Наталья Кузнецова - уникальный специалист в своей  сфере. (Костюмы героев необычные, в определенном стиле:  необработанные края,  лохмотья  поддерживают общую тему перепутья.) Постановочная группа точно воплотила все режиссерские  идеи – от костюмов, пластики движений, манеры говорить.

- Наш зритель увидел новую постановку после довольно длительного перерыва. Помним  ваши спектакли - «Дембельский поезд», поставленный в Молодежном  на Малой сцене, «Скупой» в Башдраме.

- И еще была «Осенняя скука» в Русдраме.  Я  делаю все, чтоб спектакль  запомнился, затронул, был убедительным.

-  Что пожелаете зрителям?

- Замечу, что Уфа в плане культурной жизни стала намного живее и интереснее. А пожелание  одно - смотреть как можно больше хороших спектаклей, в частности этот – современный, живой,  без безумного авангарда, с конкретными событиями. В Национальном молодежном  театре  спектакль снова будет показан  9 сентября. 

Беседовала Лилия ЗИМИНА.

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Категория: Четверг

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