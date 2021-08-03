Договариваемся на берегу

Озеро, за ним - небольшой водопад и лес, выход на реку… Неудивительно, что это место давно полюбилось местным жителям. А уж в сегодняшнюю жару его пляж просто усеян отдыхающими. Оно появилось как канал сброса воды с ТЭЦ-2, превратившись затем в природный объект и самостоятельную экосистему: например, утки и некоторые другие перелетные птицы предпочитают зимовать здесь.

На днях в школе №157 состоялось очередное обсуждение проекта благоустройства озера.

- В 2018-2019 годах, когда формировались списки территорий, которые следует благоустроить в первую очередь, калининцы проголосовали за парк «Первомайский», а после него - за озеро Теплое. Мы надеемся, что за этим последуют озеро Касимовское в Шакше, Максимовка… Красивые, облагороженные пространства для отдыха в районе появляются, но пока что их недостаточно. Мы надеемся это изменить, - сообщил собравшимся глава района Сергей Кожевников.

Надежду на большие перемены к лучшему выразила и советник главы РБ по развитию общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова.

- Еще в 2015 году мы поняли, что Уфа делится не на административные, а на другие районы: Центр, Сипайлово, Черниковку, Инорс, Дему… И для каждого из них должен появиться яркий, знаковый проект, подчеркивающий его идентичность, отвечающий запросам жителей. А сейчас завершается реконструкция парка «Кашкадан»: это место в спальном районе должно стать самым знаковым общественным пространством города. Мы продолжили эту практику в парке «Первомайский»… надеюсь, что и здесь тоже все получится.

Настоящий бульвар

Свое видение будущего озера и его окрестностей представила «Проектная группа 8» - команда специалистов по соучаствующему проектированию городских территорий из Казани, лауреат нескольких премий в этой области, уже реализовавшая несколько проектов в нашей республике.

Как пояснила партнер и главный архитектор проектов «ПГ-8» Надежда Снегирева, предварительная концепция была создана после работы по изучению местности: прогулок вокруг озера, встреч с жителями, градостроительного анализа, консультаций с биологами и транспортниками и опроса 1044 жителей, 93% которых - из Инорса.

Однако благоустроить эту территорию будет не так-то просто. Заросли перемежаются хаотичными тропинками, подъездами и парковками, и весь свободный берег - привычное место для шашлычных и алкогольных посиделок, отравляющих жизнь обитателям близлежащих домов - словом, водоем, можно сказать, страдает от собственной популярности. При этом пожелания инорсовцев, чему быть и чему не быть на данной территории, порой сильно отличаются.

Поэтому благоустройство было решено провести в несколько этапов. И первыми в фокусе внимания оказались подходы к озеру и часть правого берега, не занятая платным пляжем.

- Сейчас на бульваре Баландина [от перекрестка с Мушникова – прим. ред.] много дорог, проездов и парковок, но для пешеходов это некомфортное место, - рассказал собравшимся ведущий архитектор проекта Никита Карюк. - Не ущемляя ничьих интересов, мы хотим создать здесь настоящий бульвар - и для пешеходов, и для велосипедистов, и для жителей, которые передвигаются на автомобилях, и для представителей бизнеса на 1 этажах домов. Правда, для этого придется «отрезать» часть парковки у торгового центра.

Зато в проекте бульвар превращается в действительно зеленую зону - пересекаемую пешеходными дорожками, с деревьями, кустами, скамейками и даже навесами от солнца и детской площадкой. По краям этого пешеходного рая - дороги и парковки. В соответствии с последними тенденциями, а также потому, что здесь через дорогу ходят школьники, пешеходные переходы должны быть приподнятыми - этакими большими «лежачими полицейскими».

Далее путь к озеру преграждает платная парковка, которую архитекторы предложили сделать общедоступной. Вокруг небольшого пруда, где водятся лягушки (а еще недавно, по словам местных жителей, здесь жила и цапля), предполагается устроить экотропу и мостик, на месте еще одной парковки у дома № 13/8 - большую детскую площадку. В целом планируется сделать удобные подходы к озеру в первую очередь для пешеходов. Для автомобилей, естественно, останутся проезды к домам, а для прогулки по местности их придется оставить на одной из парковок по периметру зоны. «Весь путь от улицы Мушникова до Теплого станет пешеходным, без пересечения с автодорогами», - пообещали проектировщики. Велотрек вдоль бульвара также проходит только до границ экопарка.

Вместо шашлыков - спортплощадка

Сам же берег будет очищен от лишних зарослей и мусора - с сохранением значительного количества деревьев, озеленением многолетними травами, сетью тропинок и смотровых площадок, скамейками и, конечно, хорошим освещением. Также предусмотрен небольшой экопавильон для проведения встреч жителей, возможно, детских праздников, мастер-классов, концертов (в таком случае здесь бы расположился и туалет). Нужен павильон или нет - предстоит решать жителям. Главная же событийная площадь района, по мнению планировщиков, должна быть там, где она есть сейчас - на пересечении бульвара Баландина и Мушникова.

Дорожки для прогулок решено сделать не асфальтовыми, а песчаными, грунтовыми - чтобы не слишком вторгаться в природу, а также не создавать интенсивного велотрафика. Впоследствии кольцевой маршрут вокруг озера может все-таки появиться, но это будет не классическая асфальтовая велодорожка: на левом берегу расположена линия электропередач, и что очень ограничивает возможности переустройства.

На детской площадке можно разместить всевозможные современные комплексы для лазанья, лабиринты, качели и прочее, для подростков, велосипедистов - сделать памп-трек. Это специальная трасса, представляющая собой участок без ровных мест - ее проходят за счет энергии спуска с горок, и она может быть относительно компактной. Также здесь может быть спортплощадка для занятий на лоне природы, столы для тенниса, настольного футбола.

- Мы должны были пройти по тонкой грани: во-первых, по возможности сохранить природную среду. Во-вторых, привлечь сюда детей с родителями, подростков, и чтобы им здесь было чем заняться. Здоровые люди со здоровой активностью отпугнут маргиналов, которые обычно ищут уединения. Но в то же время сделать так, чтобы место не было шумным, тусовочным: жители окрестных домов тоже должны чувствовать себя комфортно, - заключил Никита Карюк.

После презентации горожане смогли задать архитекторам вопросы и высказать замечания - собственно, он сможет стать окончательным только после переработки с учетом всех мнений. Для этого участникам обсуждения были выданы карты проекта с карандашами, ручками и стикерами, на которых можно было писать свои предложения.

Запрос на безопасность

Одним из самых острых вопросов, волнующих инорсовцев, оказался гребной канал. Он находится там, где начинается озеро, где вода из ТЭЦ устремляется в его чашу. Поскольку вода не замерзает, тренировки спортшколы по гребле здесь проходят круглый год, а в 2017 году провели первенство Приволжского федерального округа по гребному слалому.

Не так давно был анонсирован проект постройки нового канала в другом месте, однако в обсуждаемую концепцию благоустройства он не вошел.

- Это проект Минспорта РБ. Новый гребной канал с накопителем решено построить в другой части озера - справа от существующего водосброса, он же и станет новым и главным путем сброса воды. На нем можно будет проводить соревнования еще более высокого уровня, - пояснил собравшимся глава района.

Жители Инорса отметили, что предложенное обустройство местности может (несмотря на запрещающие знаки и не слишком удобный сход к воде) побудить посетителей и к купанию. Между тем обсуждаемая часть берега находится очень близко к каналу сброса воды в Уфимку - и стоит зайти на три метра в воду, холодное подводное течение бьет по ногам и грозит унести человека к решетке. Здесь произошел далеко не один несчастный случай. Поэтому жители попросили проектировщиков найти способ затруднить купальщикам заход в воду.

Местный житель Андрей К. потребовал установить по всему периметру озера камеры наблюдения: он волонтер поискового отряда и знает, что запись на видеокамере может помочь найти человека и спасти ему жизнь. А ведь в лес, который окружает микрорайон и начинается прямо на левом берегу, зайти нетрудно - там может оказаться и ребенок. Другие жители подчеркнули, что хотели бы видеть хорошо освещенной как прогулочную зону на правом, так и лыжню на левом берегу, тем более что спортивный образ жизни становится все более популярным.

Также инорсовцы попросили убрать на левый берег зону для пикников. Там же, как считает директор местного Центра творчества «Содружество» Альфия Курбанова, должна находиться и зона для выгула собак. Вообще представители творческой интеллигенции района выступили обеими руками «за» создание павильона, а также сцены, где могли бы выступать их воспитанники. Другие участники попросили еще раз проверить, не будет ли в результате изменения схемы дорог и проездов затруднено движение вдоль домов, расположенных на бульваре.

Специалисты «ПГ-8» пообещали доработать проект и вновь встретиться с жителями по итогам этой работы. Тогда уже будет утверждено конкретное решение по благоустройству.

Екатерина КЛИМОВИЧ.