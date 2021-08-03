Арбузное настроение

Яркие ломти сочных арбузов по-праздничному раскрасили больничный интерьер – сегодня в роддоме №3 для будущих мам устроили арбузную вечеринку. Они с удовольствием ели спелую августовскую ягоду и делились своими чувствами.

- Сколько ни просила мужа принести немного арбузика, он не сдался на мои уговоры: врачи запретили, значит нельзя. Но я с такой тоской смотрела на ролик, где бегемот целиком заглатывает их - и вот, мои мечты сбылись! - откусывая сочную мякоть плода, говорит Гузель Машковцева. – Оно и понятно, есть риск съесть нитраты. А эти арбузы, как нам пояснили спонсоры, прошли тщательную проверку.

Ее подруги по палате охотно рассказали о себе. Василина пока лежит на сохранении, а Алсу все никак не может родить, хотя пошел третий день намеченного срока.

- Говорю дочке: выходи уже! Муж успокаивает: беременной не останешься, - улыбается молодая женщина, поглаживая округлый живот. - А вообще боюсь, слишком были трудными первые роды. Зато есть сыночек, ему 11 лет и он уже ревнует к родителям нового члена семьи.

После угощения нас пригласили в палаты, где лежат молодые мамы. Около каждой стоит прозрачная больничная колыбелька, где перебирает крохотными ножками и ручками долгожданное счастье. Некоторые закрыты большими пеленками и подсвечены синим цветом. Оказывается, это не иллюминация, а сеанс повышения билирубина в крови. Его недостаток сразу виден – такие дети обычно выделяются желтоватой кожей.

Я вспомнила, как медсестра принесла мне дочку на первое кормление, и спросила их ощущения. Как пояснили роженицы, сейчас порядок изменился, и младенец сразу остается с мамой.

- Как мой кесаренок появился на свет, так я до утра на него смотрела, поверить своему счастью не могла, - делится пухленькая блондинка. - Мне казалось, что он такой красивый, само совершенство! Только все никак не можем выбрать имя сыночку. Муж мечтал назвать в честь деда Матвеем, я же хочу болtе современное, например, Марк.

- Врачи говорят, что если ребенок остается с мамой, то между ними быстрее устанавливается связь, - говорит Марина, похожая на подростка. – Меня здесь учат мыть и переодевать ребенка, менять ему памперс. Вернувшись домой, я легче адаптируюсь к новой жизни и новому распорядку дня. Да и молоко приходит быстрее.

Самые незабываемые картины, когда видишь, как кормят женщины грудью. Этот сюжет – один из самых святых и любимых у художников всех времен. Вот и здесь одна из мам зарылась лицом в маленький сверток, забыв обо всем. Другая бережно перебирает крошечные пальчики своего дитя.

Приобщиться будущим отцам к таинству появления человека можно в специализированной палате. Но сейчас из-за противоковидных мер присутствие пап на территории роддома запрещено. Зато какие зрелищные мероприятия они устраивают в честь пополнения своей семьи!

- У меня муж аж устроил салют, это было эпично и громко, - говорит Эльза.

- А мой благоверный привел во двор профессионального артиста, - поддерживает разговор Карина. – На стихи мужа тот спел такую трогательную песню, что все прослезились.

На актуальный и несколько мрачный вопрос: «Не боитесь ли вы рожать в ковидное время?», пожимают плечами.

- Если ждать, когда оно пройдет, то можно пропустить свою жизнь, - уверена Гузель.

- В нашем заведении нет снижения рождаемости. За год появляется на свет в среднем около 5 тысяч детей, в прошлом году даже чуть поболее, - рассказывает главврач роддома №3 Зухра Гурова. - Если наши женщины будут ориентироваться на войну или ковид, то мы потеряемся как нация. К счастью, ничего нас не пугает, будущие мамочки приходят к нам с доверием, уходят с радостью.

Для выписывающихся из роддома создана арка счастья. Она как бы символизирует новый путь, который открывается семье в связи с рождением нового человечка. Только вот букеты не принимаются, все также из-за новых противоэпидемиологических требований.

- В такую жаркую погоду мы решили совместить приятное с полезным. Так родилась идея проведения арбузного дня, - отмечает Зухра Шариповна. – Это полезный плод, содержащий почти все витамины, необходимые для беременных. Например, магний, который мы им внутривенно капаем, а так они принимают его в вкусном виде. В арбузе содержится растительная клетчатка, которая стимулирует работу выделительных функций организма, взять тот же мочегонный эффект.

Такие акции важны для психологического настроя наших пациенток. Чтобы с хорошим настроением шли на роды и родили здоровых красивых детей.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.