Не хуже китайцев!

Для уфимских автомобилистов самым долгожданным событием станет открытие путепровода на развязке Заки Валиди -проспект Салавата Юлаева. Подрядные организации обещают, что реконструкция, начатая в январе этого года, завершится к 15 августа.

– Сроки сокращались несколько раз, но мы успеем сделать все вовремя, – говорит директор филиала «Уралмостострой» «Мостотряд №30» Василий Чекуров. – Ровно через десять дней уже можно будет проехать по новому путепроводу от улицы Заки Валиди в сторону Монумента Дружбы.

Уже установлены новые свайные фундаменты, свайные опоры, более мощные износостойкие балки, а проезжая часть покрыта свежим асфальтом. Сейчас дело за малым – завершается установка мачт электроосвещения и монтаж секций перильно-барьерного ограждения. Как раз этим были заняты монтажники, когда журналистам городских и республиканских СМИ разрешили пройти на объект и оценить ситуацию. Подняться до тех, кто «сидел» на грузоподъемных вышках не удалось, но трудящиеся внизу неохотно отвечали на вопросы – дело важней.

– Некогда прохлаждаться, работать надо. Представляете, каково сейчас тем, кто сидит воон там? И это еще не час пик, – говорит сварщик Ильдар Исламов, указывая на небольшую пробку через «Салаватку». – Девятого заканчивается моя вахта, так что надо успеть к этому времени сделать все, что должен.

Большинство рабочих из районов республики, потому трудятся посменно – две недели на стройке, и столько же отдыхают. Ильдар, хоть и уфимский, но с нетерпением ждет продолжительных выходных, так как дома больная жена. На этом предприятии работает шесть лет: принимал участие в строительстве моста-вставки, Тимашевского проезда. Считает, что положительный результат невозможен без понимающего руководителя и хорошего коллектива.

– На открытиях всегда выступают начальники, а простые рабочие остаются в тени. Монтажники, асфальтобетонщики, сварщики, водители и машинисты спецтехники – все достойные ребята и заслуживают высших похвал, – говорит он.

Рабочий день начинается в восемь утра и заканчивается в 20.00 несмотря на 35-градусную жару.

Как признают и рабочие, и руководство предприятия, самым сложным было строительство с непрекращающимся потоком движения автотранспорта, ведь это большой риск и опасность как для граждан и техники, проходящей внизу, так и работающей.

– Был провокационный момент с полным перекрытием движения, но он позволил нам значительно сократить сроки, при этом достигнуть качественных показателей, – говорит Василий Андреевич. – Надеюсь, мы смогли убедить язвительных блогеров в том, что умеем работать не хуже китайцев в созданных условиях и заданных возможностях.

На сегодняшний день освоена половина общей стоимости. А это более 70% запланированных работ. Всего же на проект было выделено 900 млн рублей, которые были поделены поровну: на дорожные работы, мостовую часть и вынос коммуникаций.

После завершения развязки начнется обустройство съездов для восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части и устройство «дорожной одежды».

– Сейчас проектным институтом и подрядными организациями идет моделирование проекта: как с наименьшим ущербом и стеснениями можно запустить движение. Но одно точно – не будем перекрывать все съезды одновременно. Актуальная информация обо всех изменениях будет размещаться на сайте города и в средствах массовой информации, – говорит начальник отдела капитального строительства УСРДИС администрации города Евгений Кулешов.

Возможно, придется полностью перекрыть проспект Салавата Юлаева в ночное время – с 00.00 часов до 05.00. Съезды планируется завершить сразу после запуска сквозного движения.

Кроме этого на конец года запланирован запуск моста-вставки, который напрямую связан с этим объектом. По словам специалистов, без расширения подмостового пространства путепровода Заки Валиди и габарита проезжей части к самому путепроводу невозможно было бы бесконфликтно связать эти два объекта.

– После сдачи мост будет находиться на содержании у муниципальных предприятий и может прослужить 50 и даже более лет, если специальные комиссии после обследований и испытаний не наложат запрет, – говорит Василий Чекуров.

Алина ГАРИПОВА.

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Фото Андрея ВДОВИНА.